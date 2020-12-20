Yuvalama tarifi: Yuvalama nasıl yapılır? Yuvalama çorbası malzemeleri...
Yuvalama yemeği MasterChef Türkiye'nin eleme oyunu için yarışmacılardan istenen tabak oldu. Finalisti belirleyecek yuvalama yemeği ise kullanıcılar ve diziseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte, yuvalama yemeği tarifi...
Anadolu'nun olmazsa olmaz tarifleri arasında olan yuvalama, pirinç ve kıymanın birleşiminden elde edilir. Misafir sofralarının da vazgeçilmezidir. Çorba şeklinde sunulan yuvalama yemeği, küçük pirinç ve kıyma toplarından yapılır. İsteğe göre de sos eklenebilir. Yuvalama çorbası nasıl yapılır?
YUVALAMA MALZEMELERİ
Köftesi için:
1 su bardağı pirinç
130 gr kıyma
Yarım çay kaşığı toz karabiber
Tuz
Çorbası için:
250 gr kuşbaşı az yağlı yemeklik et
Yarım su bardağı haşlanmış nohut
2 su bardağı süzme yoğurt
1 yumurta(Large bir yumurta fazla olacağından)
1 yemek kaşığı kuru nane
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
YUVALAMA NASIL YAPILIR?
Daha önceden ıslatılmış nohutu, soğanla beraber düdüklüde tane karabiber ve tuz ekleyerek 15 dakika kadar haşlatılır.
Etler kemiklerinden ayrılarak küçük küçük doğranır.
Köfte haline getirmek için pirinçler 30 dakika kadar ıslatılır.
Kıyma ve pirinç birlikte robottan geçirilir 30 dk kadar buzdolabında dinlendirilebilir.
Köfte harcı 2 eşit parçaya bölünür.
Köfte harcı minik nokhut büyüklüğünde yuvarlanır.
Çorbası için et suyu süzülerek tencereye alınır, kaynadığında top köfteler içine atılır ve haşlatılır.
Yoğurt sos için süzme yoğurt soğuk su ile ezilir.
Yumurta da eklenerek karıştırılır.
2 kepçe kadar haşlama et suyundan yoğurt sosa eklenir.
Yoğurt sosu yavaşça karıştırarak çorbaya eklenir.
Tam haşlanmış nohut ve tam pişmiş etler de çorbaya ilave edilir.
Hafif kızdırılan tereyağ ve nane karşımı da eklenir.
Sonrasında ocaktan alınıp servise hazırdır.