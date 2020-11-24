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24.11.2020 - 11:42 |

Yeni yıl kırmızısı ve kullanım önerileri

Yeni bir yıla girmek tüm dünyada insanlar için yeni hayal ve umutları ifade eder. Eski yılın bitip, yeni yılın başladığı geçiş dönemi sevginin, heyecanın, tutkunun rengi olan kırmızı ile özdeşleşmiştir. Kutlamalar sırasında dış mekan ve iç mekanlarda, dekoratif objelerde, giyimde kırmızı renge bolca yer verilir. Renkler üzerine uzmanlığı olan İç Mimar Özlem Algül kırmızı rengin yılbaşı dekorasyonunda kullanımına dair önerilerde bulundu. İşte detaylar...

Yeni yıl kırmızısı ve kullanım önerileri
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Renkler kullanıldıkları mekanı estetik ve anlamsal olarak değiştirir, mekanlarda yaşayan tüm canlıların psikolojilerini de etkiler . Her rengin uyandırdığı bir etki vardır. İç mekanlarda kullanılacak renkler seçilirken mimari yapıya, mekanın büyüklüğüne, kullanım amacına ve aldığı ışık miktarına bakılarak karar verilmelidir.

2021 yılı, dünya için zor geçen bir yılın ardından içerisinde yeni umutlar ve heyecanlar barındırıyor. Kırmızı ise tutkunun ve yeni dileklerin rengi olarak kış mevsiminde ve yılbaşı dekorasyonlarında sıkça kullanılır. Kırmızı; şömine ateşinin, ailece yenen yılbaşı yemeğindeki peçetenin, şamdandaki mumun rengidir. İçtenlikle alınan hediye paketinin, ağaçtaki kürenin, kutlama için giyilen elbisenin, sevgiliye alınan atkının rengidir. Kırmızı her yeni yılda coşku ve ihtişam getirir.

Yeniliklere kapı açın

Kapılar yeniyi davet eden sözcüklerin başında gelir. Dilimizde “yeni kapılar açmak” deyimi başlangıç, girişimleri, atılımları, yenilikleri özdeşleştiren bir kalıptır. 2020’yi geride bırakırken, evlerin yeniyi davet eden kapılarına içerideki yeni yıl coşkusunu fısıldayan kırmızılı kapı süsleri asılabilir.

Yılbaşı yemek masalarının vazgeçilmez rengi: Kırmızı

Yemek masaları paylaşımın ve muhabbetin yeridir, 2021’e girerken insanların yeni dileklerde bulunma ve bir önceki yılın anılarına veda etme amacıyla buluşma noktasıdır. Yılbaşı akşamı kurulan masalarda kırmızı renkli peçetelere, mumlara, çiçeklere yer verilebilir. Enerji, umut ve heyecanın rengi kırmızı paylaşımlara da renk katar.

Kırmızı harekete geçirir

Boyamak renk değiştirmenin en kolay yoludur evde bir kütüphane var ise, bir rafın arka yüzü kırmızıya boyanabilir. Okumakta ertelenen kitaplar buraya yerleştirilebilir ve kırmızı rengin etkisi kişileri bu kitapları okumaya teşvik eder.

Kokina çiçeği yılbaşında iç mekan dizaynının tamamlayıcısı

Aralık ayı başları itibariyle çiçekçilerde görmeye başladığımız kokina çiçeğini çoğu kişi yılbaşı çiçeği olarak bilir. İsmini Yunanca kırmızı demek olan kokino kelimesinden alan bu çiçek demetler halinde satın alınabilir. Yılbaşı sofralarında, peçete halkalarında, uzun vazolarda ve kapı süslerinde kullanılabilir.

Tutkunun rengi kırmızı dekoratif objelerde

İnsanların sevdikleri için aldığı hediyeleri koyduğu alanlarda ve hazırlanan yılbaşı ağaçlarında yanıp sönen ışıklarla kırmızı renk dahil edilebilir. Cam küreler, güzel anıları hatırlatan fotoğraflar ile ağaçlar süslenebilir.

Sıcaklığın rengi kırmızı tekstil ürünlerinde

Kırmızı bize ısınma, sıcaklık duygusunu verir. Kırmızı rengi battaniyede, yaslanırken arkamıza aldığımız yastığın kılıfında, o davetkar yemek masasının örtüsünde kullanmak yaşam alanlarına sıcaklık verecektir.

 

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