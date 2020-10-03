Yeşil Mercimek Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Uzun süre mideyi tok tutan yeşil mercimek lif açısından da oldukça zengindir. Protein deposu olan yeşil mercimek yemeği bağırsakları da temizler. Kemik sağlığını da koruyan yeşil mercimek bağışıklık sistemini de oldukça güçlendirir.



Yeşil Mercimek Besin Değeri Nedir? Kaç Kalori İçerir?



Yeşil mercimek pek çok açıdan oldukça faydalıdır. Bunun yanı sıra yeşil mercimeğin haşlandığı su içildiğinde bu bağırsakları da temizler. Bu su aynı zamanda sindirimi de çok kolaylaştırır. Yeşil mercimeğin içerisinde yüksek oranda folik asit bulunur. Yeşil mercimeğin tok tutma özelliği de bulunuyor. Yeşil mercimek tüketimi ergenlik, adet ve menopoz süreçlerindeki hormon düzensizliğini düzenler. Aynı zamanda yeşil mercimeği tüketmek vücudun yapısını da korur. Bunun yanı sıra 100 gram yeşil mercimekte 116 kcal kalori bulunmaktadır.



İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?



Yeşil mercimeğin içerisinde çok sayıda vitamin bulunmaktadır. Türk mutfağında önemli bir yeri olan yeşil mercimeğin sağlığa pek çok yararı bulunmaktadır. Özellikle kilo vermek isteyen kişiler yeşil mercimeği gönül rahatlığı ile tüketebilirler. Bunun yanı sıra yeşil mercimek yüksek lif oranına sahiptir. Damar sağlığını da koruyan yeşil mercimek kalp sağlığını da korumaktadır. Bunun yanı sıra yeşil mercimeğin demir ve magnezyum oranı da yüksektir.



Yeşil Mercimeğin Yararları Nelerdir?



- Yeşil mercimek yüksek oranda enerjiye sahiptir. Bunun yanı sıra sporcular ve kilo vermek isteyenler tüketebilir.

- Yeşil mercimek yüksek oranda B vitaminine sahiptir. Bu nedenle sinir sistemi sağlığını da korumaktadır.

- Besin değeri yüksek olan yeşil mercimek cilt ve saç sağlığını da korumaktadır. Aynı zamanda ciltte oluşan tahrişler de önlenmiş olur.

- Yeşil mercimek tüketildiğinde bağırsak sağlığını da koruyacaktır. Yeşil mercimeğin düzenli tüketilmesi gerekir.

- Yeşil mercimek çocukların gelişimini ve kemiklerini de güçlendirir.

- Besin değeri açısından zengin olan yeşil mercimek kalp sağlığını da korumaktadır.

Özellikle hamilelik döneminde anne adaylarının bol bol yeşil mercimek tüketmeleri de önerilir.