Yeşim Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Yeşim Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir? Nedir, Nasıl Oluşur? Yeşim Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?



Halk arasında 'mutluluk taşı' denen yeşim taşları son yıllarda sıcak taş masajında da kullanılmaya başlandı. Şifalı etkileri de bulunan nefrit taşlarının insan sağlığına birçok açıdan fayda da sağlıyor. Günümüzde en çok beğenilen ve tercih edilen çeşitlerinin başında Zümrüt Yeşimi gelmektedir.



Yeşim Taşı Nedir?



Yeşim taşı akik ve ametist taşları ile birlikte takı ve mücevher sektöründe en çok kullanılan taşlar arasında yer almaktadır. Değerli ve pahalı olan versiyonları dışında kolye, yüzük ve küpelerde kullanılan ekonomik çeşitleri de mevcuttur.



Yeşim Taşı Nasıl Oluşur?



Bu taşlar tamamen doğal bir şekilde oluşmuş yataklardan çıkarılmaktadır. Güney ve Orta Amerika ülkeleri arasında Meksika ve Peru, yeşim taşı açısından oldukça zengindir. Uzak Doğu ülkeleri arasında ise Çin, toplamda yüzden fazla yeşim yatağına sahiptir.



Yeşim Taşının Anlamı



Dünyada yeşim yatakları açısından zengin olan birçok ülke bulunuyor. Bu nedenle bu özel taş birçok farklı kültür ve coğrafyada özel anlamlar taşıyor. Genel olarak insanlara şans ve mutluluk getirdiği için en yaygın kullanılan isimlerinin başında 'Şans ve Mutluluk Taşı' gelmektedir. Çin kültürü ve tarihi açısından ayrı bir öneme sahip olan yeşim taşlarına bu ülkede uzun yıllar boyunca 'İmparator Taşı' denmiştir.



Yeşim Taşının Özellikleri



Yeşim taşının çok fazla çeşidi bulunduğu için özellikleri bu çeşitlere göre farklılık gösterebilmektedir. Lüks mücevherlerden çok ekonomik takılarda kullanılan yeşim son derece küçük parçalardan oluşmaktadır. Çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra bu taşların birleştirilmesi ve daha parlak hale getirilmesi mümkündür. Jadeit adıyla bilinen çeşidi ise çok nadir olup oldukça değerlidir. Bu nedenle çoğunlukla lüks mücevherlerde kullanılmaktadır.



Heykel başta olmak üzere birçok farklı sanat alanında da kullanılabilir. Aynı zamanda son yıllarda iç ve dış dekorasyon süslemelerinde de tercih edilen bir taş türüdür. Mermer ile kıyaslandığında çok daha sert bir yapıya sahip olan yeşim taşları estetik görünümünün yanı sıra iklim ve çevre şartlarına dayanıklı olmasıyla da tercih sebebidir.



Yeşim Taşının Faydaları Nelerdir?



Dünya yüzeyinde diğer taşlara oranla çok daha fazla bulunan yeşim taşı onlarca farklı ülkede şans getirdiğine inanılarak kullanılıyor. Türkiye'de ise haneye bolluk ve bereket getirdiğine inananların sayısı azımsanmayacak kadar çok sayıda. Aynı zamanda insanları çeşitli musibetlerden koruduğuna inanılan mutluluk taşı, kişilerin kötü enerjilerinden ve düşüncelerinden kurtulmasını da sağlamaktadır. Özellikle yanında yeşim taşı bulundurulan çocuklar ve yaşlılar ise korkularından kurtulabiliyor. Yaydığı enerji sayesinde bireylerin olaylara çok daha olumlu bakmasını kolaylaştıran yeşim taşının fiziksel açıdan da birçok fayda sağladığına inanılıyor.



Özellikle böbrek ağrısı çeken kişiler yeşim taşının enerjisi ile birlikte bu yöndeki şikayetlerinden kısa sürede kurtulabilir. Çeşitli masaj tekniklerinde de kullanılmaya başlanan yeşim taşları, migren gibi akut seviyedeki ağrıların azalmasında da kilit rol oynuyor.