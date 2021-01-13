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13.01.2021 - 12:12 |

Yüzdeki Sivilce İzleri, Lekeleri Nasıl Geçer? Doğal Ve Bitkisel Yöntemler Nelerdir?

Birçok fiziksel, çevresel ve psikolojik neden yüz bölgesinde sivilce çıkmasına neden olur. Bu nedenlerin başında kalitesiz kozmetik ürünlerin yoğun kullanımı, stres, hormonal bozukluklar ve kalıtsal faktörler gelir. Sivilceler zamanla geçse bile izleri kalabilir. Yüzdeki sivilce izleri nasıl geçer? Sivilce lekelerini geçirmek için hangi bitkisel ürünler kullanılmalıdır? İşte, tüm detaylar.

Yüzdeki Sivilce İzleri, Lekeleri Nasıl Geçer? Doğal Ve Bitkisel Yöntemler Nelerdir?
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 Ergenlik döneminde vücuttaki yağ hücrelerinin sayısı artar. Bu da yüzde daha fazla sivilce çıkmasına neden olur. Erkeklerde sivilce oluşumu kadınlara oranla 3 kat daha fazladır.

 Hangi Durumlarda Sivilce İzi Kalır?

 Sivilce izlerine neden olan etkenlerin başında doktorların yazmadığı ya da tavsiye etmediği kremleri kullanmak geliyor. Bazı krem ve losyonlar her cilt tipine uygun değildir. Bu nedenle alerjik reaksiyona neden olabilir.

 Yüzünde çıkan sivilceler ile sürekli oynayan kişilerin yüzünde iz kalma riski çok yüksektir. Elden geçen mikroplar enfeksiyona yol açar. Bu da sivilce oluşumu tetikler. Ergenlik döneminde çıkan sivilceler, diğer dönemlerde çıkan sivilcelere göre daha derindir. Özellikle yağlı bir cilde sahip olan kişilerde hem sivilceler hem de akneler derin izler bırakabilir.

 Güneşten gelen zararlı UV ışınları cildin nem dengesini bozar. Bu da sivilcelerin sayısını arttırır. Yaz mevsiminde ultraviyole ışınları saat 12.00 ile 13.30 arasında dik bir açıyla gelir. Hassas bir cilde sahip olanlar bu saatte dışarı çıkmamaya ve güneşlenmemeye dikkat etmelidir.

 Yüzdeki Sivilce İzleri, Lekeleri Nasıl Geçer?

 Yüzdeki sivilce izlerini ve lekelerini geçirmenin en etkili yollarından biri domates ve salata ile hazırlanan karışımlardır. Domatesin içindeki folik asit cildin çok daha sıkı olmasını sağlar. Lekeleri geçiren folik asit cildin çok daha pürüzsüz ve canlı görünmesine yardımcı olur.

 Sivilce İzlerini Geçiren Doğal ve Bitkisel Yöntemler Nelerdir?

 Birçok kişi yüzdeki sivilce izleri nasıl geçer diye merak ediyor. Başta kekik yağı olmak üzere birçok bitki özlü yağ sivilce izlerini ve lekelerini geçirmede etkilidir.

 1- Kekik Yağı:

 Bir pamuk vasıtasıyla sivilce izlerinin olduğu yere günde iki kez kekik yağı sürülebilir.

 2- Jojoba Yağı:

 Saç bakımında da sıklıkla kullanılan jojoba yağı E ve D vitamini bakımından zengindir. Jojoba yağı ile yapılan maskeler sivilce izlerini geçirir ve akne oluşumunu engeller.

 3- Biberiye Yağı:

 A vitamini deposu olarak tanımlanan biberiye yağı da sivilce izlerinin çok daha kısa sürede geçmesini sağlar.

 4- Kadife Çiçeği Yağı:

 Kadife çiçeği yağının kullanım oranı son zamanlarda hem Türkiye'de hem de dünya genelinde arttı. Kadife çiçeğinden elde edilen yağ ciltteki nem oranını dengeler. Sivilce ve aknelerin önüne geçen bu yağ, yüzdeki sorunlu bölgelere haftada 2 ya da 3 kez sürülebilir.

 5- Kuşburnu Yağı:

 Nadir bulunan bir yağ olan kuşburnu yağı, sivilce lekelerinin giderilmesinde oldukça etkilidir. Diğer tüm losyonlar ve kremler gibi aktarlardan temin edilebilir.

 6- Bıttım Sabunu:

 Siirt şehriyle özdeşleşmiş olan bıttım sabunu, akne ve sivilce dışında egzama izlerini geçirmek için de düzenli aralıklarla kullanılabilir.

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