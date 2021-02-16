Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Yenidoğan Bebek Bakımı Nasıl Yapılır? Yenidoğan Bebekler Kaç Saat Uyur?
16.02.2021 - 14:25 |

Yenidoğan Bebek Bakımı Nasıl Yapılır? Yenidoğan Bebekler Kaç Saat Uyur?

Bebeklerin bağışıklığı daha düşük ve vücutları daha hassas olduğu içi bebek bakımına çok dikkat edilmelidir. Bebekler büyüdükçe bakımları da farklılık gösterir. Yenidoğan bebekler ise daha dikkatli bir şekilde temizlenmelidir. Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Yenidoğan Bebek Bakımı Nasıl Yapılır? Yenidoğan Bebekler Kaç Saat Uyur?
ABONE OL

Yenidoğan bebek bakımının doğru bir şekilde yapılması gerekir. Bebeğin emzirilmesinden, dışkı ve idrar sıklığı dahi takip edilmelidir. Bebeğin sağlığını etkileyecek tüm unsurlar da dikkate alınmalıdır. 

Yenidoğan Bebek Bakımı Nasıl Yapılır?

Yenidoğan bebek hayat ile tanışma sürecinde kendini korumada hissetmek ister. Özellikle anne ile kurulan bağ emzirme ile kendini gösterir. İlk haftalarda emzirme düzensizdir. Bebek her istediğinde onu emzirmek gerekir. Her iki göğüs ile eşit sürelerde emzirtmek ideal olur. Yenidoğan bebeklerde ilk ay boyunca dışkı sayısı fazla olur.

Özellikle anne sütü ile beslenen yenidoğan bebek dışkılar cıvık olur. İlk günler bebeğin dışkısı yeşilimsi ve ya altın sarısı renktedir. Bebeklerin altı değiştirilirken ilk aylarda ıslak havlu ve ya kimyasal barındıran temizleyiciler kullanılmamalıdır. Mutlaka ılık suya batırılmış nemli bir bez ile bebeğin altı temizlenmelidir.

Bebeklerin altı uzun süre kirli tutulmamalıdır. Kız bebeklerin altı ise önden arkaya doğru temizlenmelidir. Yenidoğan bebeğin göbeğinin çevresi temiz ve kuru kalmalıdır. Günde bir ve ya iki defa göbek kordonunun dibinden alkollü pamuk ile silinmesi gerekir. Bebeğin göbeği bezin dışında bırakılmalıdır. 

Yenidoğan Bebekler Kaç Saat Uyur?

- Yenidoğan bebekler günde yaklaşık 12 ve ya 16 saat kadar uyurlar. 

- Özellikle 2- 3 aylık dönemlerde bebekler 3- 4 saat aralıksız uyurlar. 

- Yenidoğan bebekler ilk aylarda sürekli uyurken yalnızca beslenmek için uyanırlar. 

- Yenidoğan bebekler ilerleyen zamanlarda geceleri daha uzun gündüzleri daha kısa uyurlar. 

- Bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişimlerini tamamlamaları için de gün boyu uzun süre uyumaları gerekir. 

- Yenidoğan bebeklerde uyku düzenini de doğru takip etmek gerekir. 

Yenidoğan Bebeklerde Banyo ve Vücut Bakımı Nasıl Olmalı?

- Yenidoğan bebeğin göbeği düştükten 1 gün sonra banyo yaptırılabilir. 

- Bebeğin göbeği düşene kadar bebeğin cildi bebek sabunu ile yumuşak bir bez ile silinir.

- Yenidoğan bebeğin ağzı, çenesi ve genital bölgesi sık sık sabunsuz ve yumuşak nemli bir bez ile silinmelidir. 

- Yenidoğan bebeğe banyo yaptırılırken içme suyu kullanılmalı. 

- Yenidoğan bebek banyo yaptıktan sonra cildi iyice kurulanmalıdır. 

- Bebek cildi çok hassas olduğu için krem ve ya yağlar sürülmesi önerilmez. 

- Bebeğin cildi çok kuru ise çok banyo yaptırılmamalıdır. 

- Bebeğin ciltinde çatlak olursa banyo suyuna bebek yağı damlatılabilir. 

Yenidoğan Bebeklerde Yatma Pozisyonu Nasıl Olmalı?

Yenidoğan bebeklerde uyku sırasında yatma pozisyonu çok önemlidir. O nedenle bebeğin yatış pozisyonu da ilerleyen dönemlerdeki vücut yapısını da oluşturabilir. Yenidoğan bebekler genel olarak sırtüstü yatırılmalıdır. Bebekler için sırtüstü yatmak en güvenli yatma şekli olarak bilinir. Bebeğin başı uyurken sağ ve ya sol tarafa çevrilebilir. Bebek uyandığı takdirde ilerleyen aylarda yüz üstü yatırılarak kollarının güçlenmesi de sağlanır. Yenidoğan bebekler yattığında yorgan ve ya örtü göğüs hizasına kadar örtülmelidir. Bu şekilde güvenli bir uyku sağlanır. 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde planlarınızda değişiklikler olabilir. Gün içinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konular için çaba sarf edebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İlerleyen saatlerde daha bireysel aktiviteler yapmak sizi mutlu edebilir. İkili ilişkiler önem kazanacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde yoğun olmakla birlikte kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Bilemediğiniz olaylardan dolayı kendinizi ifade etmekte zorlanacağınız zamanlar var. Kontrolünüzü kaybedip yanlış kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Gün içinde ikili ilişkiler önem kazanabilir. Akşam saatlerinde koşullar daha akıcı.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelecektir. Bazı konularda farkındalık içinde olabilirsiniz. Düşüncelerinizin olgunlaşması için kendinize zaman vermelisiniz. Akşam saatlerinizi daha hareketli geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınız ön plana çıkabilir. Yöneticilerinizle aranızı iyi tutmak isteyebilirsiniz. Yeni sorumluluklar almak için karar aşamasında olabilirsiniz. Bazı konularda acele hareket etmemenizde fayda var. İkili ilişkilerinizde gelişmeler olabilir. Akşam saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu. Gün içinde işlerinizi tamamlamak sizin için iyi olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizle ilgili yeni şeyler keşfetmek isteyebilirsiniz. Olaylara farklı bakış açısıyla bakmak size iyi gelecektir. Bazı konularda bütünü görmek daha kolay olabilir. Sorumlu olduğunuz konuların tamamlanması için kararlar vermeniz gerekebilir. Yabancılarla ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ortaklı konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda krizler oluşabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Öğlen saatlerinde daha fazla çabalamanız gerekebilir. İşlerinizi olgunlaştırmak isteyeceksiniz. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Geçmişte kalan ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Karşınızdaki kişilerle olan iletişiminizde daha önce fark etmediğiniz konular gün yüzüne çıkabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde acele kararlar almamaya özen gösterin. İşlerinizi tamamlamak için çaba sarf edebilirsiniz. Akşam saatlerinde farklı ortamlarda bulunmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde çalışma ortamızda bazı değişiklikler olabilir. Sizi sıkıntıya düşürmesine izin vermemelisiniz. İş arkadaşlarınızla organize olmanız gereken bir gündesiniz. İşlerinizi tamamlamak için ilişkiler önem kazanabilir. Bazı konuları gözden geçirebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Akşam için yeni planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ikili ilişkilerinizde kendinizi çok daha iyi ifade edebileceksiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanma isteyebilirsiniz. Bugün enerjiniz yüksek. Keyif aldığınız konulara yönelmek size iyi gelecektir. Sevdiklerinize zaman ayırın. Akşam saatlerinde alternatif planlar olacaktır. Kendinizi akışa bırakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün aile içinde geçmişle alakalı konular açılabilir. Kendinizi bu olaylar içinde fazla tutmamaya özen gösterin. Tamamlamak zorunda olduğunuz işlerinize yönlenmeniz sizi daha rahat hissettirebilir. İkili ilişkilerinizdeki tutumunuz gün içinde önem kazanacaktır. Güven aradığınız yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Akıcı koşullar oluşacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerindeki iç sıkıntısı ilerleyen zamanlarda yoğun bir iş temposuna dönüşebilir. Sorumlu olduğunuz konularda yazışma ve konuşmaların olduğu bir gündesiniz. İletişimden kaynaklı problemleri büyütmemeye özen gösterin. Yakın çevre ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Akşam saatlerinde yaşayacağınız değişikliklerden etkilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Daha kontrollü olmalıyız. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıNeden Rinoplasti Yapılmalıdır?
Hakan Kütahya
Hakan KütahyaBaharda renkleniyoruz!
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirKolajen içeren besinler
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaKök hücreniz ile yıllara meydan okuyun
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorBotoks hakkında merak edilen sorular ve cevaplar
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluFekal inkontinans nedir?
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaHayatım roman olur
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluYeni alışkanlıklara doğru
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanHayatı kolaylaştırın!
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Prof. Dr. Şükrü YazarCildinizin güzellik iksiri: İksir 715
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nezleye Ne İyi Gelir, Soğuk Algınlığı Nasıl Geçer? Nezleyi En Hızlı Ne Geçirir?

Nezleye Ne İyi Gelir, Soğuk Algınlığı Nasıl Geçer? Nezleyi En Hızlı Ne Geçirir?

D3 Vitamini Nedir, Ne İşe Yarar? D3 Vitamini Eksikliği Nasıl Tedavi Edilir?

D3 Vitamini Nedir, Ne İşe Yarar? D3 Vitamini Eksikliği Nasıl Tedavi Edilir?

Aloe Vera Nasıl Kullanılır? Yüze Ve Cilde Faydaları Nelerdir?

Aloe Vera Nasıl Kullanılır? Yüze Ve Cilde Faydaları Nelerdir?

Yenidoğan Bebek Bakımı Nasıl Yapılır? Yenidoğan Bebekler Kaç Saat Uyur?

Yenidoğan Bebek Bakımı Nasıl Yapılır? Yenidoğan Bebekler Kaç Saat Uyur?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet