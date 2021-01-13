Yıpranmış saçlara ne iyi gelir? Yıpranmış saç bakımı nasıl yapılmalıdır?

Saçlar, çevresel faktörlerden ve maruz kaldığı ısıtıcı cihazlardan çok etkilenir. Bunun sonucunda saçta kırılma ve kopmalar meydana gelir. Saçlar, bu nedenle cansız, güçsüz ve kabarık bir görünüme kavuşur. Saçların eski canlılığına kavuşması için yeteri kadar beslenmesi gerekir.



Yıpranmış saçlara ne iyi gelir?



Kuru ve yıpranmış saçların eski canlılığını kazanması için duştan sonra saç kremi ve saç bakım yağı kullanılması önerilir. Saçlar, ne kadar çok nemlendirilirse kendini toparlaması da bir o kadar kolay olur. Aynı zamanda saç tipinize uygun şampuan kullanmanız çok önemlidir. Aksi takdirde saçınızın ihtiyacı olan nemi saçlarınıza veremeyebilir ya da daha çok kurumasına neden olabilirsiniz. Aynı zamanda saçlarınıza evde yapabileceğiniz bakım kürleri ile saçlarınızı eski canlılığına kavuşturabilirsiniz.



Yıpranmış saç bakımı nasıl yapılmalıdır?



Saçların sık sık ve uzun süre ısıtıcı içeren saç maşalarına ya da saç düzleştiricilerine maruz kalması, saçın kırılmasına, kopup yıpranmasına neden olabiliyor. Bu olumsuz etkileri önlemek için saçlara düzenli bakım yapmak gerekiyor. Yıpranmış saçlar, kötü bir görünüme yol açar. Saçların çok sık yıkanması, boyanması ve tarakla taranması da saçların yıpranmasına neden olur. Bu nedenle zeytinyağı, badem yağı, argan yağı gibi bitkisel özlü yağlarla saç diplerinize masaj yaparak saçlarınızın eski pürüzsüz ve canlı haline kavuşmasını sağlayabilirsiniz.



Yıpranmış saçlar nasıl onarılır?



Saçların güzel ve doğal görünmesi için saç bakımının aksatılmadan yapılması gerekir. Saçları güçlendirmek ve onarmak için saç şekillendirici aletlerden olabildiğince saçlarınızı uzak tutmalı ve 4-5 ay saçlarınızı dinlendirmelisiniz. Aynı zamanda saç boyama ve gölgelendirme işlemleri de saça çok büyük zarar verdiğinden dolayı bu dönemde saçınıza uygulamamalı ve saçınızın kendini onarmasına yardımcı olmalısınız.



Hindistan cevizi kürü, saçı hem besler hem de nemlendirir. Bu nedenle düzenli olarak saçınıza Hindistan cevizi kürü uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda duşta saçınızı yıkadıktan sonra saçınıza zeytinyağı sürerek saçlarınızın nemlenmesini sağlayabilirsiniz. Saç bakımında en çok tercih edilen karışımlar ise jojoba yağı ve aleovera saç maskesidir. Saçlarınıza düzenli olarak bu karışımlarla bakım yaparak ipeksi saçlara kavuşma imkanı yakalayabilirsiniz.