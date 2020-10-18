Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? Yeşil Pasaport Ücreti Ve Başvuru Süreci Hakkında Bilgiler

Yeşil pasaport devlet adına çalışan kişilerin belirli şartları taşıdıkları süre boyunca memurlara ve ailelerine 5 yıllık süre soyunca verilen pasaport türüdür.



Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?



Yeşil pasaportun rengi yeşil olmasından dolayı yeşil pasaport denmektedir. Bu pasaportun birçok ayrıcalığı bulunmaktadır. Birçok farklı ülkeye belirli gün sınırlaması ile vizesiz geçiş imkanı da sağlamaktadır. Yeşil pasaport başvurusu yapacak olan kişilerin bazı belgeleri tamamlamaları ve gerekli ödemeleri yapmaları gerekmektedir. Daha sonra il nüfus müdürlüğüne başvurulmalıdır. Yeşil pasaport için gerekli evraklar şunlardır:



- Çalışan kişiler için çalıştığı kurumun il, bölge veya genel müdürlüğünce hazırlanmış olan imza sirküleri

- Emekliler için emekli oldukları tarihte verilen kadro bilgisinin bulunduğu belge

- İstifa eden kişiler için çalıştığı dönemde kadrosunu gösteren belge

- Hak sahibi vefat edenler için hak sahibinin vefat ettikleri tarihte kadro bilgisini gösteren belge

- 18 yaşından küçükler için velisinden alınmış muvafakatname

- 1 adet biyometrik resim

- Nüfus cüzdanı aslı

- İç İşleri bakanlığına yazılmış yeşil pasaport yazısı

- Daha önceden pasaport var ise pasaportların aslı

- Defter bedeli dekontu



Yeşil Pasaport Ücreti Ne Kadar?



Bordo pasaportlarda vatandaşlardan harç bedeli istenmektedir. Fakat yeşil pasaportlarda harç bedelinin ödenmesine gerek yoktur. Yeşil pasaport çıkaracak kişilerin ödeyecekleri tek ücret defter bedelidir. Defter bedelinin ücreti ise 160 TL olmaktadır.



vatandaşların parayı yatırırken banka çalışanına pasaport defter bedeli yatırmak istiyorum demeleri gerekir. Ayrıca bu işlemler için nüfus cüzdanının yanında olması da çok önemlidir. Çünkü kesilen dekont TC kimlik numarasına kesilir. Bu dekont başvuru belgeleri arasında olması gerekir.



Yeşil Pasaport Başvuru Süreci Hakkında Bilgiler



Yeşil pasaport başvuru sürecinde ilk olarak gerekli belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Daha sonra epasaport.gov.tr adresinden seçtiğiniz il Nüfus Müdürlüğünün takvimine göre tarih belirlenir. Yeşil pasaport başvuruları sadece İl Nüfus Müdürlüğünden yapılmaktadır. Farklı şehirlerde de başvurularınızı yapabilirsiniz.



Pasaport randevusu alındıktan belgeler hazırlandıktan ve yeşil pasaport başvurusu yapıldıktan sonra işlemler başlatılır. İl Nüfus Müdürlüğündeki başvuru sırasında belirtilen adrese 10 iş günü içerisinde ulaşacaktır.