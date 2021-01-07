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07.01.2021 - 10:41 |

Yüzde yüz hamilelik belirtileri nelerdir? Hamilelik kesin olarak nasıl anlaşılır?

Son zamanlarda halsizlikler, akıntılar ve hassa göğüs uçları gibi durumlarla karşılaşan bireylerin aklına hamilelik durumları gelmiştir. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen bireylerin aklına sık sık yüzde yüz hamilelik belirtileri nedir? Hamilelik kesin olarak nasıl anlaşılır? Ve hamilelik döneminde adet gecikmeleri normal mi? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Yüzde yüz hamilelik belirtileri nelerdir? Hamilelik kesin olarak nasıl anlaşılır?
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Özellikle adet gecikmesi birçok birey tarafından hamilelik belirtilerinin saptanmasında kullanılmaktadır. Fakat sadece adet düzeni bir ölçüt olarak kullanılması doğru değildir.

Yüzde yüz hamilelik belirtileri nelerdir? 

Anne adaylarının birçok belirtilerle aynı anda karşılaşmadı nedeni ile hamile olunması şüpheleri ile karşılaşılmaktadır. Özellikle en çok karşılaşılan belirtilerinden birisi aşırı iştahsızlık durumları olarak bilinir. İştahsızlık yaşayan bireylerin iştahsızlıklarının nedeni genellikle vücutlarında meydana gelen yapım ve yıkım faaliyetlerinin kısa süre içerisinde gerçekleşmişidir.

Vücutların da meydana gelen bu metalik aktiviteler yorgunluk gibi durumlara da sebebiyet vermektedir. Özellikle pek çok güvenilir kaynağa göre meme uçlarında meydana gelene aşırı hassasiyetinde temel durumu hamilelik olabilir. Bu durumun temel nedeni olası hamilelik sonucunda dünyaya gelen bebeğin beslenme aktivitelerinin oluşmasıdır.

Yani dünyaya gelen yeni doğmuş bir bebek sadece annenin göğüslerinden gelen insan sütü ile beslenebilir. İlerdeki yaşamında onu genel olarak yaşama ve hasatlıklara karşı koruyacak olan bağışıklık sistemini de kazanır.

Yani anne sütü ile bireye birçok antikor da geçer. Yani göğüs uçlarının hassaslaşması ne büyük belirtidir. Ayrıca yaygın olarak bilindiği gibi en çok adet gecikmesi olur Fakat bu gecikmeler bir iki gün değil birkaç ayı kapsamaktadır.

Hamilelik kesin olarak nasıl anlaşılır?

Hamilelik belirtilerinin tam olarak anlaşılmasının tek yolu kesinlikle uzman bir hastane de test yaptırılmasıdır. Bu test esnasında kesinlikle dikkatli olunmasında fayda vardır. Çünkü birçok birey test sırasında bazı temizlik eksiklerinden dolayı vajinal yol hasatlıklarına tutulmaktadır. Bazı bireyler bu tür risklerden uzak durma için ve daha hesaplı olduğu için evde kendileri yapmaktadır.

Bu testlerin güvenilirlik dereceleri son derece yüksek olsa bile kesinlikle 0 bir sonuç vermemektedir. Bireylerin bu durumları göz önüne alarak testleri yapmasında faydası vardır. Bireylerin doğal yollarla tam olarak öğrenmesinin bir yolu da tüm belirtileri sağlamsıdır. Yani bireyde adet gecikmesi, göğüslerde oluşsan hassaslaşma ve özellikle mide bulantısı varsa hamilelik olabilir.

Bu gibi durumlarda bireylerin alternatif tıpa başvurmamaları gerekir. Çünkü son yıllarda birçok bireyler bu nedenlerle hem çocuğunun hem de kendilerinin hayatlarını kaybetmiştir. Hamilelik belirtilerinden sonra uzman bir doktor ile iletişime geçilmesinde son derece büyük faydalar bulunmaktadır.

Hamilelik döneminde adet gecikmesi normal mi?

Hamilelik gibi durumların oluşmasında çoğu zaman ilk bakılan belirtilerin başında adet döneminde meydana gelen gecikmelerdir. Çünkü adet döneminin mantığı şöyledir. Adet dönemleri insanın döllenmemiş olan yumurtayı vücuttan atma biçimi olarak bilinmektedir. Yani kadınların o ay içerinde yumurtalarına hiçbir şekilde bir spermin ulaşmamasıdır.

Spermin yumurtayı döllememesi sonucunda yumurtada çürümeler meydana gelir bu çürümeler sonucunda ise yumurtanın atılması gerekir. İşte seks sonrasında yumurtada meydana gelen döllenme evresi ile adet döneminin gerçekleşmesi gerekmez. Çünkü kadınlarda bulunan yumurtalıkların gerçek işlevleri sağlanmış olur.

Kadının vücudundan bir yumurta atılmaması nedeni ile adet dönemleri 9 aydan daha fazla duraklar. Kadınlar bu durumu göz önüne alarak hamile olunması düşünülebilir. Aslında bu belirtiler sadece yeterli değildir ama uzmanlar tarafından en çok bilinenidir.

Hamilelik belirtileri ne zaman başlamaktadır?

Hamilelik belirtilerinin ortaya çıkması genellikle ilk haftadır. Birey sperm ile yumurtanın birleşmesi ile rahimde bazı tuhaflıklar saptar. Öncelikle ilk haftada mide bulantılarının başlanması beklemez. Daha çok bu evrede daha çok halsizlik ve aşırı hassa olunması gelmektedir. Bir aydan fazla zaman geçmesi ile artık aşerme ve bulantılar yavaş yavaş başlamaktadır. Bu belirtiler ile artık hamilelik sürecine girilmesi sağlanmış olur.

Ayrıca bebeğin yaklaşık üç aylık olmasından dolayı da kürtaj işlemleri gerçekleşmez. Bireylerin yaşama haklarının ellerinden alınmasında dolayı Türkiye cumhuriyetinde kürtaj işlemleri kesinlikle yasaktır. Devletin yasalarında insan haklarına ve canına tecavüz olarak net bir şekilde belirtilmiştir.

Evde hamilelik testleri nasıl yapılmaktadır?

Evde hamilelik testleri yapmanın en basit yolu hamilelik çubuğudur. En yakın eczane veya sağlık ocaklarından alınması son derece kolaydır. Uygun fiyatlı ve özellikle güvenilirlik oranının oldukça yüksek olması nedeni ile tercih edilmektedir.

Ayrıca bazı bireyler evde hamilelik testlerinin mantıklı veya güvenilir gelmediği düşüncesi ile hastaneleri tercih etmektedir. Evde hamilelik testlerinin nasıl yapıldığı ve detaylı bilgi için eczaneden bilgi alınabilir. Fakat genel bir tabir ile bakılırsa eğer hamilelik testlerinin yapılmasında kullanılan yöntem idrar damlatılmasıdır. İdrar damlatma bölgesinde bir miktar eklendikten sonra yaklaşık on dakika içinde sonuç belirli olur.

Eğer tek tik olursa hamilelik durumu yoktur. Ama çift tik olursa hamilelik durumları olumludur. Yani bireyler erken olarak bu test sayesinde hamilelik durumu belirlenmiştir. Fakat yazımızın başında da belirtildiği gibi kesin sonuç değildir. Bu testlerin güvenilirliği yaklaşık olarak %98.79 olarak yüksek bir orandır.

Hamilelik kaç günde belirli olmaktadır?

Hamilelik testlerinin yapılması ile birlikte geriye sadece beklemek kalmaktadır. Yani bireyler birliktelikten yaklaşık bir hafta sonra yapacakları testin olumlu olmasından sonra beklemesi gerekir. Bireylerin bekleyecekleri bu süreç yaklaşık olarak üç veya dört hafta olarak bilinmektedir.

Özellikle adet döneminde meydana gelen gecikmeler ve test çubuğunun pozitif olması ile hamilelik ihtimali artar. Testin sonucunun doğruluk payının çok yüksek olduğu göz önüne alınırsa yaklaşık iki haftada hamilelik başlar. Bu durumdan sonra yapılması gereken tek iş düzenli olarak uzman bir doktor ile iletişime geçilmesidir.

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