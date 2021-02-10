Yumurtalık Ağrısı Neden Olur? Erkeklerde Sağ Ve Sol Yumurtalık Ağrısının Nedenleri

Yumurtalıklarda ağrı, tek başına bir hastalık olarak kabul edilmez. Ama yumurtalıklarda meydana gelen ağrı, pek çok hastalığın belirtisi olabilir. Kadınlarda görülen kasık ağrısı, genellikle üreme organı ile ilgili olan yumurtlama nedeni ile olağan bir durumdur.



Erkeklerde Sağ ve Sol Yumurtalık Ağrısının Nedenleri



Yumurtalık ağrısının pek çok nedeni vardır. Erkeklerde görülen yumurtalık ağrısı, pelvik bölgesinde bulunan kasların zorlanması nedeni ile ortaya çıkabileceği gibi enfeksiyonlardan kaynaklı olarak bu bölgedeki lenf bezlerinin mesane enfeksiyonları, şişmesi, böbrek taşı, testislerde şişme, kasık fıtığı, torsiyonu (bağlanması), testislerin şişmesi ve su toplaması gibi daha ciddi sorunların da belirtisi olabilir.



Bu bölgede kadınların üreme organlarının çok olması, hastalıklarının yanı sıra adet döngüsü boyunca vücutta oluşan ağrılar meydana gelebilir. Kadınlarda erkeklere göre daha çok yumurtalık ağrısı meydana geliyor. Erkeklerde sol yumurtalık ağrısı, genellikle fıtık sorunundan kaynaklanabilir. Bununla birlikte böbrek taşı, lenf bezlerinin şişmesi, kum dökmek, testis tümörü ve kas gerilmeleri gibi pek çok nedenden kaynaklanabilir. Erkeklerde sağ yumurtalık ağrıları ise, böbrek taşı, kasık fıtığı, lenf bezlerinin şişmesi ve testislerde şişme nedeni ile meydana gelebilir.



İlişkiden Sonra Yumurtalık Ağrısı Nedir?



Cinsel aktivite sonrasında ortaya çıkan kasık ağrıları, daha çok kadınlarda görülür. Cinsel ilişki sonrasında kasık ağrıları, çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir.



Yumurtalık Ağrılarının Nedenleri Nelerdir?



Yumurtalık ağrıları rahim ve yumurtalık enfeksiyonları, endometriumda ve yumurtalıklarda oluşan kistler, kasıklarda oluşan ağrı nedeni ile ortaya çıkabilir. Yumurtalıkta ağrıya neden olan diğer nedenler ise,

Yumurta kistlerinin kendi kendine patlaması ya da kendi etrafında dönerek burkulması

Pelvik inflamatuar hastalık

Endometriozis ve adenomyozis

İdrar yolu enfeksiyonu, üretrit ve sistit

Spiral kullanımı

Endometrial polip

Kısa zaman öncesinde yapılan doğum ve sezaryen ameliyatları

Apandist

Kasıkta fıtık

Aşırı aktif mesane

Kabızlık

Mesane, idrar yollarında taş ve kum oluşumları

Düşük

Dış gebelik

Stres

Depresyon ve diğer psikolojik hastalıklar

Bel fıtığı

Servikal stenoz

Yumurtalık Ağrısı Tanısı Nasıl Konulur?



Yumurtalık ağrısı tanısının koyulması için öncelikle ağrının nedeninin belirlenmesi gerekir. Ağrıya neden olan sorun hekimin muayenesi, ultrasonografik görüntüler ve isteyeceği kan tetkikleri yapılarak sonuçlar değerlendirilir. Hangi test ve tetkiklerin uygulanacağı hastadan hastaya göre değişiklik gösterebilir. Yumurtalık ağrısının tanısı için yapılacak diğer testler;

Kan ve idrar tetkikleri

Gaita (dışkı) testi

Vajinal kültürlerin laboratuvarda incelenmesi

Kemik yoğunluğu testi

Histeroskopi ve kolonoskopi

Pelvis bölgesi ve batına ilişkin BT (bilgisayarlı tomografi) çekimleri