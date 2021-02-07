Zencefil Maskesi Tarifi: Toz Zencefil İle Evde Maske Nasıl Yapılır?



İlk olarak Uzakdoğu ülkelerinde kullanılmaya başlanan zencefil, zaman içerisinde Osmanlı kadınlarının da vazgeçilmez bakım ürünlerinden biri haline geldi.



Zencefilin Cilde Olan Faydaları



Oldukça eski tarihlerden günümüze hem mutfakta hem de alternatif tıp alanlarında kullanılan zencefilin her geçen gün bir faydası daha ortaya çıkıyor. Son zamanlarda cilt üzerinde zencefil ile yapılan maskeler popüler hale geldi. Etkileri ise mucizeler yaratıyor. İlk olarak zencefilin cilt üzerindeki faydalarından kısaca bahsedelim;

Akne, sivilce ve siyah noktaların oluşmasını engellediği gibi, ciltte bıraktığı lekelerinde yok olmasını sağlıyor,

Cildi derinlemesine temizleyerek, ölü derilerin atılmasına ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor,

Ciltte aşırı yağlanma ya da kuruluk gibi problemlerin önüne geçiyor ve yağ dengesini korumasını sağlıyor,

Yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırıyor ve kırışıklıkların zaman içerisinde azalmasına destek oluyor,

İçerisinde bulunan gingerol sayesinde cilt altında dolaşan serbest radikallerle savaşıyor. Böylece daha parlak, daha güçlü ve daha sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlıyor.

Zencefil Maskesi Tarifleri



Antiseptik özelliği sayesinde cildi derinlemesine temizleyen zencefil, yine cilt temizliği ve bakımında kullanılan malzemelerle çok daha kalıcı etkiler sağlıyor. Daha önce denenmiş ve üstün sonuçlar alınmış zencefil maskesi tariflerinden bazıları ise neredeyse botoks etkisi yaratıyor.



Botoks Etkisi Yaratan Zencefil Maskesi;



Bir çay kaşığı toz zencefilin içerisine, bir çay kaşığı buğday nişastası, bir çay kaşığı kaymak ve iki damla lavanta yağı ekleyin. Karşımı cildinize sürün ve 15 dakika bekletin. Ilık su ile yıkadıktan sonra daha ilk anda farkı göreceksiniz.



Lekeli Ciltler için Zencefil Maskesi;



Bir parmak boğumu kadar zencefilin kabuklarını soyun ve bir kabın içerisine rendeleyin. Üzerine birkaç damla limon suyu, bir yumurtanın akını ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra cildinize sürün ve 15 dakika bekletin. Soğuk su ile durulayın. Düzenli kullanımlarda cildinizdeki lekelerin kaybolduğunu göreceksiniz.



Cildin Parlaması için Zencefil Maskesi;



Cam bir kabın içerisine bir yemek kaşığı kadar zencefil koyup, üzerine 1 çay kaşığı tarçın, bir tatlı kaşığı bal ve bir tatlı kaşığı limon suyu ekleyin. Karışım macun kıvamına geldiğinde cildinize sürün. En fazla 30 dakika içerisinde kuruyan karışımı, ılık suyla yıkayın. Anında cildinizdeki parlaklığı göreceksiniz.