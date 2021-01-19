Yeni yılda çekik gözler ön planda!

Yeni yılda da çekik gözler popülaritesini korumaya devam edecek. Badem göz estetiği ile çekik gözlere sahip olunabilir. Günümüzde görünen herhangi bir dikiş izi olmadan çekik göz estetiği yaptırmak mümkün.

Çekik göz estetiği nasıl yapılır?

Çekik göz şekli, endoskopik badem göz ameliyatı ile ortalama 2,5 saat süren bir işlemle uygulanır. İşleme genel anestezi uygulamasıyla başlanır. Endoskopik teknikler ile saçlı derinin içinden açılan 0,5 milimetrelik minimal kesiler açılır. Bu sayede görünür bir iz oluşması engellenir. Minimal kesilerin içinden ilerletilen endoskopik cihazlar ile gözlere badem göz şekli verilir. Sonuçlar operasyonun hemen ardından ortaya çıkar.

Endoskopik teknikler ile minimal kesiler uygulandığı için iyileşme süreci oldukça hızlıdır. Kesiler ortalama 1 hafta içinde iyileşir. Bu süre hastanın genel cilt yapısı ve yaşam kalitesine göre değişiklik gösterebilir. İyileşme sürecindeki tüm talimatlara tam olarak uyum sağlanması çok önemlidir.

Ameliyattan önce kan sulandırıcı ilaç kullanılmaması, iyileşme süresince alkol ve sigaradan uzak durulması gerekir. Birkaç hafta boyunca ağır egzersiz yapılmaması, sağlıklı beslenme ve düzenli uyku da iyileşme sürecinin hızlanmasına katkı sağlar.

Bella Eyes ile çekici bakışlara sahip olun

Bella Eyes estetiği ile kişinin göz ve kaş şekli yeniden şekillendirilerek yüzün daha enerjik, dinç ve estetik görünmesi sağlanabiliyor. Endoskopik teknikler ile uygulanan Bella Eyes estetiğinde izler saçlı deri içerisine gizlenmektedir. Hem göz hem de kaş şekline müdahale edebilme imkanı sunan Bella Eyes uygulaması başarılı sonuçlarla kişiye çekici bir görünüm sağlıyor.

Kişinin ihtiyacına göre Bella Eyes estetiği ile orta yüz germe ya da cilt gençleştirme estetikleri de uygulanabilir. Bu sayede estetik bir bütünlük kazandırılmaktadır.