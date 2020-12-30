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30.12.2020 - 12:38 |

Yılbaşı günü çocuklar için neden önemli?

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Muazzez Yaşbala, yılbaşının çocuklar için önemini anlattı. Yaşbala "Yılbaşı yaklaşırken heyecan ve umut dolu duygularla aile içinde hep birlikte yılbaşı gecesi için yapılacaklarımızı planlarız. Planlanan aktiviteler aile bağlarını güçlendirirken çocuklarınıza vereceğiniz yaşına uygun görevler, sorumluluk almalarına ve olumlu anılar biriktirmelerini sağlayacaktır" dedi

Yılbaşı günü çocuklar için neden önemli?
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Çocukların aile ile birlikte olmalarının önemine işaret eden Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Muazzez Yaşbala, “Çocukların aile ile birlikte olmaları, evin süslenmesi, oyunlar, süprizler ve çam ağacının altına konulan merak ettikleri hediyeleri almaları onlar için önemli bir anlam" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Çocuk-Ergen Oyun ve EMDR Terapisti olan Muazzez Yaşbala, "Yılbaşı hazırlıkları yapılırken çocuklar ebeveynlerini model alarak bu gelenekleri diğer yaşamlarına da aktaracaklardır. Bu özel günde anne ve babalar kendilerini iyi hissettikçe çocuklarda kendilerini mutlu ve değerli hissedeceklerdir" sözlerini kaydetti.

Yılbaşı günü çocuklar için neden önemli

Yaşbala, “Yeni yıl hazırlıkları, çocuklar için eğlenceli ve heyecan verici bir aktivitedir. Bu dönemde ailenin tutumları ve yılbaşı kutlaması ritüelleri çocukların zihinlerinde önemli bir yer tutacaktır. Koronavirüs sürecinde çocuklarla birlikte neşeli ve mutlu zaman geçirmek hem çocuklara hem de ebeveynlere mutluluk ve umut verecektir " ifadelerini kullandı.

 

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