Zirkon Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Zirkon Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Doğal yapıya sahip olan ve farklı ülkelerde çıkarılan en önemli ve değerli taşlar arasında zirkon taşı gelmektedir. Piyasa üzerinde çok fazla sahtesi olduğu için, bu taşa olan güven gittikçe azalmaktadır. Ancak gerçeği bulunduğu zaman doğal yapısı ile parlak görüntüsü üzerinden takı ve mücevherat şeklinde değerlendirilir. Aynı zamanda süs eşyası olarak oldukça özel bir taş olduğunu dile getirmek mümkün.



Zirkon Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?



Zirkon taşı düşünüldüğü gibi sentetik bir taş değildir. Pırlantanın sahtesi ya da sahte taş olarak halk arasında bilinse dahi bunun doğru olmadığını söylemek mümkün. Ana elementi zirkonyum olan ve yeryüzünün farklı katmanlarında bulunan en değerli taşlardan biri olarak zirkon taşı öne çıkıyor. Aksesuar ve takı dünyasının vazgeçilmez en değerli madenlerinden biridir.



Elmasa benzer bir yapısı bulunduğu için eski çağlarda elmasın kardeşi şeklinde biliniyordu. Özellikle Orta Çağ döneminde çok fazla bilinen bir taş olması ile beraber, bilgelik anlamına geldiğini söylemek mümkün. Kayaç oluşumları eşliğinde magmatik yapılarla milyonlarca yıl süren kimyasal ve fiziksel reaksiyon neticesinde oluştuğunu söylemek mümkün. Eski dönemlerde çok sık kullanılan ve farklı eşyalar üzerinde değerlendirilen bir madendir.



Zirkon Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?



Zirkon taşı anlamı ve özellikleri ile insan sağlığına sunduğu faydaları üzerinden yoğun şekilde değerlendirilmektedir. Özellikle bilgelik ve kişiye şans dile başarı getirdiğine inanıldığı için özel bir anlamı bulunur. Antik dönemden orta çağ zamanına kadar yaygın kullanılan bir taştır. Günümüzde yine farkı takılar ve mücevherat amaçlı değerlendiriliyor. Harika aksesuar yapımı ile beraber süs eşyaları üzerinde de güzel bir görüntü sunmaktadır.



Dal formu, kristal kümesi ya da çubuk biçiminde bulunan fiziksel yapıları yer almaktadır. Genel olarak şeffaf bir renge sahip olmasının yanı sıra gri, pembe, kırmızı, mavi, sarı, turuncu, kahverengi ve yeşil renkleri üzerinden silikon taşını değerlendirmek mümkün.



Bu taşın rezervlerinin önemli bir kısmı Avustralya'da çıkarılmaktadır. Aynı zamanda Brezilya, Kanada, Sri Lanka, Hindistan, Tayland, Norveç ve Kolombiya gibi ülkelerde çıkarıldığı biliniyor. Özellikle 7,5 sertlik derecesine sahip olduğu için bir elmas kadar dayanıklı olduğunu söylemek gerekir. Hatta meteor çarpması veya yanardağ patlaması gibi birçok etkiden kurtulabilmektedir. Bilimsel açıdan yapılan araştırmalar ile yer kabuğunun en eski parçalarından biri olarak öne çıkan zirkon taşı, aynı zamanda birçok farklı fayda ile şifa üzerinden kullanılmaktadır.



- Hastalıkların hızlı şekilde iyileşmesine yardımcı olur.

- Sindirim sistemini düzene sokar ve sağlıklı kalmasına imkan verir.

- Vücudu zinde tutarken negatif enerjiyi pozitif enerjiye dönüştürür.

- Kötü rüyalar ve kabusları uzaklaştırırken, rahat uyumaya imkan verir.

- Prostat bezi ile beraber testis kısımlarını güçlendirir.

- Üreme sistemlerine ciddi katkılar sağlar.

- Ülser tedavisi için kullanılır.

- Üst solunum yolları hastalıkları için tedavi edicidir.