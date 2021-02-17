Zika Virüsü Nedir, Nasıl Bulaşır? Zika Virüsünün Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Zika virüsü tespiti ilk olarak Afrika kıtasında yapılmıştır. Bu virüs türü tehlikeli bir virüs türüdür. Afrika'da zika ormanında ilk olarak tespit edildiğinden dolayı virüsün adı zika virüsü olmuştur.

Zika Virüsü Nedir?

Uganda'nın Zika ormanlarında yer alan, ilk olarak burada yaşayan bir maymunda görülen virüs hastalığıdır. Zika virüsü aynı zamanda bir RNA virüsüdür. Bu hastalık bir bulaşıcı virüs hastalığı olarak bilinmektedir. En tehlikeli hastalıklardan birisi olan Zika virüsünün kesin bir aşısı bulunmamaktadır. Bundan dolayı hastalık tehlikeli olarak kabul edilmektedir.

Zika Virüsü Nasıl Bulaşır?

Zika virüsünün bulaşmasının en büyük nedeni sivrisineklerdir. Sivrisinekler bu hastalığın taşıyıcısı olarak bilinir. Hastalığı geçirmekte olan bir kişiyi sivrisinek ısırdıktan sonra zika virüsü bulaşmaktadır. Bundan sonra da zika virüsü bulaşıcı olur. Diğer hastalara da yayılma eğilimindedir. Zika virüsünün bulaştırıcılığını arttıran en önemli faktörlerden biri ise iklim değişikliği görülmektedir.

Ayrıca ticaret kuru yük gemilerinde de yine bu hastalık bulaşma eğilimindedir. Zika virüsü bundan dolayı tehlikeli bir bulaşıcı virüs hastalığı olarak bilinmektedir. Zika virüsü fetusa önemli ölçüde zarar verir. Bundan dolayı hastalık tehlikeli olarak görülür.

Zika Virüsünün Belirtileri Nelerdir?

1) Göz Kızarıklığı

Kuluçka döneminde herhangi bir belirti vermese de daha sonra gözlerde kızarıklık olarak kendini gösterir. Zika virüsü gözlerde kızarıklığa neden olur ve gözlerde yaşarmalar da görülmektedir.

2) Eklem Ağrısı

Zika virüsünün en önemli belirtileri arasında eklem ağrısı görürü. Kişide gün boyu devam eden bir eklem ağrısı söz konusudur. Eklem ağrısının yanı sıra deride de döküntüler meydana gelmektedir. Eklem ağrısı dayanılmaz boyutlara da ulaşabildiğinden dolayı bu hastalık için tanı kriteridir.

Zika Virüsünün Tedavisi Nasıl Yapılır?

Zika virüsünün kesin bir tedavisi yoktur. Dolayısıyla hastalığın aşısı ya da bir ilacı bulunmamaktadır. Sadece hastalığın belirtilerine yönelik bir takım takviye ilaçlar verilir. Bu dönemde ağrı kesiciler ve ateş düşürücü ilaçlar verilir. Böylelikle zika virüsünün neden olduğu faktörler ortadan kaldırılması amaçlanır. Tedavi seçenekleri arasında da yine bol sıvı tüketilmesi önerilmektedir.