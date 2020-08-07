Yenilenme zamanı

Bugün ne yapılabilir? Günün ilk yarısında bize temizlenme, arınma getiren koşullar içindeyiz. Bitişler, sonlanmalar ya da psikolojik açıdan dönüşüm gerektiren hassasiyetler var. Kendimizi karmaşık bir durumda bulabiliriz. Ancak Ay saat 16:04’ten itibaren Koç burcuna ilerleyerek yepyeni enerjiler, niyetler ve istekler de getirmekte. Bugün duygusal açıdan kendimizi beslemek, desteklemek konusunda daha heyecanlıyız.

Nelerden kaçınmalı? Günün ikinci yarısında çok daha aktif olabiliriz. Evimizi, ailemizi, sevdiklerimizi ilgilendiren konularda daha pozitif davranabiliriz. Yakın beraberliklerde samimiyet ve yakınlaşma bulabiliriz. Bugün ilişkilerimizde daha koruyucu bir atmosfer gelişiyor. Venüs Yengeç burcuna ilerliyor.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/Baykuş İtinalı davranacağımız bir gündeyiz. Bu gün burcu ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.