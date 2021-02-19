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19.02.2021 - 18:38 |

Zerdeçal Nedir, Yararları Nelerdir? Zerdeçal Nasıl Kullanılır?

Zerdeçal her derde deva olarak bilinmektedir. Özellikle bitkisel tedavinin vazgeçilmezi olarak adlandırılan zerdeçal tüketilmesi pek çok kişi tarafından tavsiye edilmektedir. Zerdeçal ismini ilk kez duyan insanlar zerdeçal nedir sorusunun cevabını aramaktadırlar. Peki, zerdeçal nedir? Zerdeçal yararları nelerdir? Zerdeçal nasıl kullanılır? İşte zerdeçal ile ilgili tüm her şey.

Zerdeçal Nedir, Yararları Nelerdir? Zerdeçal Nasıl Kullanılır?
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Zerdeçal zencefilgiller ailesinden olan bir bitki türüdür. Bundan dolayı zerdeçal oldukça fazla tüketilmekte ve hastalıklara karşı özellikle tercih edilmektedir. Zerdeçal halk arasında da en fazla tavsiye edilen doğal bir tedavi seçeneğidir. Zerdeçal üzerinde birçok bilimsel araştırma yapılmış olup günümüzde ise halen daha zerdeçal hakkında bilimsel araştırmalar devam etmektedir. 

 Zerdeçal Nedir?

 Zencefilgiller ailesine mensup olan bitki türüdür. Sarı çiçekleri ve iri yaprakları ile bilinen zerdeçal doğada en fazla bulunan bitki türlerinden bir tanesidir. Ülkemizde de yetişen bir bitki türü olarak bilinmektedir.

 Zerdeçal Yararları Nelerdir?

 1) İltihabı Önler

 Zerdeçalın bilinen ilk faydalarından olan iltihabı önlemesi olarak bilinmektedir. Zerdeçal vücuttaki tüm iltihabı önler ve iltihaplı olan yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Zerdeçal anti enftlamatuar olarak adlandırılır. Dolayısıyla bu özelliği sayesinde iltihaplı yaralardan kısa süre içerisinde kurtulmanız mümkündür.

 2) Bağışıklık Sistemini Yükseltir

 Bağışıklık sisteminin yüksek olması hastalıklara karşı vücudu daha da savunmalı hale getirmektedir. Bağışıklık sistemini yükselten zerdeçal hastalıklara karşı da vücudu korur. Eğer bağışıklık sisteminizin her zaman daha iyi olmasını istiyorsanız düzenli olarak zerdeçal tüketimine özen göstermeniz gerekmektedir. Zerdeçal en faydalı bitki türleri arasındadır.

 3) Sindirim Sistemini Korur

 Zerdeçalın bir diğer faydası da sindirim sistemini korumasıdır. Sindirim sistemini koruduğu gibi bağırsaklara da oldukça iyi gelmektedir. Zerdeçal lifli bir yapıya sahiptir. Bu şekilde sindirim sistemine etki ederek daha iyi çalışmasını sağlar. Aynı zamanda sindirim sisteminde yer alan şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemleri de zerdeçal tüketerek geçirebilirsiniz.

 4) Kansere Karşı Korur

 Kanser çağımızın en ölümcül hastalıklarından bir tanesidir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki düzenli olarak zerdeçal tüketen kişilerin kansere yakalanma olasılığı tüketmeyenlere göre daha fazladır. Bundan dolayı kansere karşı etkin bir koruma sağlamak için zerdeçal tüketmek gerekir. Zerdeçal kürkimin adlı maddeyi yoğun miktarda içerir. Bu madde de vücuttaki kanserli hücrelerin çoğalmasını ve ortaya çıkmasını engeller.

 Zerdeçal Nasıl Kullanılır?

 Zerdeçal isterseniz yoğurt ile karıştırarak isterseniz de çay şeklinde tüketerek kullanabilirsiniz. Zerdeçal yemeklerde de kullanılmaktadır. Yemeklere oldukça iyi lezzet veren zerdeçal yemek esnasında salatalarda da tercih edilir. 

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