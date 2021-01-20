Yirmilik diş belirtileri nelerdir? 20'lik diş ağrısı nasıl geçer, tedavi edilir?

İnsan ağız yapısı yetişkinlik düzeyine geldiğinde dişlerin tamamen çıkması ile oluşumunu tamamlar. En arkada bulunan dişler, kendilerine artık çıkacak yer kalmadığı için gömülü bir şekilde oldukları yerde kalır. Bu dişler yirmilik diş veya gömülü diş olarak adlandırılmaktadır. Gömülü diş artık çıkamayacak noktada olduğu için çoğu insanda bir rahatsızlık olarak kendini belli etmektedir.

Yirmilik diş belirtileri nelerdir?

Yirmilik dişin belirli belirtileri bulunmaktadır. Kolayca fark edilebilir olan bu belirtiler ortaya çıktığı andan itibaren mutlaka diş hekimine başvurulması gerekmektedir. Yirmilik diş belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

- Arka dişlerde aşırı derecede şiddetli ağrılar.

- Kulak içinde yaşanan şiddetli ağrılar.

- Sinüs bölgesinde ağrılar.

- Baş ağrıları.

- Ağız kokusu.

- Lenf bezlerinde ağrı ve şişkinlik.

- Yutkunma problemleri ve tat alma da zorluklar.

- Çiğneme ve ısırma sırasında dişlerde şiddetli ağrılar.

20'lik diş ağrısı nasıl geçer?

20'lik diş ağrısının en kolay çözüm yolu güçlü ağrı kesiciler kullanmaktır. Bunun yanı sıra antibiyotiklerde 20'Lik diş ağrısına iyi gelmektedir. Ancak kesin çözüm mutlaka bir doktora başvurarak tedavi yolunun izlenmesidir. Bunların yanı sıra tuzlu su ile gargara yapmak, ağrının dindirilmesi için bölgeye sarımsak sürmek, vanilya tozu, nane, karanfil yağı da ağrıyı geçirmek için kalıcı olmayan anlık olarak uygulanabilecek tedbirlerdir.

20'lik diş nasıl tedavi edilir?

20'lik dişin en etkili tedavi yöntemi çekilmesidir. Ancak bu çekilme cerrahi bir şekilde yapılmalıdır. Bu nedenle de her diş hekimi 20'lik diş çekimi yapmamaktadır. Cerrahi müdahale yapılmasının ardından sorun kalıcı olarak çözüm bulmuş olur. Bir daha tekrarlanması imkansız hale getirilir ancak çıkmış 20'lik dişlerde kanal tedavisi yöntemi uygulanmaktadır.

Kanal tedavisinde ise sinirler alınarak diş dolgu ile daha yapay hale getirilmektedir. Bu tedavi yönteminin yanı sıra çekilmesi zorunlu olmayan dişlerin ağrısını geçirmek için antibiyotik kullanımı doktorlar tarafından uygulanmaktadır.

20'lik diş ameliyatı riskli midir?

20'lik diş ameliyatı her ne kadar çekim olarak isimlendirilse de diş çekimi işleminden farklı olarak diş etinin kesilmesi ile yapılmaktadır. 20'lik diş ameliyatı klasik diş çekimi gibi uyuşturularak yapılır ve herhangi bir riski bulunmamaktadır.