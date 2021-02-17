Yumurtlama Dönemi Hesaplama Yöntemleri Nelerdir? Yumurtlama Takvimi Nasıl Çıkarılır?

Kadında ovulasyon yani yumurtlama dönemi hamile kalmak için doğru zamandır. Yumurtlama döneminin belirlenmesi ile birlikte o tarihlerde cinsel ilişkide bulunmak gebelik için en uygun zamandır. Yalnızca, bunun hesaplanabilmesi için kadının düzenli adet olması gerekir.



Yumurtlama Dönemi Nasıl Hesaplanır?



Bebek sahibi olmaya karar veren aileler yumurtlama dönemini hesaplayarak istedikleri tarihte çocuk sahibi olurlar. Gebelik için doğru zaman yumurtlama zamanıdır. Bu tarihlerin doğru hesaplaması ve cinsel ilişkinin bu tarihlere denk gelmesi gerekir. Ovulasyon yani yumurtlama reglden 14 gün önce başlar. 14. güne girmeden birkaç gün önce haftada 2 veya 3 kez cinsel ilişkide bulunmak hamile kalma olasılığını arttırır.



Yumurtlama Döneminde Nasıl Hamile Kalınır?



Kadında yumurtlama dönemi olarak bilinen dönem hamile kalabilmesi için şartların en olgunlaştığı dönemdir. Bu dönemi bilmek çok önemlidir. Bu yöntemle hamile kalına bilindiği gibi korunmakta mümkündür. Yumurtlama hesaplama oldukça basittir. Periyodik olarak kadının regli döngüsünü bilmesi ovulasyon takvimi oluşturmasını sağlar. Adet döngüsü ne kadar düzenli ise hamile kalma şansı da o kadar yüksektir.



Yumurtlama Döneminde Kaliteli Sperm Nasıl Elde Edilir?



Yumurtlama döneminin hesaplanması kadar önemli bir diğer konu ise kaliteli sperm elde etmektir. Bu dönemde cinsel ilişkiye girmek kaliteli sperm elde edilmesini sağlar. Kadınların periyodik adet döngüsü birbirinden farklıdır. Adet kanaması bazı kadınlarda 21 gün olurken bazı kadınlarda 30-35 gün olur. Kadınlarda adet sürelerinin farklı olması yumurtlama dönemi hesabını değiştirmez.



Yumurtlama Döngüsü Hesabı Nasıl Yapılır?



Öncelikle kadınların periyodik adet döngüleri birbirinden farklıdır. Bazı kadınlar 28/ 32/ 27 günde bir regli olurken bazı kadınlar 29/31/28 günde bir regl olur. Bu bilgilerle birlikte yumurtlama dönemi hesabı şu şekilde yapılır. Yumurtlama dönemi her kadında 14 önce olur. Bu bilinen bilimsel ve kesin bilgidir. 21 günde bir regli olan kadında 7. günden itibaren yani 21 -14 =7 bulunur. Bu hesaba bakılarak yumurtlama dönemi âdetin 5/6/7. günleridir denir. Düzensiz regl olan kadınlarda ise adet bittikten sonra 8. gününden itibaren gün aşırı veya iki günde bir cinsel ilişkiye girmek yine hamilelik olasılığını yükseltir.



Yumurtlama Hesaplama Düzensiz Adet Olan Kadınlarda Nasıl Yapılır?



Doğal adet kanaması arası 28 gün olarak kabul edildiğinde, adet kanaması bunun dışında oluyorsa buna adet düzensizliği denir. Ayrıca kadının 2 veya 3 ay adet görmemesi ve adet döneminin ise kısa olmasına adet düzensizliği denir. Bu durum hormonal sorunlardan kaynaklanır. Bu durumda olan kadınlar yumurtlama dönemi hesabı yapamaz. Bunun için en doğru yöntem eczanede satılan ovulasyon testini alıp yapmaktır.



Yumurtlama Hesaplama Diğer Yöntemleri Nelerdir?



Doğal yollarla yumurtlama hesabının dışında günümüzde farklı yumurtlama hesaplayıcıları vardır. Hatta akıllı telefonlarda bununla ilgili uygulamalar da mevcuttur. Yumurtlama günü hesaplama yöntemlerinden bir diğeri ise, vücut ısısının kaydedilerek ölçüm yapılmasıdır. Bu yöntemde, sabahları koltuk altından vücut ısısı ölçülür.



Vücut sıcaklığı not edilir. 2 adet kanaması arasındaki ortak günlerde vücut ısısı bir birim daha yüksektir. Bunun sebebi ise o dönemde salgılanan progesteron hormonudur. Progesteron vücut ısısını yükselten hormonlardan biridir. Vücut ısısının yükseldiği gün yumurtlama için doğru gündür. Bu ölçümün birkaç ay denenmesi sonucunda doğal ovulasyon zamanı bilinir ve sonrasında doğal yöntemlerle yumurtlama hesabı yapılır.