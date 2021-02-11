Zarf Yapımı: Adım Adım Kağıttan Zarf Nasıl Yapılır?



Zarf yapmanın temeli çok basit kağıt katlama prensiplerine dayanır. Bu prensiplerin uygulanması ile hoş görünümlü ve kişiye özel süsleme farklı renklerde zarflar yapmak ve hediye alıcılarını mutlu etmek mümkün olur.



Kağıttan Zarf Yapmak için Gerekli Malzemeler



Kağıttan zarf yapmak herkesin evinde bulunan malzemelerle kısa sürede ve kolayca gerçekleştirebilecekleri bir işlemdir. İstenilen renkte ve dokuda malzemeler kullanarak kendi tasarım ruhunuzu kağıttan zarflara aktarabilir ve sevdiklerinizi mutlu edecek ufak sürprizler yapabilirsiniz.



Kağıttan zarf yapımı için gerekli malzemeler şunlardır:

Kağıt

Bant

Yapıştırıcı

Makas

Süsleme malzemeleri

Kağıttan Zarf Nasıl Yapılır?



Kağıttan zarf yapmak için 2 farklı yöntem uygulayabilirsiniz. Origami tekniğine dayanan kağıt katlama sanatı yöntemini veya yapıştırıcı bant kullanarak zarf yapımı yöntemini uygulayabilirsiniz. İki uygulama yöntemi de evde kısa sürede hoş görünümlü zarflar yapmanızı sağlar.



Katlama Yöntemi ile Zarf Yapımı



1- Elinizdeki kağıdı kare boyutta kesin. İstediğiniz zarf boyutuna uygun olarak kağıt büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz.

2- Kağıdı baklava şeklinde iki köşesi yukarı iki köşesi yan yönde tutun ve bir köşeyi diğer köşe üzerine doğru katlayın. Daha sonra kat yerlerini açın.

3- Alt köşeyi ortaya doğru katlayın. Köşe altında oluşan düz alanı da orta kat yerine doğru katlayın.

4- Sol ve sağ köşeleri ortaya doğru katlayın.

5- Sağ köşenin kenarını üste doğru kıvırın ve oluşan küçük üçgeni açın.

6- Zarfın üstte kalan ucunu bu üçgenin arasına yerleştirin.

7- Desenli bantlar, renkli kağıtlar ve simler ekleyerek zarfınızı süsleyin.



Bant ile Zarf Yapımı



1- Dikdörtgen şeklinde kağıdı yatay olarak yerleştirin ve uzunlamasına ikiye katlayın.

2- Sağ ve sol üst köşeleri orta noktaya doğru katlayın.

3- Üst ve alt kenarları içe doğru 2,5 cm katlayın.

4- Sağ kenarı üçgenin alt kısmına kadar katlayın.

5- Zarfı kapatarak kenarlarına bant yapıştırın ve dilediğiniz gibi süsleyin.