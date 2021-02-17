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17.02.2021 - 17:31 |

Yulaf Ezmesi Nasıl Yenir? Yulaf Ezmesi Nasıl Pişirilir, Ne İle Yenir?

Yulaf ezmesi oldukça sağlıklı ve besleyici bir atıştırmalık olarak dikkat çekmektedir. Yulaf ezmesini genel de diyet yapan kişiler tüketse bile sağlıklı beslenmek isteyen kişilerinde beslenme programlarında sıklıkla yulaf ezmesine rastlanmaktadır. Ancak ilk kez tüketecek olan kişiler yulaf ezmesi nasıl yenir? Öğrenerek buna göre tüketmek ister. Yulaf ezmesi nasıl yenir? Yulaf ezmesi nasıl pişirilir, ne ile yenir? İşte, yulaf ezmesi hakkında merak edilen tüm detaylar.

Yulaf Ezmesi Nasıl Yenir? Yulaf Ezmesi Nasıl Pişirilir, Ne İle Yenir?
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Yulaf ezmesi, birçok yeme şekli bulunan bir besindir. Hem süt ile hem de yoğurt ile tüketilebileceği gibi aynı zamanda da pişirilerek de tüketilebilmektedir. Herkesin kendi damak zevkine göre oluşturabileceği yulaf ezmeli tarifler hem son derece faydalı hem de oldukça doyurucudur. Ayı zamanda da yulaf ezmesi tok tutma özelliğine sahip bir besindir.

 Yulaf Ezmesi Nasıl Yenir?

 Yulaf ezmesi, hem kahvaltılarda hem de ara öğünlerde tüketebileceğiniz bir öğündür. Hem de tok tutma özelliği sayesinde zayıflamak isteyen kişiler tarafından bolca tüketilmektedir. En fazla tüketilen yulaf ezmesi yeme şekli ise yulaf lapası şeklinde olmaktadır. Yulaf lapası hazırlamak için yaklaşık 3 yemek kaşığı yulaf lapasının üzerine 1 su bardağı kadar süt dökmeniz yeterli olacaktır. Tatlandırmak için yarım çay kaşığı tarçın da ekleyebilirsiniz.

 Yulaf lapasını hazırladıktan sonra üzerini kendi isteğinize göre kuruyemişlerle, taze meyvelerle ve kuru meyveler ile lezzetlendirebilirsiniz. Üstelik yulaf lapası hazırladıktan sonra oluşan görüntü de oldukça cazip ve iştah açıcı olacaktır.

 Yulaf Ezmesi Nasıl Pişirilir, Ne İle Yenir?

 Yulaf ezmesi pişirilmeden tüketildiği gibi pişirilerek de tüketilebilmekte olan bir besindir. Özellikle de kış mevsimlerinde portakallı yulaf ezmesi en fazla tercih edilen besinler arasında yer almaktadır. Genel olarak yulaf pişirmek için yapışmayan bir tava tercih etmeniz gerekmektedir. Sonrasında içerisine yulaf ekleyip kısık ateşte sütünü çekene kadar pişirmeniz gerekecektir. Üstüne isteğinize göre tekrar süt koyarak kıvamını ayarlayabilirsiniz.

 Yulafınızı pişirdikten sonra istediğiniz her türlü meyve ve kuruyemiş ile tüketebilirsiniz. Kış aylarında genel olarak fazla meyve çeşidi bulunmadığı için portakal ve muz tercih edebilirsiniz. Badem, ceviz ve fındıkta yulaf ezmesine çok fazla yakışmaktadır. Aynı zamanda kuru meyveler de yulaf lapası ile son derece yakışan lezzetler arasında yer almaktadır. Yulaf ezmesinin üzerine ekleyeceğiniz kuru üzümler de son derece güzel bir lezzet ortaya çıkaracaktır. Yaz aylarında ise mevcut olan her türlü meyveyi yulaf lapanızla birlikte afiyetle tüketebilirsiniz.

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