Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Yirmilik diş belirtileri nelerdir? 20'lik diş ağrısı nasıl geçer, tedavi edilir?
20.01.2021 - 14:03 |

Yirmilik diş belirtileri nelerdir? 20'lik diş ağrısı nasıl geçer, tedavi edilir?

Ağız ve dii sağlığı insan hayatı içerisinde oldukça önem vermesi gereken konulardan bir tanesidir. Ancak ne kadar dikkat edilirse edilsin insan yaradılışından ötürü ortaya çıkabilecek bazı rahatsızlıkların önüne geçilememektedir. Yirmilik diş bu durumlardan bir tanesidir. Yirmilik diş belirtileri nelerdir? 20'lik diş ağrısı nasıl geçer, tedavi edilir? Yirmilik diş ameliyatı riskli midir? İşte, tüm detaylar.

Yirmilik diş belirtileri nelerdir? 20'lik diş ağrısı nasıl geçer, tedavi edilir?
ABONE OL

İnsan ağız yapısı yetişkinlik düzeyine geldiğinde dişlerin tamamen çıkması ile oluşumunu tamamlar. En arkada bulunan dişler, kendilerine artık çıkacak yer kalmadığı için gömülü bir şekilde oldukları yerde kalır. Bu dişler yirmilik diş veya gömülü diş olarak adlandırılmaktadır. Gömülü diş artık çıkamayacak noktada olduğu için çoğu insanda bir rahatsızlık olarak kendini belli etmektedir. 

Yirmilik diş belirtileri nelerdir? 

Yirmilik dişin belirli belirtileri bulunmaktadır. Kolayca fark edilebilir olan bu belirtiler ortaya çıktığı andan itibaren mutlaka diş hekimine başvurulması gerekmektedir. Yirmilik diş belirtileri şu şekilde sıralanabilir; 

- Arka dişlerde aşırı derecede şiddetli ağrılar.

- Kulak içinde yaşanan şiddetli ağrılar.

- Sinüs bölgesinde ağrılar.

- Baş ağrıları.

- Ağız kokusu.

- Lenf bezlerinde ağrı ve şişkinlik.

- Yutkunma problemleri ve tat alma da zorluklar.

- Çiğneme ve ısırma sırasında dişlerde şiddetli ağrılar. 

20'lik diş ağrısı nasıl geçer?

20'lik diş ağrısının en kolay çözüm yolu güçlü ağrı kesiciler kullanmaktır. Bunun yanı sıra antibiyotiklerde 20'Lik diş ağrısına iyi gelmektedir. Ancak kesin çözüm mutlaka bir doktora başvurarak tedavi yolunun izlenmesidir. Bunların yanı sıra tuzlu su ile gargara yapmak, ağrının dindirilmesi için bölgeye sarımsak sürmek, vanilya tozu, nane, karanfil yağı da ağrıyı geçirmek için kalıcı olmayan anlık olarak uygulanabilecek tedbirlerdir. 

20'lik diş nasıl tedavi edilir?

20'lik dişin en etkili tedavi yöntemi çekilmesidir. Ancak bu çekilme cerrahi bir şekilde yapılmalıdır. Bu nedenle de her diş hekimi 20'lik diş çekimi yapmamaktadır. Cerrahi müdahale yapılmasının ardından sorun kalıcı olarak çözüm bulmuş olur. Bir daha tekrarlanması imkansız hale getirilir ancak çıkmış 20'lik dişlerde kanal tedavisi yöntemi uygulanmaktadır.

Kanal tedavisinde ise sinirler alınarak diş dolgu ile daha yapay hale getirilmektedir. Bu tedavi yönteminin yanı sıra çekilmesi zorunlu olmayan dişlerin ağrısını geçirmek için antibiyotik kullanımı doktorlar tarafından uygulanmaktadır. 

20'lik diş ameliyatı riskli midir? 

20'lik diş ameliyatı her ne kadar çekim olarak isimlendirilse de diş çekimi işleminden farklı olarak diş etinin kesilmesi ile yapılmaktadır. 20'lik diş ameliyatı klasik diş çekimi gibi uyuşturularak yapılır ve herhangi bir riski bulunmamaktadır. 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için atılımlarda bulunabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda hassasiyetler oluşabilir. Hayal gücünüze dayalı işlerde daha başarılı olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde iletişimden kaynaklı problemler çıkabilir. Gün içinde beslenmenize dikkat etmelisiniz. İşlerinizi daha iyi hale getirmek için çabalayacağınız bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları organize etmeniz gerekebilir. Eksiklikleri tamamlamak için uygun zamanlar olacaktır. Gün içinde fedakâr bir yapıda olabilirsiniz. Öğlen saatlerinde hayatınızda yenilik yapmak isteyebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek planlarınızla ilgili fedakârlık yapmak durumunda kalabilirsiniz. Aşk ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz zamanlar var. İşlerinizi detaylandırmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eksiklerinizi tamamlamak için zaman ayıracaksınız. İletişimden kaynaklı sıkıntılar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızla ilgili gelişmeler olabilir. Öğleden sonraki zamanlarda üstlerinizle ilişkileriniz önem kazanabilir. Karşıt fikirlerde olduğunuz insanlara karşı empati kurmanız gerekebilir. Farklı konularda yeni işlere girişmek isteyebilirsiniz. Mevcut işlerdeki eksikleri tamamlamanız gerekebilir. Bürokratik engellerle uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak için fırsatlar kovalayabilirsiniz. Kendiniz için yeni oluşumlar içinde olabilirsiniz. Özgürlük hissi içinde olacağınız zamanlar var. Beklenmedik konuşmaların içinde kalabilirsiniz. Akademik konular ilginizi çekebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için yakın çevrenizdeki kişilerle buluşma planlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz kalabalık olabilir. İkili ilişkileriniz önem kazanacaktır. Fazla ateşli davranabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilere karşı özellikle dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Sanatsal uğraşlar ilginizi çekebilir. Akışta kalmaya özen göstermeniz gereken bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evinizle ilgili konularda eşinizle farklı düşünceler içinde olabilirsiniz. Bazı konulara karar vermekte zorlanacağınız zamanlar var. Özgürlük konusunda fazla baskıcı davranabilirsiniz. Sakin kalmanız gereken durumlar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda eksiklikleri tamamlamak için fırsatlarınız olacak. Akşam saatlerinde sanatla ilgili programlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konularda fedakâr davranabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çaba sarf edeceksiniz. Bazı konuları düzeltmek durumunda kalabilirsiniz. Öğlen saatlerinde iletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmenizde fayda var. Özgürlüğünüz bugün daha önemli olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılık gereken konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sanatsal uğraşlar keyfinizi yerine getirecektir. Farklı konulara ilgi duyabilirsiniz. Evinizi düzenlemek için fırsat yaratabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar içindesiniz. Bazı konularda daha kolay risk alabileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konular önem kazanabilir. Babanızla ilgili olan konulara biraz daha dikkat etmelisiniz. Keyfinizi kaçırmamaya özen gösterin. Özgürlüğünüz için savaşmanız gerekebilir. İletişimden kaynaklı yanlış anlaşılmalar olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinize daha fazla eğilmeniz gereken bir gündesiniz. Eksiklerinizi tamamlamak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi meşgul edebilir. Kendinizi farklı işlere yönelmiş durumda bulabilirsiniz. Öğle saatlerinde iletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. İlgilendiğiniz konuları farklı tarafından alıp, ortamı sakinleştirebilirsiniz. Gün içinde ticari görüşmeler önem kazanabilir. Detaylara dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi konularda daha fazla mesai harcayabilirsiniz. Bütçeleme yapmak ve kendiniz için yeni yatırım paketleri hazırlayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eksikleri tamamlamak ve işlerinizi daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Sanatsal konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Nurzat Elmalı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Nurzat ElmalıRobot yardımıyla diz ve kalça ameliyatı daha güvenli
Lale Kaya
Lale KayaGüzellik ve estetik anlayışında Y kuşağı
Senem Aydın
Senem AydınAslı Melisa Uzun: Hayalim uluslararası çalışmaya devam etmek
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözYeni nesil fitness ve SEI JUNG
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaBurun estetiği en çok sorulan sorular?
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirTanışma
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekYöneticilik tuzağına düşmeden yönetmek
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluKovid-19'un yol açtığı psikolojik problemler
İç Mimar Nilay Eker
İç Mimar Nilay Eker2021 dekorasyon trendleri
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluKorkutuculuğa son ver!
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akciğer kanseri ilk evre belirtileri nelerdir? 1. Evre akciğer kanserinin tedavisi

Akciğer kanseri ilk evre belirtileri nelerdir? 1. Evre akciğer kanserinin tedavisi

Yirmilik diş belirtileri nelerdir? 20'lik diş ağrısı nasıl geçer, tedavi edilir?

Yirmilik diş belirtileri nelerdir? 20'lik diş ağrısı nasıl geçer, tedavi edilir?

Güneş alerjisi nedir, belirtileri nelerdir? Güneş alerjisinden kurtulmanın yolları

Güneş alerjisi nedir, belirtileri nelerdir? Güneş alerjisinden kurtulmanın yolları

Çocuklarda dikkat dağınıklığı belirtileri nelerdir? Nedenleri ve tedavi yöntemleri

Çocuklarda dikkat dağınıklığı belirtileri nelerdir? Nedenleri ve tedavi yöntemleri

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet