Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri YKS öncesi sakın fast food tüketmeyin!
26.06.2020 - 11:21 |

YKS öncesi sakın fast food tüketmeyin!

Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavı için geri sayım başladı. Sınava saatler kala beslenme önerilerinde bulunan Beslenme Uzmanı Eftal Geçgil Demir, dışarıdan hazır yemek yenmemesini tavsiye ederek aşırı yağlı olduğu için fast food tüketmemek gerektiğini söyledi.

YKS öncesi sakın fast food tüketmeyin!
ABONE OL

Beslenme Uzmanı Eftal Geçgil Demir, YKS sınavına girecek öğrencilere beslenme önerilerinde bulundu. Sınavdan 3 gün önce beslenmeyi bir düzene oturtmak gerektiğini söyleyen Demir, “Çünkü vücut kendini yavaş yavaş hazırlıyor. Bu süreçte özellikle kişiyi rahatsız edecek çok yağlı, baharatlı, gaz yapıcı besinlerden uzak durmak lazım. Vücudu rahatlatacak detoks etkisi yapacak besinler tüketmeliyiz. Sebze ve meyve yemeye çalışalım. Su miktarı yüksek olan kavun, karpuz gibi meyveleri tüketirsek daha iyi olur” diye konuştu.

Sınavdan bir gün önceki besin tüketiminin önemine vurgu yapan Demir, “Bir gece önce akşam yemeğinde özellikle gaz yapıcı özelliği bulunan kurubaklagil, bulgur ve mercimeğin yenmesini önermiyorum. Çünkü sınav günü vücutta farklı etkiler yapabilir, sınav sırasında rahatsız eder” ifadelerini kullandı.

“Paketli gıdalardan uzak durun" 

Fast food ve paketli gıdalardan yoğun yağ içerdiği için uzak durulmasını tavsiye eden Demir, “Sınav günü kişide hazımsızlık yaratabilir o yüzden 2-3 gün öncesinden dışarıdan yemek yemeyi kesmek lazım. Zaten şu anda koronavirüs sürecinde olduğumuz için dışarıdan besin tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Evde nasıl yapıldığını bildiğimiz besinleri tüketelim” dedi.

“YKS sürecinde hiç yemediğiniz yeni besinleri denemeyin"  

Yeni besin tüketilmesini kesinlikle önermeyen Demir, “Bu süreçte daha önce hiç yemediğiniz yeni besinleri yemek de risklidir. Sınav öncesi yakınlarımız dikkati artırmak ve zihni açmak için değişik besinler önerebilir. Sınava girecek öğrenci, ilk defa tükettiği besinin kendinde nasıl bir etki yaratacağını bilemez. O yüzden kesinlikte yeni besin denemeyi önermiyoruz” diye konuştu.

Sabah kahvaltısını ihmal etmeyin 

Düzenli kahvaltının çok önemli olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Eftal Geçgil Demir, “Çünkü gece boyu 6-8 saat aç kalıyoruz. Karbonhidrat güne başlarken zihnimizin çalışmasında etkili oluyor. Uyandıktan sonra 1 saat içerisinde kahvaltı yapmak gerekiyor. Kahvaltıda tam tahıllı ekmek olmalı çünkü kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor. Beyaz ekmek ve şekerli besinler kan şekerinin dalgalanmasına neden oluyor. Bu da kişide dikkat dağınıklığı, yorgunluk, uyku hali yaratabiliyor. Yumurta örnek proteindir mutlaka tüketilmelidir. Anne sütüne eş değer tek proteindir. Sindirimi en rahat, vücutta emilimi kolaydır” ifadelerini kullandı.

Psikolojik danışmanlık biriminden destek imkanı 

Demir, “Beslenme ve uyku çok önemli ama bunu dışında bu süreçte psikolojimiz de çok önemli. Üniversite bünyesinde psikolojik danışmanlık birimimiz var. Online internet üzerinden öğrencilerimize psikolojik destek veriyoruz” dedi.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili sorumluluklarınız gündeminizi etkiyebilir. Sabah saatlerinde çalışma konularınızla ilgili engellerle karşılaşabilirsiniz. Gün içinde sıkı bir plan programla işlerinizi halletmek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinizde hassasiyetler oluşabilir. Uğraştığınız konularda çok fazla çaba sarf ettiğinizi hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız tarz işlere yönelebilirsiniz.  Sabah saatlerinde bu konularda engellerle karşılaşsanız da günün ilerleyen saatlerinde akıcı enerjiler söz konusu. İşlerinizde risk almaya yatkınsınız. Öğlen saatlerinde etkiye daha açık olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularla ilgili olayların arasında kalabilirsiniz. Sabah saatlerinde çalışma hayatınızda kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Aileniz için emek harcadığınız konular gündeme gelebilir. Geçmişte kaldığını düşündüğünüz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İlgilendiğiniz konuya kendinizi adayacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Zihinsel hareketin yoğun olduğu bir gündesiniz. Çalışma hayatınızdaki yazışma ve konuşmalar sizi yorabilir. Sabah saatlerinde akmayan konular, ilerleyen saatlerde rahatlayacaktır. Öğleden sonra hassasiyetler artabilir. Çevrenizdeki insanların işleri için kendinizi yıpratmamaya çalışın. Aşırı fedakârlıktan kaçınmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Emek harcadığınız konularla ilgili sabah saatlerinde engellerle karşılaşabilirsiniz. İşle ilgili konularda başkalarından alacağınız destekler var. Bu işlerinizi biraz kolaylamanıza yardımcı olabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak isteyeceğiniz işlere yönelmek size daha iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteseniz de sabah saatlerinde engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönlenmek isteyebilirsiniz. İlgilendiğiniz konulara emek harcayacağınız bir gündesiniz. İlişkilerde fedakârlıklar söz konusu olabilir. Hassasiyet yaşadığınız konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konular gündeminizi oluşturabilir. Gizde kalan olaylara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Kendinizi olan olaylara karşı fazla feda ettiğinizi hissedebilirsiniz. Hassasiyetler geliştirebileceğiniz zamanlar var. İç sesinizi dinlemeniz işlerinizi kolaylaştırabilir. Farkında olmadığınız olaylara karşı etkiye açık olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili beklentilerinizi gerçekleştirmek için bugün emek harcamanız gerekebilir. Çalışma konularınız gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde engellendiğinizi hissedeceğiniz durumlar olabilir. Arkadaşlarınızla plan yapmak gününüzü renklendirebilir. İşten gelen destekler rahatlamanıza neden olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma odaklı bir gündesiniz. İş hayatınızdaki konular bugün sizi yorabilir. Üstleriniz ve hizmet aldığınız kişiler arasında kalabilirsiniz.  Annenizle ilgili konular gündemde olabilir. Devletle ilgili işlerinizi halletmek isterseniz öğleden sonraki saatler daha uygun olabilir. Hassasiyetinizin yüksek olduğu zamanlar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akademik konularla ilgileniyorsanız çalışmalarınızla daha fazla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. İş arkadaşlarınızla düşüncelerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Çalışmanın sizi çok daha iyi yerlere götüreceğini hissedebilirsiniz. Bütünü anlayabilmek için daha fedakâr davranabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe duyduğunuz konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı para durumlarına karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Sabah saatlerinde işlerinizin engellendiğini hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde daha akıcı enerjiler var. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızda hassas dengeler oluşabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Karşınızdaki kişilerle olan ilişkilerinizde engellenmiş hissedebilirsiniz. İşlerinizin aksadığını hissedeceğini zamanlar var. Çalışma hayatınızda sizi yoran durumlar söz konusu olabilir. İlerleyen saatlerde etkiye daha çok açık olabilirsiniz. İlişkilerinizde aşırı verici davranabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaKarın germe
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluArtık benim için çok geç!
Adil Yıldırım
Adil YıldırımErkekler ile ilgili doğru bilinen yanlışlar
Nesrin Sürer
Nesrin SürerHassas cildin yaz bakımı
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaAmeliyatsız yüz gençleştirme
Esra Karaosmanoğlu
Esra KaraosmanoğluDunning-Kruger Sendromu
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu Özkal
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu ÖzkalKazanan bilincinde günü planla
Betül Yergök
Betül YergökBaşarısızlık ve başarı algısı
Op.Dr. Ekrem Keskin
Op.Dr. Ekrem KeskinYanak gamzesi estetiği
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanKendini iyileştirmek
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Les Benjamins, yeni tasarladığı yüz koruma tasarımlarını sundu

Les Benjamins, yeni tasarladığı yüz koruma tasarımlarını sundu

Kolajen takviyeleri gerçekten işe yarıyor mu?

Kolajen takviyeleri gerçekten işe yarıyor mu?

Maskesiz spor yapmak virüsü bulaştırır mı?

Maskesiz spor yapmak virüsü bulaştırır mı?

Bölgesel yağlanmanın en büyük nedeni nedir?

Bölgesel yağlanmanın en büyük nedeni nedir?

Sıradaki Haber