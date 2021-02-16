Zencefil Bal Karışımı Nasıl Yapılır, Neye İyi Gelir? Nasıl Yapılır, İşte Tarifi...

Zencefil; tıpkı bal da olduğu üzere tek tüketildiği zaman bile birden fazla yarara sahiptir. Bununla beraber bal ile karıştırıldığı zaman çok yoğun ve yaygın bir biçimde sağlığa olumlu katkıları bulunur. Bal ile zencefilin bir arada kullanılması, dünya çapında pek çok ülkede çok eski zamanlardan bilinip tüketilmektedir. Bunun dışında ülkemizde son senelerde popüler bir hal almaya başlamıştır.

Zencefil Bal Karışımı Nasıl Yapılır?

Zencefil bal karışımı adına yapılan ve en fazla bilinen tarif; bir tatlı kaşığı bal ile bir çay kaşığı toz zencefilin karıştırılarak hemen tüketilmesidir. Bu karışım; soğuk algınlığı, grip, öksürük gibi mevsimsel hastalıklar için oldukça faydalı bir karışımdır.

Zencefil Bal Neye İyi Gelir?

Zencefil bal karışımının sağlık açısından pek çok faydası bulunmaktadır. Bunlar;

- Ses kısılmasına iyi gelir.

- İnatçı öksürükler ve boğaz ağrısına çok olumlu etkileri bulunur.

- Nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan vücudu korur.

- Bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur.

- Vücuda enerji verir.

- Adet sancılarını hafifletir.

- Mide bulantılarının hafiflemesine yardımcıdır.

- Bal ve zencefil karışımı; kalp damar sağlığının korunmasına destek olur. Kanda bulunan yağ seviyesini düşürür.

- Mide bulantısına karşı yararlıdır.

- Sindirim sürecini hızlandırır. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

- Anne sütünü arttırır.

- Zencefil ve bal karışımı cinsellik açısından da oldukça yararlıdır. Bununla beraber kan dolaşımını hızlandırıcı etkisi bulunur.

- Sinir hücrelerinin yenilenmesine destek olur.

- Daha iyi bir uyku uyunmasına yardımcı olur.

- Sakinleştiricidir.

- Metabolizmayı hızlandırır. Kan şekerini dengeleyen etkileri ile zayıflamaya destek olur.

- Zencefil ve bal karışımı balgam sökücüdür. Bu yararı ile solunum sisteminin zararlı mikroorganizmalardan arınmak mümkün olur.

- Faranjit ve astım türü hastalıklarda boğaz kuruluğunun giderilmesine, solunumun düzenlenmesine yardımcı olan etkisiyle bilinir. Bal ve zencefil karışımına karabiber ya da limon eklemek, etkisinin arttırılması açısından önemlidir.

- Bağışıklığın güçlenmesine ve vücudun korunmasına destek olmasından ötürü soğuk algınlığına karşı oldukça koruyucu etkiye sahiptir. Gribal hastalıkların iyileşme sürecinin hızlanmasında olumlu etkisi vardır.

Zencefil Bal Nasıl Yapılır?

Zencefil bal; toz zencefil ile balın karıştırılmasıyla yapılacağı gibi bir başka şekilde de hazırlanabilir. Limon dilimleri ve taze zencefil ile kavanoz içerisine alınacak bal ile hazırlanan karışım, uygun bir ortamda, 2 ile 3 gün bekletilerek şurup şeklinde karışım elde edilebilir. Bekleme süresinin sonrasında, bu karışımdan iki yemek kaşığı kadar alıp, ılık su ile karıştırarak tüketilebilir. Zencefil, bal ve limon karışımı; öksürük ve boğaz ağrısı konusunda oldukça olumlu etkilere sahip olacaktır.

Zencefil Bal Karışımı Faydaları Nedir?

Zencefil bal karışımı; bilhassa mide hastalıkları, solunum yolu hastalıkları ve bağışıklık sistemi problemlerinde tedaviye destek olmak adına kullanılır. Bal ve zencefil karışımı solunum yollarının, zararlı mikroorganizmalardan temizlenmesi bakımından oldukça etkilidir. Bunun dışında hazmı kolaylaştıran bu karışım, şişkinlik gideren özellikleri ile sindirim sisteminin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olur. Metabolizmayı hızlandıran etkilerin olduğuna dair de bazı görüşler savunulmaktadır. Bu da kilo vermeye yardımcı olur.