Yenidoğan Bebek Bakımı Nasıl Yapılır? Yenidoğan Bebekler Kaç Saat Uyur?

Yenidoğan bebek bakımının doğru bir şekilde yapılması gerekir. Bebeğin emzirilmesinden, dışkı ve idrar sıklığı dahi takip edilmelidir. Bebeğin sağlığını etkileyecek tüm unsurlar da dikkate alınmalıdır.

Yenidoğan Bebek Bakımı Nasıl Yapılır?

Yenidoğan bebek hayat ile tanışma sürecinde kendini korumada hissetmek ister. Özellikle anne ile kurulan bağ emzirme ile kendini gösterir. İlk haftalarda emzirme düzensizdir. Bebek her istediğinde onu emzirmek gerekir. Her iki göğüs ile eşit sürelerde emzirtmek ideal olur. Yenidoğan bebeklerde ilk ay boyunca dışkı sayısı fazla olur.

Özellikle anne sütü ile beslenen yenidoğan bebek dışkılar cıvık olur. İlk günler bebeğin dışkısı yeşilimsi ve ya altın sarısı renktedir. Bebeklerin altı değiştirilirken ilk aylarda ıslak havlu ve ya kimyasal barındıran temizleyiciler kullanılmamalıdır. Mutlaka ılık suya batırılmış nemli bir bez ile bebeğin altı temizlenmelidir.

Bebeklerin altı uzun süre kirli tutulmamalıdır. Kız bebeklerin altı ise önden arkaya doğru temizlenmelidir. Yenidoğan bebeğin göbeğinin çevresi temiz ve kuru kalmalıdır. Günde bir ve ya iki defa göbek kordonunun dibinden alkollü pamuk ile silinmesi gerekir. Bebeğin göbeği bezin dışında bırakılmalıdır.

Yenidoğan Bebekler Kaç Saat Uyur?

- Yenidoğan bebekler günde yaklaşık 12 ve ya 16 saat kadar uyurlar.

- Özellikle 2- 3 aylık dönemlerde bebekler 3- 4 saat aralıksız uyurlar.

- Yenidoğan bebekler ilk aylarda sürekli uyurken yalnızca beslenmek için uyanırlar.

- Yenidoğan bebekler ilerleyen zamanlarda geceleri daha uzun gündüzleri daha kısa uyurlar.

- Bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişimlerini tamamlamaları için de gün boyu uzun süre uyumaları gerekir.

- Yenidoğan bebeklerde uyku düzenini de doğru takip etmek gerekir.

Yenidoğan Bebeklerde Banyo ve Vücut Bakımı Nasıl Olmalı?

- Yenidoğan bebeğin göbeği düştükten 1 gün sonra banyo yaptırılabilir.

- Bebeğin göbeği düşene kadar bebeğin cildi bebek sabunu ile yumuşak bir bez ile silinir.

- Yenidoğan bebeğin ağzı, çenesi ve genital bölgesi sık sık sabunsuz ve yumuşak nemli bir bez ile silinmelidir.

- Yenidoğan bebeğe banyo yaptırılırken içme suyu kullanılmalı.

- Yenidoğan bebek banyo yaptıktan sonra cildi iyice kurulanmalıdır.

- Bebek cildi çok hassas olduğu için krem ve ya yağlar sürülmesi önerilmez.

- Bebeğin cildi çok kuru ise çok banyo yaptırılmamalıdır.

- Bebeğin ciltinde çatlak olursa banyo suyuna bebek yağı damlatılabilir.

Yenidoğan Bebeklerde Yatma Pozisyonu Nasıl Olmalı?

Yenidoğan bebeklerde uyku sırasında yatma pozisyonu çok önemlidir. O nedenle bebeğin yatış pozisyonu da ilerleyen dönemlerdeki vücut yapısını da oluşturabilir. Yenidoğan bebekler genel olarak sırtüstü yatırılmalıdır. Bebekler için sırtüstü yatmak en güvenli yatma şekli olarak bilinir. Bebeğin başı uyurken sağ ve ya sol tarafa çevrilebilir. Bebek uyandığı takdirde ilerleyen aylarda yüz üstü yatırılarak kollarının güçlenmesi de sağlanır. Yenidoğan bebekler yattığında yorgan ve ya örtü göğüs hizasına kadar örtülmelidir. Bu şekilde güvenli bir uyku sağlanır.