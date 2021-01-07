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07.01.2021 - 11:27 |

Yüz Felci Belirtileri Nelerdir? Yüz Felcinin Sebepleri Ve Yüz Felcinden Korunma Yöntemleri

Yüz felci, yüzdeki sinir hasarlarına bağlı gelişen, mimiklerdeki kasların hareket kaybı olarak tanımlanan rahatsızlıktır. Tıp dilinde 'Fasiyal Paralizi' olarak isimlendirilen rahatsızlık, yüzün bir veya her iki tarafında görülebilir. Yüz felci nedir, belirtileri neler, nasıl geçer gibi soruların yanıtlarını sizin için derledik.

Yüz Felci Belirtileri Nelerdir? Yüz Felcinin Sebepleri Ve Yüz Felcinden Korunma Yöntemleri
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Yüz felci, yüz sinir bölgesinin çeşitli nedenlerden dolayı hasar almasıyla gelişen rahatsızlığa verilen isimdir. Yüz felci yaşayan kişide, yüzün felce maruz kalan bölümü hareketsiz kalır. Tüm yüzde görüldüğü gibi sadece bir tarafında da görülebilir.

Yüz Felci Nedir?

Yüzde bulunan mimik kasları, beyinden getirilen uyarılarla çalışır. Bu uyarıları yüzdeki fasiyal olarak isimlendirilen sinir lifleri getirir. Sinir liflerinin hasar görmesi çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelir. Hasar sonucunda oluşan yüz felci, aniden ortaya çıkabildiği gibi zamanla gelişebilir.

Yüz Felci Belirtileri

Yüz felcinin birbirinden farklı belirtileri bulunabilir. Bu belirtiler, oluşum nedenlerine göre kişiden kişiye farklılık gösterebilirler.

Etkilenen yüz bölümde, gözü kırpma ve alnı kırıştırma kontrollerinin kaybedilmesi yaygın belirtiler arasındadır.

Gözyaşında azalma ve ağız bölgesinde sarkmalar.

Kaslarda istemsiz olarak gelişen seğirme durumları.

Aşırı salya üretimi ve konuşma bozuklukları.

Yeme içmede yaşanan zorluklar.

Kulak bölgesinde veya iç kısmında ağrılar yaşanması.

Etkilenmiş bölgedeki kulakta seslere aşırı şekilde duyarlı olma durumu.

Sadece bir taraf etkilenmişse, o tarafın ağız iç kısmında tat alma sorunu yaşanması belirtiler arasında yer alır.

Belirtilen bu belirtiler, genellikle yüz kısmının bir bölümü etkilendiğinde ortaya çıkarlar. Tüm yüz bölgesinin etkilenmesi durumunda, belirtiler iki ayrı bölüm için aynı olabilir.

Yüz Felcinin Sebepleri

Yüz felci oluşumunun çok farklı sebepleri olabilir. Kafa bölgesinde travma yaşanması, beyin damarlarında tıkanmalar, yüzün sinirlerinde tıkanmalar yaşanması felcin sebepleri arasında gösterilebilir. Ek olarak oksijen eksikliği, beyin hücrelerinde oluşan basınç durumları yüz felci oluşumunu tetikleyebilecek sebepler arasında yer alırlar.

Yüz Felcinden Korunma Yöntemleri

Yüz felci genel olarak fiziksel problemlerden kaynaklanır. Fakat yüz felcine çevresel faktörlerin de davetiye çıkardığı, bilim insanları tarafından dile getirilir. Tüm sebeplerle birlikte, yüz felcinden korunmak için bazı yöntemlere başvurulabilir.

Kış aylarında duş alarak dışarı çıkmak, yüz felcine neden olan önemli sebeplerden birisidir. Tüm mevsimlerde duş aldıktan sonra dışarı çıkmamak daha doğru olabilir.

Sıcak ortamdan soğuk ortamlara geçişte yüz bölgesin mutlaka korunmalıdır. Aksi durumda, yüz felci için davetiye çıkarılabilir.

Bağışıklığı güçlendirici beslenme düzeni geliştirilmeli, uyku düzenine dikkat edilmelidir.

Kronik rahatsızlığı bulunanlar ve yaşlı kimseler, yüz felcine daha fazla yatkın olabilirler. Bundan dolayı, özellikle soğuk havalarda mutlaka yüzü koruyacak ürünler kullanarak dışarı çıkılmalıdır.

Yüz Felci Neden Olur?

Yüz felcini tetikleyen unsurlardan en önemlisi soğuk havadır. Ancak sadece soğuk hava değil, kişide bulunan rahatsızlıklar veya genetik yatkınlık yüz felcine neden olabilir.

Orta kulak ölümünde enfeksiyon.

Boyunda ve başta oluşan tümörler.

Yüzde meydana gelen yaralanmalar.

Kafatasında kırıklar veya beyinde oluşmuş hasarlar.

Cerrahi operasyonlarda sinir sistemine zarar verilmesi.

Doğum travmaları.

Beyinde oluşmuş diğer hastalıklar, yüz felcine neden olabilir.

Yüz Felci Nasıl Geçer?

Yüz felcinin geçmesi için ilk olarak doktor muayenesi gereklidir. Gerekli kontroller sağlandıktan sonra, sinir hasarları tespit edilir. Buna göre, tedavi için gerekli planlamalar yapılır. Uzmanlar tarafından yüz felci için yapılan çalışma genellikle tıbbi tedavi üzerinden ilerler.

Fakat kimi durumlarda, alternatif tıp alanındaki akupunktur gibi yöntemlere başvurulabilir. Tedavi süreçleri sinir hasarının büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir. Ortalama 6 ay ile 1 yıl içerisinde tedavi yöntemleri uygulanır. Tıbbi tedaviler de uzmanların gerek gördükleri sürece devam ettirilir.

 

 

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