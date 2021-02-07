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07.02.2021 - 03:43 |

Yoğurt Karbonat Limon Maskesi Tarifi: Limon Maskesi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?

Cilt problemlerini gidermek için, uzmanlarında önerdiği yöntemler arasında karbonat ile yapılan yoğurt maskesi başta gelmektedir. Hiçbir kimyasal maddeye maruz kalmadan, evde kendi karışımları ile doğal maskeler yapmak isteyenler için, bu maske birebir çözümdür. Yoğurt ve karbonat ile yapılan maskenin uygulaması ve faydalarını sizler için derledik.

Yoğurt Karbonat Limon Maskesi Tarifi: Limon Maskesi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?
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Yoğurt karbonat maskesi, genel olarak cilt lekelerini gidermeye yönelik bir kürdür. Zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde cildinizin ihtiyacı olan besinleri karşılamasını sağlar.

Yoğurt ve Karbonatın Cilt için Faydaları

Hemen hemen her alanda kullandığımız mucizevi bir madde olan karbonat ve vücudumuzun sağlığı için mutlaka tüketmemiz gereken yoğurt... Bu ikisinin karışımının ne denli fayda sağlayacağını tahmin etmek zor değil. Gençleştirici bir iksir olarak görülen yoğurt karbonat maskesi, cildinizin tüm gereksinimlerini karşılayacaktır.

Kuru ya da yağlı ciltler için bir dengeleyicidir. Kuru ciltlerin nemlenmesini sağlarken aynı zamanda yağlı ciltlerdeki fazla yağı emer,

Akne, siyah nokta ya da sivilce gibi istenmeyen yağlanmalarında önüne geçer,

Gözeneklerin küçülmesini sağlayarak, daha sıkı bir cilt elde etmenize olanak tanır,

Cilt üzerinde tüylenme gibi problemler varsa, özellikle hücre yenilemesi sayesinde istenmeyen cilt tüylerinden kurtarır,

Cildin ölü deriden arınmasını sağlar ve dökülmelere karşı koyar,

Kaşınma, kızarıklık ve şişkinlik gibi alerjik reaksiyonları ortadan kaldırır,

Güneş yanıkları için birebir çözüm yoludur,

Tüm bu faydalarının ardından, düzenli olarak kullanılan yoğurt karbonat maskesi her zaman sağlıklı, güçlü ve parlak bir cilde kavuşmanızı sağlar.

Yoğurt Karbonat Maskesi Tarifi

Adından da anlaşılacağı gibi yoğurt ve karbonat ile yapılan bir maskedir. Genel tarifinde bu iki malzemenin yanı sıra mısır unu da eklenebilir. Bir yemek kaşığı kadar yoğurdun içerisine, bir çay kaşığı kadar karbonat ve bir tatlı kaşığı kadar ince çekilmiş mısır unu ekleyip karıştırın. Dinlenmeye bıraktığınız sıra cildinizi iyice yıkayın. Yıkarken ılık ya da sıcağa yakın bir su kullanmanız, cildinizi yumuşatacak ve maskenin daha etkili olabilmesini sağlayacaktır.

Cildinizi özellikle nemlendirici bir sabunla temizledikten sonra, maskenizi uygulayın. 5 dakika kadar beklettikten sonra durulayın. Durulama işlemini yine ılık suyla yapmanız tavsiye edilmektedir. Ayrıca mısır unu yerine yoğurt ve karbonatla yaptığınız maskenin içerisine kahve, limon ve zeytinyağı da ekleyebilirsiniz.

Bir çay kaşığı kadar karbonat, birkaç damla limon suyu, bir kaşık yoğurt ve zeytinyağını karıştırarak, cildinize sürün ve 5 dakika bekletin. Kuruyan maskeyi elinizle sıvazlayarak temizleyin ve yüzünüzü yıkayın. Ortaya çıkardığı mucizeye hayran kalacaksınız.

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