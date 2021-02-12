Yeşil İshal Neden Olur? Yeşil Dışkı Ne Anlama Geliyor, Nasıl Geçer?

Yeşil ishal, birçok neden dolayı oluşabilir ve herhangi bir sorun teşkil etmez.



Yeşil İshal Neden Olur?



İnsanların dışkıları bazen farklı renklerde olabiliyor. Birçok insan bu durumda korku içine girerek, herhangi bir sağlık problemi olduğunu düşünüyor. Fakat dışkının yeşil olması zararlı bir durum değildir. Kişiler bu durumda endişe içine girmeden, gündelik hayatına devam etmelidir. Dışkının yeşil olması zararlı olduğunu göstermez. Dışkıda kan bulunması durumu daha riskli bir hale getirir. Eğer dışkıda kan bulunuyorsa mutlaka uzman doktorlara muayene olmak gerekir.



Her insan hayatının belirli dönemlerinde ishal olabilir. Bu durum tamamen bağırsaklarla alakalıdır. Bazı durumlarda gıdalardan dolayı da ishal olunabiliyor. Kişiler ishal olduğunda korkmamalı ve bol su tüketmelidir. İshal herkesin başına gelebilecek bir sağlık sorunudur. Kan bulunmuyorsa herhangi bir risk oluşturmaz. İshale neden olan birçok etken bulunuyor. Bu etkenler şu şekilde sıralanabilir;

● Besin zehirlenmesi

● Bağırsak enfeksiyonu

● Bağırsak sendromları

● Sindirim bozukluğu

● Solunum yolu enfeksiyonu

Yeşil Dışkı Ne Anlama Geliyor? Nasıl Geçer?



Yeşil dışkı çok ciddi bir sağlık sorunu değildir. Dışkılarda her zaman kan olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer kan bulunuyorsa, büyük bir sağlık sorunu oluşmuş olabilir. Fakat sadece dışkının yeşil olması çok büyük bir problem olarak görülmez. İshali ortadan kaldırarak, sağlıklı hayata devam edilebilir. İshali durdurmak için şu yöntemler uygulanabilir;

● Bol su içmek

● Alkol ve sigaradan uzak durmak

● Vitamin almak

● İshale neden olacak besinlerden uzak durmak



İshal rahatsızlığında su kaybı yaşandığı için, günlük su tüketimini arttırmak gerekir. Su tüketimini arttırarak vücudun kaybettiği sular tekrar alınır. İnsan vücudu su kaybettikçe halsizlik ve bağışıklık sisteminde birçok sorun meydana gelebilir. Bu sebepten dolayı ishal durumlarında çok fazla su tüketilmesi gerekir. İshal bazı gıdalardan dolayı oluşabilir. İshal olan bir kişinin, dışkısını kontrol etmesi önemlidir.



Dışkıda kal bulunması büyük sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu yüzden dolayı mutlaka detaylı olarak dışkı kontrolü yapılmalıdır. İshalin yanında başka bir şikayet bulunuyorsa, uzman hekimlere görünerek gerekli tetkiklerin yapılması ve tedavi sürecinin hastalığa göre yapılması gerekir.