Yenidoğan Bebeklerde Göbek Bağı Bakımı Nasıl Yapılmalıdır? Göbek Bağı Ne Zaman Düşer?

Yeni doğan bebeğin en hassas noktası göbek bağıdır. Yeni doğan bebek bakımı özetle dünyaya gözünü açan minik bebeğin her türlü bakım ve temizliğini kapsar. Yeni doğan bebeğin tüm ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine yeterli şekilde cevap verebilmek çok önemlidir.



Yeni Doğan Bebeklerde Göbek Bağı Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?



Yeni doğan bebeğin göbek bağına ayrı bir özen gösterilmelidir. Hamilelikte, bebeğe besin ve oksijen taşıyan göbek kordonudur. Dünyaya geldikten sonra ihtiyaç kalmayan bu kordon doğum sırasında büyük ölçüde kesilir. Bebeğin göbeğinde kısa bir parçası kalır. İşte bırakılan bu göbek bağı da bir müddet sonra kendiliğinden düşer. Bir süre sonra düşecek olan göbek bağı bakımı hakkında yapılması gerekenleri şöyle sıralamak mümkündür:

● En temel ilke temizliktir. Bebeğin altı değiştirilirken her seferinde göbek kordonu temizliği ve bakımı yapılmalıdır. Bunun için çocuk doktorunun verdiği preparatlar kullanılabileceği gibi alkolde kullanılabilir.

● Göbek bağının etrafı şayet kaka ve idrar bulaşmışsa güzelce temizlenir. Bunu ılık su ile yapmak mümkündür. Fakat ıslanan bölgeyi iyice kurulamak gerekir. Burada da pamuklu, temiz ve sentetik olmayan bez kullanılmalıdır. İyice kuruduğundan emin olduktan sonra da altı yeniden bağlanmalıdır.

● Göbek bağının kuru tutulması çok önemlidir. Kuruluğu sağlamak için hava ile temasının kesilmesi gerekir.

● Dikkat edilecek konu şudur: Bebeğin altı bağlanırken göbek bağı kapatılmamalıdır. Hatta sıcak yaz günlerinde bebeğin göbek bağının açıkta kalacak şekilde göbeği açıkta bırakacak giysiler giydirmek doğru bir tercih olacaktır.

● Her bebekte farklılıklar gösterse de en fazla 3 hafta sonra göbek bağı kendiliğinden düşmektedir. Bu sebeple göbek bağının kendiliğinden düşmesi beklenmelidir. Asla koparmaya çalışılmamalıdır.

● Şayet göbek bağı zamanından önce düşerse mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Çünkü kanama ya da enfeksiyon gelişebilme ihtimali ortaya çıkacaktır. Doktor kontrolü bu aşamada zorunludur.

Göbek Bağı Ne Zaman Düşer?



Gebelik süresince fetüsün gelişiminde etken bir rolü bulunan göbek bağı doğumdan sonraki üç hafta içerisinde kendiliğinden düşer. Göbek bağı düştükten sonra da steril bir biçimde temizliği ve bakımı sürdürülmelidir. Bu aşamada asla bebek pudrası, pamuk yahut gazlı bez kullanılmamalıdır. Temizlik ve pansumanı her gün düzenli olarak yapılmalıdır.