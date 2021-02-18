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18.02.2021 - 13:10 |

Zencefilin Zararları Nelerdir? Fazla Zencefil Tüketmek Nelere Yol Açar?

Zencefil, bağışıklık sistemi denildiğinde akla gelen ilk besinler arasında yer almaktadır. Kökü baharat olarak kullanılan ya da tıpta tedavi ve tanı olarak kullanılabilen bu besin, hayatın birçok çeşitli alanında kullanılabilir. Zencefili hamur işlerinde, soslarda kullanabileceğiniz gibi çayını yapıp tüketebilirsiniz. Bu yazıda zencefil yarar, zarar ve kullanım alanları hakkında bilgileri topladık.

Zencefilin Zararları Nelerdir? Fazla Zencefil Tüketmek Nelere Yol Açar?
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 Zencefil, kardeşi zerdeçal baharatının yer aldığı zencefilgiller ailesinden çiçekli bir bitki türüdür. Yarı tropik iklimlerde (Çin, Endonezya, Hindistan, Vietnam) yetişmektedir.

 Tüketimi Oldukça Bol Olan Zencefilin Yararları Nelerdir?

Tüketildiğinde antioksidan, antibakteriyel özelliklerini gösteren zencefil, vücudun hastalıklara karşı direnç sağlamasını sağlayan en önemli bağışıklık kaynaklarından biridir. Vücudu hastalıklara karşı korur ve hasta kişinin vücudundan mikropları uzaklaştırır.

İçerisinde bulunan gingerol yağı, kokusunun güzelleşmesini sağlar. Bu yağın sağlığa yararının önemi büyüktür.

Mide bulantısıyla savaşır ve kusmayı hafifletir.

Kas ağrılarına iyi gelir. Egzersiz yapan biriyseniz haftada 1 kez tüketmekte fayda var. Bunun yanında regl dönemlerinde kullanıldığında kas ağrısını azaltıcı etkisi olduğundan dolayı kişiyi rahatlatır.

Kireçlenme sorununa birebirdir. Özellikle diz kapağında kişi kireçlenme sorunu yaşıyorsa kişi zencefil tüketebilir. Bu ağrıyı azaltacak ve kireçlenmeyi azaltacaktır.

Zencefil, insülin ve kan yağlarının kontrol edilmesinde önemli rol oynar. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırdığı için kalp krizi riskini azaltır.

Hazımsızlık ve sindirim problemlerine iyi gelir. Midenin boşaltılmasını hızlandırır, yemekten önce tüketildiğinde bu etki daha hızlı gözlenmiştir.

Kolesterol seviyesini düşürür. Kolesterol probleminiz varsa her gün tüketmeye özen gösterin.

Alzheimer’a iyi gelmektedir. Beyin içinde, yaşlanmaya bağlı yavaşlamayı azaltır.

 Zencefil Zararları Nelerdir ve Fazla Tüketildiğinde Neler Olur?

Deride döküntü gibi alerjik semptomlar gösterebilir. Bunun sebebi aromasının yoğunluğudur.

Toz halinde alındığında mide yanması ve ekşimesi gibi mide problemlerine sebebiyet verebilir.

Eğer çiğnemeden yutulduysa bağırsak problemleri ortaya çıkabilir.

Ölçeğinden fazla kullanıldığı takdirde ritim bozukluklarına yol açabilir.

Safra taşı rahatsızlığına sahip kişiler kullanmamalıdır. Bilhassa olumsuz etki ve ağrıya neden olabilir.

Vücutta iltihaplı herhangi bir hastalık varsa, ülser hastalığı varsa fazla tüketildiği takdirde olumsuz sonuçlar doğurabilir.

 Bunlar zencefilin zararları arasında yer almaktadır.

 Zencefil Nerede Kullanılır?

 Nezle, grip gibi durumlarda yani mevsim geçişlerinde ya da kış aylarında bağışıklık güçlendirmek için zencefil kullanabilirsiniz. Peki nasıl kullanacaksınız? Çay sevenlerdenseniz taze zencefili küçük parçalara doğrayarak bitki çayınıza katabilir ya da direkt olarak zencefil çayı yapabilirsiniz. Ayrıca taze zencefili rendeleyerek tavuk ve et yemeklerinde ya da hamur işi yemeklerine ekleyerek tüketebilirsiniz.

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