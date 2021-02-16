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16.02.2021 - 15:20 |

Yüz Felci Nasıl Olur? Yüz Felci Nasıl Geçer, Tedavisi Var Mı?

Çevremizde yüz felciyle mücadele eden insanları görüyoruz. Kış aylarında daha çok görüldüğüne ve bu zamanlarda görülen yüz felcinin soğuk havalardan kaynaklandığı bilgisini hem görsel hem de yazılı kaynaklardan okuyoruz. Peki, yüzün iki yanında bulunan sinirlerin hasarı ile kasları dilediğimiz gibi hareket ettiremememiz ile birlikte oluşan yüz felcine dair detaylı bilgi sahibi miyiz? İşte merak edenler için yüz felci nasıl olur? Yüz felci nasıl geçer, tedavisi var mı? İşte, merak edilen tüm detaylar...

Yüz Felci Nasıl Olur? Yüz Felci Nasıl Geçer, Tedavisi Var Mı?
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Yüzümüzüm her bir yarısında olan kaslar yine aynı taraf beyin sapından köken alan ve daha sonra kulak arkasında yüzeye çıkan kafa sinirlerinden 7. sinir, yüz siniri tıbbi adı ile fasiyal sinir ile çalışmaktadır. Fasiyal sinir, tükürük bezi, göz yaşı bezi ile dilin ön bölümüne giden ince yapılı dallara haiz olup bu sinirin enfeksiyon, travma gibi sebeplere bağlı olarak hasar görmesinden kaynaklı olarak yüz felci denilen yüz zaafı ortaya çıkmaktadır.

Yüz Felci Nasıl Olur?

Yüz felcinde yüzdeki mimik kaslarına beyinden uyarı getiren fasiyal sinir liflerinin türlü sebepler ile hasar görmesi neticesinde yüzde hareket kaybı gelişmektedir. Yüz felci aniden ortaya çıkabileceği gibi belli bir zaman dilimi içinde aşamalı olarak da gelişebilmektedir.

Yüz felci; beyin damar tıkanıklığı, baş-boyun tümörleri, yüz sinirinde zedelenme ve kafa travması gibi değişik sebeplerle ortaya çıkabilmektedir. Yüz felci teşhisi çoğunlukla hastanın kliniğinden konmaktadır. Fakat zeminde yüz felcine neden olabilecek başka hastalıklardan şüphe duyulduğunda laboratuvar ya da görüntüleme tekniklerine müracaat edilmektedir.

Yüz Felci Nasıl Geçer? Tedavisi Var mı?

Yüz felci tanısı konulduğunda ilk olarak altında yatan sebeplerin belirlenmesi ve akabinde bunlara yönelik özel tedavi yöntemleri ile rahatsızlık iyileştirilmeye çalışılır. Soruna yol açan sebeplere ilave bulgularda incelenmektedir. Yapılan değerlendirmelere bağlı olarak tedavi programı belirlenir. Aniden meydana gelen yüz felcinde hastalara ilk günlerde yüksek doz kortizon tedavisi uygulanmaktadır. Sonrasında kortizonun dozu yavaş yavaş azaltılarak tedavi tamamlanır. Yüz felcine enfeksiyon ve travmalar yol açtığında ve hastada diyabet gibi kronik hastalıklar varsa tedavi şekli değişmektedir.

Yüz felci tedavisinde estetik operasyonların yeri de merak edilerek araştırılmaktadır. Yüz felci vakalarının %90'ı bir ay içerisinde iyileşmektedir. Sinir hasarı fazla olan ve erken dönemde teşhis edilemeyen hastalarda ise bu süre uzayabilmektedir. Hiç iyileşememe durumu ise toplumda %1-2 oranında görülmektedir. Hastanın 6 ay içinde iyileşmemesi halinde estetik operasyonlar devreye girebilmektedir.

Yüz Felcinin Belirtileri Nelerdir?

- Ağzın bir tarafa çekmesi
- Tükürük salgısına hakim olamama
- Aynaya bakıldığında hareketlenmede azalma
- Uyanıldığında yüzün bir tarafında farklılık
- Ağızda tat değişikliği ile karşılaşma
- Gözün aşırı derecede yaşarması ya da gözde kuruluk

Yukarıda sayılan belirtiler dışında viral enfeksiyonların sebep olduğu kulak ağrısı ile yüzde hareketsizlik ve beraberinde yüz felci birlikte görülebilmektedir.

Vücudun Başka Bölümlerini Etkiler mi?

Yüz felcinin vücudun başka bölümlerini etkileyip etkilemediği en fazla merak edilen konular arasında geliyor. Yüz felci vücudun başka bölümlerini etkilemez. Bir başka ifade ile yüz felcinde vücudun diğer bölgelerinde güçsüzlük, uyuşma ya da felç gibi şikayetler oluşmamaktadır. Oluşması durumunda ise bunun altında başka bir hastalığın yattığı düşünülmelidir.

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