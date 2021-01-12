Yüzdeki yara izleri nasıl geçer? İyileşme süresi ne kadar sürer?

Yüzdeki yara izlerinin kalıcı olmasını engellemek için pek çok yöntem vardır. Hatta bunlardan bazıları tamamen doğaldır. Bu yüzden de tamamen yan etkilerden arındırılmıştır. Tabi ki de bazı kimyasal bileşenler ile oluşturulan çözümler de vardır. Fakat bunların yüze ve cilde pek çok yan etkisi olabilmektedir. Bu yüzden doğal olanları daha güvenilirdir.



Yüzdeki yara izleri nasıl geçer?



Yüzdeki yara izlerinin ilk geçiricisi baldır. Bal yenileyici ve onarıcı özelliğe sahiptir. Bu yüzden de bal çok uzun süredir yüzdeki yara izlerinin tedavisinde kullanılıyor. Hatta kimyasal bileşen içeren bu tarz ilaçlar bile içerisinde bal barındırıyor. Bu yüzden baş gerçekten bu konuda en iyi yardımcılardan birisidir. Kullanımı da çok kolay. Az miktardaki balı yüzdeki yaraların üstüne sürün. Yatmadan önce de soğuk su ile yıkanması gerekir. Hepsi bu.



Renk açıcılığı ile yüzdeki yaraların geçmesi



Limon renk açıcı özelliğe sahiptir. Yani yüzdeki yara ve benzeri durumlarda yaranın cilt rengine daha çok benzemesini sağlar. İçerdiği C vitamini ile yüzdeki asit dengesini sağlar. Bu da yaraların yabancı bir madde olarak algılanmasını ve atılmasını sağlar. Uygulaması da basittir Taze kesilmiş limon suyu yaraların ya da sivilcenin olduğu bölgeye uygulanır. İçerisinde çok fazla asit barındırdığı için ciltte uzun süre bekletilmemelidir. Aksi taktirde ciddi yanıklara sebep olabilir. Bir saat kadar yaralı bölgede kaldıktan sonra soğuk su ile temizlemek cildin doğal rengine kavuşmasını sağlayacaktır.



Yüzdeki yaraların iyileşme süresi ne kadar sürer?



Yüzdeki yara izleri eğer sivilceden kaynaklanıyor ise kalıcı olabilir. Bu yüzden mutlaka farklı bir müdahale gerekir. Bal ve limon yöntemi bunu hızlı bir şekilde geçirir. Fakat düzenli olarak bunları uygulamak çok önemlidir. Düzenli olarak uygulanır ise bir aydan daha az bir sürede cildin normal görünümüne kavuştuğu görülür.



Özet olarak "Yüzdeki yara izleri nasıl geçer?" sorusunun pek çok yanıtı vardır. Her biri de farklı yöntemler olarak denenebilir. Bunlar genelde düzenli kullanıma bağlıdır. Yani birkaç kez kullanıldıktan sonra geçmesi imkansızdır. Düzenli kullanmadan sonuç vermeyen bu yöntemler tamamen doğaldır. Vücuda bir yan etkisi de olmadığından dolayı herkes tarafından rahatlıklar kullanılabilir.