Yumurtalık Ağrısı Neden Olur? Erkeklerde Sağ Ve Sol Yumurtalık Ağrısının Nedenleri
Yumurtalık ağrısı, pek çok insanın yaşadığı yaygın sağlık sorunları arasında yer alır. Yoğun stres, hareketsiz yaşama bağlı olarak kısa süreli ağrılar ortaya çıkabilir. Bu ağrılar, genellikle hafif ağrılar olduğu için günlük hayatı önemli ölçüde etkilemez. Ama uzun süren durumlarda hastaneye başvurmak gerekebilir. Yumurtalık ağrısı nedir? Erkeklerde sağ ve sol yumurtalık ağrısı neden olur? İşte, tüm detaylar.
Yumurtalıklarda ağrı, tek başına bir hastalık olarak kabul edilmez. Ama yumurtalıklarda meydana gelen ağrı, pek çok hastalığın belirtisi olabilir. Kadınlarda görülen kasık ağrısı, genellikle üreme organı ile ilgili olan yumurtlama nedeni ile olağan bir durumdur.
Erkeklerde Sağ ve Sol Yumurtalık Ağrısının Nedenleri
Yumurtalık ağrısının pek çok nedeni vardır. Erkeklerde görülen yumurtalık ağrısı, pelvik bölgesinde bulunan kasların zorlanması nedeni ile ortaya çıkabileceği gibi enfeksiyonlardan kaynaklı olarak bu bölgedeki lenf bezlerinin mesane enfeksiyonları, şişmesi, böbrek taşı, testislerde şişme, kasık fıtığı, torsiyonu (bağlanması), testislerin şişmesi ve su toplaması gibi daha ciddi sorunların da belirtisi olabilir.
Bu bölgede kadınların üreme organlarının çok olması, hastalıklarının yanı sıra adet döngüsü boyunca vücutta oluşan ağrılar meydana gelebilir. Kadınlarda erkeklere göre daha çok yumurtalık ağrısı meydana geliyor. Erkeklerde sol yumurtalık ağrısı, genellikle fıtık sorunundan kaynaklanabilir. Bununla birlikte böbrek taşı, lenf bezlerinin şişmesi, kum dökmek, testis tümörü ve kas gerilmeleri gibi pek çok nedenden kaynaklanabilir. Erkeklerde sağ yumurtalık ağrıları ise, böbrek taşı, kasık fıtığı, lenf bezlerinin şişmesi ve testislerde şişme nedeni ile meydana gelebilir.
İlişkiden Sonra Yumurtalık Ağrısı Nedir?
Cinsel aktivite sonrasında ortaya çıkan kasık ağrıları, daha çok kadınlarda görülür. Cinsel ilişki sonrasında kasık ağrıları, çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir.
Yumurtalık Ağrılarının Nedenleri Nelerdir?
Yumurtalık ağrıları rahim ve yumurtalık enfeksiyonları, endometriumda ve yumurtalıklarda oluşan kistler, kasıklarda oluşan ağrı nedeni ile ortaya çıkabilir. Yumurtalıkta ağrıya neden olan diğer nedenler ise,
Yumurta kistlerinin kendi kendine patlaması ya da kendi etrafında dönerek burkulması
Pelvik inflamatuar hastalık
Endometriozis ve adenomyozis
İdrar yolu enfeksiyonu, üretrit ve sistit
Spiral kullanımı
Endometrial polip
Kısa zaman öncesinde yapılan doğum ve sezaryen ameliyatları
Apandist
Kasıkta fıtık
Aşırı aktif mesane
Kabızlık
Mesane, idrar yollarında taş ve kum oluşumları
Düşük
Dış gebelik
Stres
Depresyon ve diğer psikolojik hastalıklar
Bel fıtığı
Servikal stenoz
Yumurtalık Ağrısı Tanısı Nasıl Konulur?
Yumurtalık ağrısı tanısının koyulması için öncelikle ağrının nedeninin belirlenmesi gerekir. Ağrıya neden olan sorun hekimin muayenesi, ultrasonografik görüntüler ve isteyeceği kan tetkikleri yapılarak sonuçlar değerlendirilir. Hangi test ve tetkiklerin uygulanacağı hastadan hastaya göre değişiklik gösterebilir. Yumurtalık ağrısının tanısı için yapılacak diğer testler;
Kan ve idrar tetkikleri
Gaita (dışkı) testi
Vajinal kültürlerin laboratuvarda incelenmesi
Kemik yoğunluğu testi
Histeroskopi ve kolonoskopi
Pelvis bölgesi ve batına ilişkin BT (bilgisayarlı tomografi) çekimleri