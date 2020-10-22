Yıllık İzin Hakları Nelerdir? 2020 Yıllık İzin Kaç Gündür? (Memur Ve Özel Sektör)

Yıllık izin işçilerin işlerine başlaması ile beraber en önemli sosyal hakları arasında yer almaktadır. Pek çok insan 2020 yılı itibariyle elde ettiği yıllık iznin ne kadar olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Devletin garantisi altında verilen bu izinler hem kamu hem de özel sektör için geçerlidir.



Yıllık İzin Hakları Nelerdir?



Çalışma hayatında olan pek çok kişi sosyal güvenlik altında farklı sebeplerden dolayı yıllık izin alabilmektedir. Bu izinler amaca bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Ancak devletin güvencesi altında farklı sebeplerden dolayı yasal bir hak olarak yıllık izni alınabiliyor.



- Yıllık genel izin

- Analık (Doğum) halinde izin

- Hafta tatili izni

- Yeni iş arama izni

- Evlenme, ölüm, babalık ve mazeret izni

- Hastalık-istirahat izni

- Ulusal bayram ve genel tatiller izni



Yıl içerisinde bu izinler hem kamu sektörü hem de özel sektör adına geçerliliğini korumaktadır. Bu isimlerden bazıları kişisel olarak farklı zaman dilimlerinde talep edilebilir. Bazıları ise belli tarihlere bağlı olarak değerlendirilir.



2020 Yıllık İzin Kaç Gündür? (Memur ve Özel Sektör)



Özel sektör açısından 2020 adına yıllık izin süreleri kişinin çalıştığı yılbaşına bağlı olarak değişkenlik göstermekte.



- 1'den 5 yıla kadar Yıllık izin 14 gün

- 5’ten 15 yıla kadar yıllık izin 20 gün

- 15 yıldan ve fazlası adına 26 gün



Ayrıca çalışma süreleri ne kadar olursa olsun 18 yaşından küçük ya da 50 yaşından büyük kişiler adına yıllık izin 20 günden az olamaz. Yukarıdaki yıllık izin günleri memurlar için de geçerlidir. Öğretmenler için ise okulların kapanışından açılışına kadar yıllık izin farklılık yaratır.