Yeteneklerimize odaklanalım

Bugün ne yapılabilir? Bugün düşüncelerimizi uygulamaya koymak ve yeteneklerimizi değerlendirmek için güzel fırsatlar var. Olgun ve tecrübeli insanların düşüncelerinden yararlanabiliriz. Belki koşullar çok rahat olmasa da bugün uzun vadeli düşünmek ve iş konularına odaklanmak fayda sağlayacak. Işıkların uyumu ve Ay’ın açıları olaylara daha yaratıcı şekilde yaklaşabileceğimizi gösteriyor.

Nelerden kaçınmalı? Mesleki konular üzerinde düşünmek, sınırlarımızı bilmek kaydı ile bugün faydalı işler yapabiliriz. Ay Oğlak’ta koşulların bizi depresif kıldığını göstermekle birlikte, bir süredir dağınık ya da eksik kalmış olan işlerimizi toparlayabiliriz. Gerçekçi beklentiler içinde çok daha verimli olabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Geyik Oldukça hareketliyiz. Mayalara göre Geyik günündeyiz. Bu gün burcu hassasiyeti, sanatı, işbirliğini ve cömertliği anlatır. Başkalarına hizmet ve yardım edebileceğimiz bir gündeyiz. Duygusal alanda daha mutlu ve olumlu ilişkiler geliştirebiliriz.