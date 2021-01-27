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27.01.2021 - 15:47 |

Zatürreye (Pnömoni) Ne İyi Gelir? Zatürreye İyi Gelen Besinler Nelerdir?

Zatürre ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Bizler de aklınıza takılan zatürreye ne iyi gelir, Zatürreye iyi gelen besinler nelerdir, merak edilen tüm detayları derledik.

Zatürreye (Pnömoni) Ne İyi Gelir? Zatürreye İyi Gelen Besinler Nelerdir?
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 Pnömoni, akciğerlerin potansiyel olarak ölümcül bir bakteriyel veya viral enfeksiyonudur. Virüsler, bakteriler veya mantarlar buna neden olabilir. Söz konusu mikrop türüne bağlı olarak iyi huylu veya tam tersine çok ciddi olabilirler.

 Zatürreye (Pnömoni) Ne İyi Gelir?

 Pnömoni, bronşları da etkileyebilen pulmoner parankimin (bronşiyoller ve alveoller) enfeksiyonudur. Buna bronkopnömoni denir. Bu, yalnızca bronşları etkileyen bronşitten farklıdır. Toplum kökenli pnömoni, nozokomiyal pnömoniden (hastane ortamında sözleşmeli) ayırt edilir. Daha nadir pnömoniler vardır. İnhalasyon olarak bilinenler kusma veya yanlış yemek yolları gibi yiyecek veya mide sıvısının solunması nedeniyle veya özellikle bağışıklığı baskılanmış insanları etkileyen fırsatçı olarak adlandırılanlar.

 Zatürreyi önlemenin dört yolu vardır. Birincisi, meyve ve sebzeler açısından zengin bir diyet yemek, iyi fiziksel formda kalmak ve yeterince uyumaktır. Bu önlemler, bağışıklık sisteminin direncinin korunmasına yardımcı olur.

 İkinci yol aşıdır. Çoğu pnömoniye karşı aşı yoktur, ancak en yaygın iki türü aşılarla önlenebilir: influenza virüsü aşısı ve pnömokok aşısıdır.

 Zatürreyi önlemenin üçüncü yolu, öksürüğün 3 veya 4 gün sonra kötüleşmeye devam etmesi durumunda doktora görünmektir. Balgamınız kan içeriyorsa veya alışılmadık bir renk veya kötü koku içeriyorsa hemen doktorunuza görünün. Zatürreye neden olabilecek virüs ve bakterilerin yayılmasını önlemenin dördüncü yolu, ellerinizi düzgün ve sık yıkamak veya el dezenfektanı kullanmaktır.

 Zatürreye İyi Gelen Besinler Nelerdir?

 Bakteriyel pnömoni, mikoplazmalardan kaynaklanan pnömoni gibi antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Antibiyotikleri aynen doktorunuzun önerdiği şekilde almanız ve kendinizi daha iyi hissetseniz bile tedavinin tamamını tamamlamanız son derece önemlidir. Viral enfeksiyonların çoğunun tedavisi yoktur. Sadece vücudun ondan kurtulmasını beklemelisin. Doktorunuz, viral pnömoni semptomlarının nasıl giderileceği konusunda size tavsiyelerde bulunacaktır.

 İyi bir beslenmeyle de tedavinizi destekleyebilirsiniz. Vücuttaki tüm organlar gibi akciğerler de yaşlanır ve fonksiyonları yaşla birlikte bozulur. Bu tamamen fizyolojik fenomen sigara içenlerde ve daha önce sigara içenlerde vurgulanmaktadır. Ancak sigarayı bırakmak, akciğerleri hızlandırılmış yaşlanmadan korumak için yeterli mi? Diğer davranışların akciğer fonksiyon bozukluğunu yavaşlatması muhtemel mi? Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, akciğer sermayemizi mümkün olduğu kadar uzun süre korumak için belirli yiyecekler tercih edilmelidir.

 Elma, muz, domates, C vitamini ve bitkisel çaylar zatürreye iyi gelir. Probiyotiklerin, bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri nedeniyle çocuklarda zatürreyi önlemeye yardımcı olabileceğine inanılıyor.

 Geleneksel olarak sarımsak, soğuk algınlığı ve gribi önlemenin yanı sıra her türlü enfeksiyonla savaşmak için kullanılmıştır. Papatya, siyah mürver çiçeği veya limon otu içeren su buharını solumak boğaz ve bronşiyal tahrişi azaltmaya yardımcı olabilir.

 Zatürrenin Tanısı Nasıl Konur?

 Zatürreyi teşhis etmek için doktorunuz fizik muayene yapacak ve ateşiniz veya şişmiş bezleriniz olup olmadığını kontrol edecektir. Bir stetoskop kullanarak ciğerlerinizdeki sesleri de dinleyecektir. Çoğu bakteriyel enfeksiyon ve bazı viral enfeksiyonlar, balgam veya kan testi ile tespit edilebilir.

 Akciğerlerde sıvı birikmesi bir göğüs röntgeni veya BT taramasında görülebilir.

 En iyisi zatürreyi önlemektir. Pnömokok enfeksiyonlarına karşı etkili olan birkaç aşı vardır. İki yaş üstü çocuklar, risk altındaki yetişkinler ve sağlık personeli için tavsiye edilir. Grip aşısı, bu hastalıkla bağlantılı zatürreye karşı koruma sağlar. Kontamine olmaktan kaçınmak için, hasta bir kişiyi öpmemeli, her temastan sonra ellerinizi iyice yıkamalısınız.

 Tedavi süresi, nedensel patojene bağlı olarak değişir. Birkaç hafta olabilir. Tedavinin ilerlemesi radyografi ile kontrol edilir. Bu, enfeksiyonu ortadan kaldırmak için bakterilere özel olarak saldıran virüsler olan bakteriyofajların kullanılmasını içerir.

 Kimler Risk Grubundadır?

 Herhangi biri zatürreye yakalanabilirken, bazı insanlar daha yüksek risk altındadır ve zatürre semptomları varsa özel ilgi gösterilmeli ve bir doktor tarafından görülmelidir. Risk altında popülasyonları şunlardır:

65 yaş üstü insanlar,

2 yaşın altındaki çocuklar,

Bağışıklığı zayıflamış insanlar,

Kemoterapi gören insanlar.

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