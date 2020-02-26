Zerdeçalın faydaları ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Çorbalara, yemeklere renk ve aroma katmak amaçlı baharat olarak ya da kurutulup kaynatılarak çay şeklinde tüketimi dışında kumaşlarda boya maddesi olarak kullanılmaktadır. Hindistan­­ da bitki şifa kaynağı olarak anılan gözde otlardan biridir. Zerdeçal bitkisi demir, potasyum, B6 ve C vitamini kaynağıdır, kan şekerini dengede tutarak insülin direncinin önlenmesi vücudumuzdaki fazla yağın dışarıya atılması, sindirim sisteminin sağlıklı çalışması, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımının sağlanması gibi birçok faydaya sahiptir. Zerdeçalda bulunan ve bir fitokimyasal olan curcumin ona çok güçlü antioksidan özellik katarak tüketimiyle bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklardan korunmaya yardımcı olmak gibi birçok özellik sağlar. Ayrıca yapılan birçok bilimsel çalışma curcuminin bunama ve Alzheimer ile ilgili olan oksitlenmiş proteinleri ve iltihaplanmış sitokini önemli miktarda azalttığı yönünde sonuçlanmıştır.

Zerdeçalın vücut için faydaları ve zararları nelerdir?

Bunların dışında zerdeçalda bulunan curcumin cilt, gögüs, kolon, prostat, kanserleri gibi birçok kanser türünün ilerlemesi hatta gerilemesi üzerine olumlu etkilere sahip olduğu yönünde birçok çalışma yapılmıştır. Deney fareleri üzerinde yapılan birçok araştırma curcuminin beyinde oksidatif hasar ve algı işlevinin bozukluğunu önlediği yönünde sonuçlanmıştır. Fareler üzerine yapılan diğer bir bilimsel çalışmaya göre belli bir süre yüksek dozda curcuminle beslenen farelerde karaciğer trigliseritlerinde ve çok düşük yoğunlukta lipoprotein (VLDL) kolesterollerinde önemli oranda azalma gözlemlenmiştir. Ancak sayılamayacak kadar çok faydaya sahip olan zerdeçalın da diğer bitkiler gibi fazla tüketiminin zararlı olduğu unutulmamalıdır.

Zerdeçal kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Yüksek dozda kullanımı demir emilimini azaltıcı etki yaratabilir, özellikle demir eksikliği anemisi olanların yüksek miktarda tüketmesi önerilmez. Zerdeçal kan şekerinin düşürülmesinde etkiye sahip olduğundan tip 2 diyabet tedavisi amaçlı kullanılan ilaçların etkinliğini artırabileceğinden bu ilaçları kullanan bireylerin hekimine başvurmadan tüketilmesi önerilmez. Kan sulandırıcı etkiye sahip olması sebebiyle operasyona hazırlanan bireylerde 15 gün önceden tüketimi kesilmelidir. Aynı etki sebebiyle kumadin tarzı kan sulandırıcı ilaç kullanan bireylerde de kullanılmadan önce hekim bilgilendirilmelidir. Bunların dışında gebelerde, kronik hastalığı bulunan düzenli olarak ilaç kullanan bireylerde hekime başvurmadan kullanılması önerilmez.