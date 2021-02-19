Yumurta Dondurma İşlemi Nedir? Yumurta Dondurma Kimlere Yapılır, Dondurulmuş Yumurta Kaç Yıl Saklanır?

Kadınların yumurta hücreleri ile elde edilen hücreler, daha sonra çocuk sahibi olmak isteyen kişiler için avantaj sağlamaktadır. Adet dönemi içerisinde yapılan hormon iğneleri ile birlikte yumurtaların büyüme işlemi gerçekleştirilir. Ultrason ve uzman kontrolünde gerçekleşen bu durum genel anestezi ile yapılmaktadır.

Yumurta Dondurma İşlemi Nedir?

Son zamanların en merak edilen konularından biri olan yumurta dondurma işlemi, yumurtaların sağlıklı bir biçimde korunmasına yardımcı olmaktadır. Pek çok kişi tarafından yaptırılan bu işlem, ileri zamanlarda çocuk sahibi olmayı düşünen hanımlar için tercih edilen uygulamalardan biridir. Adet dönemi içerisinde belirli zamanlarda yapılan hormon iğneleri ile yumurtalar günden güne büyümektedir. Yaklaşık 10 ila 15 gün içerisinde büyüyen yumurtalar, çatlatma iğnesi ile bir araya toplama işlemi yapılmaktadır.

Yumurta Dondurma Kimlere Yapılır ve Dondurulmuş Yumurta Kaç Yıl Saklanır?

İleri zamanlarda çocuk sahibi olmayı düşünen kadınların yaptırdıkları yumurta dondurma işlemi yasal olarak 5 yıl boyunca saklanmaktadır. 5 yılın ardından kişi hala çocuk sahibi olmak istemiyorsa daha uzun yıllar bu yumurta dondurma ve saklama işlemini uzatabilmektedir. Yumurta dondurma işlemini isteyen herkes yaptırabilmektedir.

Uzun yıllar çocuk sahibi olmamış ve kendisini hazır hissetmeyen pek çok kadın günümüzde bu yumurta dondurma işlemini yaptırmaktadır. Yapılan yumurta dondurma işlemi kişinin zaman içerisinde çocuk sahibi olma isteği üzerine başarılı bir hamilelik süreci vaat eder.

Yumurta Dondurma İşleminin Önemi Nedir?

Yumurtaların yaşlanması ve kalitesini kaybetmesi ile birlikte kişiler yaş ilerledikçe menopoza girmeye başlamaktadır. Bu durum kişinin hamile kalma sürecini kısaltmaktadır. Yumurta dondurma işlemi yumurtaların sağlıklı bir biçimde korunmasını sağlamaktadır. Özellikle yoğun bir tempo içerisinde çalışan kadınların çocuk yapma isteğini ileri dönemlere bırakma isteğine karşı yumurta dondurma işlemi oldukça büyük önem taşımaktadır.

Yumurta dondurma işlemi pek çok açıdan avantajlı uygulamalardan biridir. Kişi 40 yaşına geldiğinde bile 30 yaşında gibi yumurtalarını korumakta ve rahatlıkla hamile kalarak çocuk sahibi olabilmektedir. Yaklaşık 35 yaşına gelmiş olan pek çok kadın tarafından yapılması istenilen bu uygulama, 40 ila 45 yaşına kadar çocuk sahibi olabilmeye yardımcıdır.