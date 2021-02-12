Yenidoğan Bebeklerde Sarılık Nasıl Geçer? Anne Sütü Sarılığı Tedavi Yöntemler...

Doğum sonrasını takip eden ilk haftada bebeklerin kanında çok ya da az miktarda bilirubin maddesi bulunmaktadır. yenidoğan bebeklerde gözlemlenen bu hastalık, dünyaya yeni gelen bebeklerin hemen hepsinde gözlemlenen bir durumdur. yenidoğan bebeklerde gözlemlenen bu sarılık, tehlikeli bir durum değildir ve genellikle 1 ile 2 hafta arasında geçmektedir.



Yenidoğan Bebeklerde Sarılık Nasıl Geçer?



Yenidoğan bebeklerde sarılığın tedavisi, bebeğin kaç günlük olduğuna, bebeğin kilo durumuna, kanda bulunan bilirubin maddesinin miktarına göre belirlenmektedir. Yenidoğan bebeklerde gözlemlenen bu durum genel olarak 1 ile 2 hafta aralığında kendiliğinden geçmektedir. Fakat bu süreçte bebeğin doktor tarafından takip edilmesi oldukça önemlidir.



Yenidoğan bir bebekte bilirubin seviyesinde yükseklik varsa, "fototerapi" adı verilen özel dalga boylarında ışık yayan lambaların altında ışıklı tedavi uygulanır. Bu tedavide kullanılan ışık, bilirubin maddesinin idrar içerisinde çözünmesini ve bu sayede vücuttan dışarı atılmasını sağlamaktadır.



Tedavi gerçekleştirilirken bebek, yalnızca bezi kalacak şekilde soyulmalı ve bebeğin gözlerinin maske yardımıyla ışıktan korunması sağlanmalıdır. Bebeğin ışık altına yatırılması ile tedavi süreci başlamış olur. Tedavi uygulanması sırasında bebek bol miktarda sıvı kaybına uğrayacağından dolayı annelerin tedavi olan bebeği 2 saatte bir emzirmesi ya da mama takviyesi yapması gereklidir.



Kan uyuşmazlığı nedeniyle bilirubin seviyesinde yükselme gözlemlenen bebeklerde, kan değişimi gerçekleştirilebilir. Bu durum kandaki bilirubin miktarının 20 ile 25 mg/dl'nin üzerinde olan bebeklerde uygulanmaktadır. Sarılık hastalığının tedavisinde anne sütü ile beslenme en önemli noktalardan birisidir. Bu nedenle yenidoğan bir bebeğin dünyaya geldiği ilk saatte emzirilmesi gereklidir.



Anne Sütü Sarılığı Tedavi Yöntemleri



Anne sütü sarılığı, bebeklerde fazla miktarda gözlemlenen bir durumdur. Bu olay halk arasında "süt sarılığı" şeklinde adlandırılmaktadır. Anne sütünün içeriğinde bulunan maddelerin fazlalığı ya da eksikliği sebebi ile gözlemlenen bir sarılık hastalığıdır. Tedavisi kolay olan bir hastalık türüdür. Sarılık tedavisindeki amaç, bilirubin seviyesinin beyne zarar vermesini önlemektir. Anne sütü sarılığı iki şekilde incelenmektedir. Bunlar:



1. Erken Anne Sütü Sarılığı: Bebeğin doğumundan sonrasını takip eden ilk haftada gözlemlenen sarılık hastalığıdır. Bebeğin az miktarda ve yetersiz beslenmesi ile oluşur.



2. Geç Anne Sütü Sarılığı: Bebeğin doğumundan sonra ikinci haftaya kadar devam eden sarılık hastalığıdır. Anne sütünde bulunan bilirubin maddesinin yüksekliği sebebi ile oluşur.



Bebeklerde oluşabilen sarılığın tedavisinde en etkili yöntem bebeğin sıklıkla emzirilmesidir. Yenidoğan bir bebek günde 10 ile 12 defa emzirilmesi önerilmektedir. Bebek, vücutta bulunan bilirubin maddesini idrar ile dışarı atacağından dolayı bol bol emzirilmesi oldukça önemli bir durumdur.



Bebeklerde Gözlemlenen Sarılık Hastalığının Belirtileri

Bebeğin yüzünden vücuduna kadar yayılan sararmış bir görünüm ve soluk bir renk ten rengi olması.

Bebeğin gereğinden fazla bir süre uyuyor olması.

Gözün beyaz olan kısımlarında gözlemlenen sarı renk oluşumu.

Bebeğin çok fazla halsiz olması ve gözlerini açmakta zorlanması.

Sarılık Oluştuğunda Bebek Emzirilmeye Devam Edilmeli midir?



Anne sütü sarılığı adı verilen bu durum, anne sütünün yetersizliğinde ya da anne sütü içerisinde bulunan bazı maddelerin eksikliği sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Anne sütünün eksik olması durumunda oluşan sarılığı engellemek için, bebeğin sıklıkla emzirilmesi sağlanarak eksiklik oluşmasının önüne geçilmesi gereklidir.



Tedavinin uygulanması sürecinde hekimin öngörüsüyle annenin bebeği emzirmesini ertelemesi istenebilmektedir. Bu sebeple bebeğin emzirilmesi ya da emzirilmemesi düzenli yapılan bilirubin testlerindeki duruma göre doktor karar vermelidir. Emzirme yapılmadığı zaman annenin süt pompası yardımıyla sütünü sağması oldukça önemlidir. Süt kanallarının aktifleşmesi ve hormonların düzeni için düzenli uyarmak gereklidir.