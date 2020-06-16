Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlternatif Tıp Haberleri Zirkon Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Zirkon Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?
16.06.2020 - 01:45 |

Zirkon Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Zirkon Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Ana elementi Zirkonyum olan zirkon taşı doğal bir madendir. Gündelik yaşamda sentetik bir yapısı olduğu söylense bile aslında bu doğru değildir. Doğal ve değerli bir taş olması ile beraber birçok farklı amaç altında kullanılır. Peki, zirkon taşı nedir, nasıl oluşur? Zirkon taşının özellikleri, anlamı ve faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler.

Zirkon Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Zirkon Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?
ABONE OL

Doğal yapıya sahip olan ve farklı ülkelerde çıkarılan en önemli ve değerli taşlar arasında zirkon taşı gelmektedir. Piyasa üzerinde çok fazla sahtesi olduğu için, bu taşa olan güven gittikçe azalmaktadır. Ancak gerçeği bulunduğu zaman doğal yapısı ile parlak görüntüsü üzerinden takı ve mücevherat şeklinde değerlendirilir. Aynı zamanda süs eşyası olarak oldukça özel bir taş olduğunu dile getirmek mümkün.

Zirkon Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?

Zirkon taşı düşünüldüğü gibi sentetik bir taş değildir. Pırlantanın sahtesi ya da sahte taş olarak halk arasında bilinse dahi bunun doğru olmadığını söylemek mümkün. Ana elementi zirkonyum olan ve yeryüzünün farklı katmanlarında bulunan en değerli taşlardan biri olarak zirkon taşı öne çıkıyor. Aksesuar ve takı dünyasının vazgeçilmez en değerli madenlerinden biridir.

Elmasa benzer bir yapısı bulunduğu için eski çağlarda elmasın kardeşi şeklinde biliniyordu. Özellikle Orta Çağ döneminde çok fazla bilinen bir taş olması ile beraber, bilgelik anlamına geldiğini söylemek mümkün. Kayaç oluşumları eşliğinde magmatik yapılarla milyonlarca yıl süren kimyasal ve fiziksel reaksiyon neticesinde oluştuğunu söylemek mümkün. Eski dönemlerde çok sık kullanılan ve farklı eşyalar üzerinde değerlendirilen bir madendir.

Zirkon Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?

Zirkon taşı anlamı ve özellikleri ile insan sağlığına sunduğu faydaları üzerinden yoğun şekilde değerlendirilmektedir. Özellikle bilgelik ve kişiye şans dile başarı getirdiğine inanıldığı için özel bir anlamı bulunur. Antik dönemden orta çağ zamanına kadar yaygın kullanılan bir taştır. Günümüzde yine farkı takılar ve mücevherat amaçlı değerlendiriliyor. Harika aksesuar yapımı ile beraber süs eşyaları üzerinde de güzel bir görüntü sunmaktadır.

Dal formu, kristal kümesi ya da çubuk biçiminde bulunan fiziksel yapıları yer almaktadır. Genel olarak şeffaf bir renge sahip olmasının yanı sıra gri, pembe, kırmızı, mavi, sarı, turuncu, kahverengi ve yeşil renkleri üzerinden silikon taşını değerlendirmek mümkün.

Bu taşın rezervlerinin önemli bir kısmı Avustralya'da çıkarılmaktadır. Aynı zamanda Brezilya, Kanada, Sri Lanka, Hindistan, Tayland, Norveç ve Kolombiya gibi ülkelerde çıkarıldığı biliniyor. Özellikle 7,5 sertlik derecesine sahip olduğu için bir elmas kadar dayanıklı olduğunu söylemek gerekir. Hatta meteor çarpması veya yanardağ patlaması gibi birçok etkiden kurtulabilmektedir. Bilimsel açıdan yapılan araştırmalar ile yer kabuğunun en eski parçalarından biri olarak öne çıkan zirkon taşı, aynı zamanda birçok farklı fayda ile şifa üzerinden kullanılmaktadır.

- Hastalıkların hızlı şekilde iyileşmesine yardımcı olur.
- Sindirim sistemini düzene sokar ve sağlıklı kalmasına imkan verir.
- Vücudu zinde tutarken negatif enerjiyi pozitif enerjiye dönüştürür.
- Kötü rüyalar ve kabusları uzaklaştırırken, rahat uyumaya imkan verir.
- Prostat bezi ile beraber testis kısımlarını güçlendirir.
- Üreme sistemlerine ciddi katkılar sağlar.
- Ülser tedavisi için kullanılır.
- Üst solunum yolları hastalıkları için tedavi edicidir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız bir gündesiniz. Kişisel hassasiyetinizin olduğu konularda kendinizi sınırlandırılmış hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Bilemediğiniz konularla ilgili çözülme yaşayabilirsiniz. Bedeninize ait konulara dikkat etmelisiniz, gündelik kazalar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Bu sizi kabullenme içine sokabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız işlerle ilgili tamamlanma gerçekleşebilir. Olası kazalara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Sosyal konulara yönelmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizin ön plana çıktığı bir gündesiniz. Sosyal konular gündeminizi oluşturabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Bitirmeniz gereken uğraşlarınızda sıkışma olabilir. Bilemediğiniz konular yüzünden kayıplar yaşayabilirsiniz. İletişimden kaynaklı zorlanmalar olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için tamamlanma içine girebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde özenli davranmanızda fayda var. İş yerinde olabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Bilemediğiniz konularla ilgili kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için heyecan duyduğunuz bir gündesiniz. Yolculuklara çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklı programlardaki aksamalar biraz sizi rahatsız edebilir. Kabullenme içine girebilirsiniz. Gündelik kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Korku ve endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yaşadığınız süreçlerde kabullenme içine girebilirsiniz. Parasal konularla ilgili yapılanmaya gitmek isteyebilirsiniz. Bu durum duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşturabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Karşınızdaki kişiyle denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün yapacağınız anlaşma ve sözleşmelere özen göstermenizde fayda var. Gün içinde olası kazalara karşı dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerinizi tamamlama yönünde hızlı adımlar atabilirsiniz. Bazı konularda yaşayacağınız sıkışmalar keyfinizi kaçırabilir. Elinizde olmayan nedenlerden ötürü kazalara maruz kalabilirsiniz. Kabullenme içine girip, sakin kalmakta fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmekten keyif alacağınız bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Güzel şeyler için harcama yapmaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplarda yaşayabilirsiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev içindeki kazalara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Elinizde olmayan nedenlerden ailevi konular içinde kalabilirsiniz. Gizli düşmanlar edineceğiniz zamanlar olabilir. Korkularınız gün yüzüne çıkabilir.  Babanıza ait konuları ihmal etmemeye özen gösterin. İç sesinizi dinleyerek birçok konunun üstesinden gelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda yoğun ve hareketli bir gün sizi bekliyor. Küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yorucu koşullar altına girebilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz koşullar oluşabilir. İşle ilgili sıkışmalar moralinizi bozabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün harcamalarınızla ilgili yeni planlamalara gidebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi keyiflendirecektir. İş hayatınızda elinizde olmayan nedenlerle sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkErkek estetikleri
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluMüge Ulusoy'dan müstakbel oyuncuya öneriler
Aslı Kocaeli
Aslı KocaeliBaba gibi...
Nesrin Sürer
Nesrin SürerVitiligo artık sorun değil!
Asuman Korugan
Asuman KoruganÖnce kendini ikna etmek
Uzm.Klinik Psikolog Nigar Çiçek
Uzm.Klinik Psikolog Nigar ÇiçekPsikolojide fizyolojinin önemi
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanDeğişimle uyumlanmak
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir Taşİncir ağacının özellikleri
Op. Dr. Oytun İdil
Op. Dr. Oytun İdilPenis büyütmenin riskleri
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluBaş döndürücü değişiklikler
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Öğle sonrası daha dikkatliyiz

Öğle sonrası daha dikkatliyiz

Baharatların sofranıza gelmeden önceki hallerine çok şaşıracaksınız!

Baharatların sofranıza gelmeden önceki hallerine çok şaşıracaksınız!

Ten rengini açan ürünler sivilceye neden oluyor!

Ten rengini açan ürünler sivilceye neden oluyor!

Tırnak çıkartmaları nasıl uygulanır?

Tırnak çıkartmaları nasıl uygulanır?

Sıradaki Haber