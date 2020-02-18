Yetişkinlik aknesi nedir? Nasıl geçer?

Yetişkinlik aknesi nedir?

Dalgalanan hormon seviyeleri, stres, aileden gelen yatkınlık, saç ve cilt bakım ürünleri ve hatta bazı ilaçların yan etkilerin gibi yetişkinlik aknelerinin sayısız nedeni vardır.

Bazı yetişkinler 30'larına, 40'larına hatta 50'lerine kadar akne problemi yaşıyor. İstatistiklere göre kadınlar genellikle erkeklerden daha fazla yetişkinlik aknesi problemi yaşıyor.

Peki ya kistik sivilceler?

Kistik akne, yağ ve ölü cilt hücreleri saç foliküllerinin derinlerinde biriktiğinde ortaya çıkar. Sonuç olarak, akne, kızarıklık, şişme ve ağrının ortaya çıkmasına neden olan normal akne görüntüsünün yerine cilt yüzeyinin altında kalır. Kistik aknenin öncelikle hormonal dengesizlikten kaynaklanan testosteronun varlığına bağlı olduğu bilinmektedir. Bazı tıbbi durumlar da, genetik ve stres, kistik aknenin gelişmesine neden olabilir.

1. Komedojenik olmayan ürünler kullanmaya özen gösterin

Yetişkinlik aknesinden uzak durmanın en iyi yollarından biri komedojenik olmayan ürünler kullanmaktır. Birçok makyaj, cilt bakımı ve saç ürünü, akneye neden olabilecek yağ ve diğer bileşenleri içerir. “Komedojenik olmayan” etiketli ürünleri yani gözenekleri tıkamayan ürünleri kullanmak, cilt sağlığınız açısından oldukça önemlidir.

2. Salisilik asit içeren ürünleri cilt bakım rutininize ekleyin

Akne, cildinizin aşırı yağlar ve ölü cilt hücreleri ile tıkandığı zaman meydana geldiğinden, gözeneklerin tıkanmasını önleyecek ürünler kullanmak önemlidir. Salisilik asit ile formüle edilmiş ürünler, tıkalı gözenek oluşumunu önlemekte harikalar yaratabilir ve bu da yetişkin aknenizi yönetmenize yardımcı olur.

3. Cildinize ve cilt bakım rutininize biraz zaman verin

Yetişkin sivilcelerinizden olabildiğince çabuk kurtulmak istediğinizi biliyoruz. Ancak uyguladığınız ürünler bir gecede etkisini göstermeyecektir. Yetişkin sivilceleri yönetmenin anahtarı, cilt bakım rutini ile tutarlı kalmak ve ürünlerinize etkisini göstermesi için zaman tanımaktır. Akne görünümünüzde herhangi bir iyileşme olup olmadığını görmek için ürünlerinizi 6-8 hafta vermeniz gerekmektedir. Tipik olarak, aknenin tamamen temizlenmesi üç ila dört ay sürebilir. Dolayısıyla, tutarlı olun ve sonuçları gözlemlemek için biraz bekleyin.

4. Elinizi aknelerinize götürmeyin

Biliyoruz, en çok duyduğumuz tavsiye aknelerimiz ile oynamamamız! Ancak bu oldukça doğru bir tavsiye. Bir sivilceyi sıktığınızda, bakterileri cildinizin derinliklerine itebileceğinizden akne probleminiz daha da kötüleştirebilir.