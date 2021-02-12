Yoğurt Kaç Kalori? Yoğurt Besin Değerleri Ve Yoğurdun Kalorisi...

Yoğurt, besin değeri yüksek kalorisi düşük bir süt ürünüdür. Sütün mayalanması ile elde edilen yoğurt laktik asit fermantasyonu neticesinde elde edilir. İnsan vücudu için son derece gerekli olan yararlı bakteriler içerir.



Yoğurt Kaç Kaloridir?



Yoğurt diyet listelerinin vazgeçilmez gıdalarındandır. Çünkü yoğurt besin değeri yüksek olduğu kadar da düşük kalorisi ile dikkat çekmektedir. Örnekle anlatmak gerekirse 100 gr yoğurt sadece 66 kcal olup son derece doyurucudur. Sağlık için faydalı bakteriler içeren yoğurttaki bakterilerden birisi de lactobacillus bulgaricus türüdür.



Yoğurdun Besin Değeri Hakkında



Yoğurdun besin değeri yüksektir. 100gr yoğurt yaklaşık % 16 oranında Karbonhidrat, % 11,5 Protein ve % 23,5 Yağ içerir. Yoğurt;

● Yoğurt yararlı probiyotik içeren bir gıda ürünüdür. Maya kültürü ve sütün fermentesi ile üretilen yoğurt bu yönü ile sağlık için son derece gerekli bir besindir.

● Yoğurt karbonhidrat yanında kaliteli protein ve lipid içerir.

● Yoğurtta fosfor, kalsiyum ve B vitaminleri bulunur.

● Yoğurdun sağlık açısından olumlu yönleri ile ilgili bilimsel çalışmalar ortaya çıktıkça başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada da bu besine talep ve ilgi artmaktadır.

● Yoğurdun sindirimi düzenlemek gibi bir faydası da vardır. İçeriğindeki probiyotikler şişkinlik, kabızlık ya da ishal gibi olumsuz durumların ortaya çıkmasını engellemektedir. Bu şaşırtıcı bir durum değil çünkü yoğurtta bulunan faydalı probiyotikler 100 milyon-10 milyar civarı sayılarla ifade edilmektedir.

● Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için düzenli yoğurt tüketilmelidir. Çünkü yoğurtta magnezyum, çinko ve selenyum bulunmaktadır. Düzenli yoğurt tüketiminin soğuk algınlığının şiddetini ve süresini azalttığı tespit edilmiştir.

● Henüz kesinlik kazanmamış olsa da bu yöndeki bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Kanser hastalığı ve yoğurdun etkisi üzerinde araştırmalar sürmektedir. Ancak düzenli yoğurt tüketiminin rahim kanseri ve meme kanseri riskini azalttığı görülmüştür.

● Yoğurdun, içeriğindeki probiyotikler sebebiyle kalın bağırsak kanserini önlemekte yardımcı olabileceği ise genel kabul görmektedir.

● Yoğurdun, kan basıncını düzenleyici mineral olan potasyum içermesi tansiyon ve bilhassa hipertansiyonu önlemekte yararlı fonksiyonlara sahip olduğunun da işaretidir. Günde üç porsiyon yoğurt tüketmenin tansiyonu düzenlemekte etken olduğunda mutabakat vardır.

● Yoğurt kalp sağlığını korur, kolesterolü düzenler ve bol miktarda yoğurt tüketimi şeker hastalığı riskini düşürür şeklinde olumlu görüşler vardır.