Zona hastalığı nasıl geçer, ne iyi gelir? Zona belirtileri ve tedavisi

Gece yanığı ismiyle de bilinen zona hastalığı en çok 60 yaş ve üstündekilerde görülür. Bunun en büyük nedeni yaşlandıkça insan vücudunun direncinin düşmesidir. Zona hastalığının en yaygın görülen belirtisi gövde kısmında çıkan kabarcıktır. Bir şerit şeklinde uzanan kabarcık da omuzlarda, sırtta ve kartın bölgesinde ortaya çıkabilir.



Zona hastalığının belirtileri nelerdir?



Genellikle zona hastalığının erken dönem belirtileri üst solunum yolu enfeksiyonu ile birebir aynıdır. Hastalarda kronik yorgunluk ve halsizlik şikayeti yorulur. Gün içinde sürekli halsiz hissederler. Baş ağrısı ve boğazda yanma hissi ile birlikte yutkunmada güçlük çekebilirler.



Hastalığın ilerleyen evresinde yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetleri görülür. Gövde ve çevresinde görülen kabarcıklar pul pul dökülmeye başlar. Bu kabarcıktaki enfeksiyon diğer dokulara sıçrayabilir. Hastaların yüzde 20'sinde ışığa hassasiyet artar ve görme bozuklukları ortaya çıkar.



Hastalığın son evresinde duyma ve tat alma kaybı da yaşanır. Vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkan kabarcıklar dökülmeye başlar. Bazı bölgelerde ise sadece kızarıklık görülür.



Zona hastalığı nasıl geçer, ne iyi gelir?



Zona hastalığından korunma yöntemlerinin başında 2004 yılında geliştirilip 2006 yılında uygulanmaya başlayan Zona aşısı geliyor. Birçok ülkede 50 - 55 yaş aralığındaki kişilere yapılan bu aşı zonaya yakalanma riski %80 oranında azaltıyor. Ülkemizde de 2016 yılından bu yana 60 yaş üstündekilere yapılan zona aşısı için doktor onayı gerekmektedir.



Zona hastalığının tedavisi



Hastalığın hangi evrede olduğu göz önünde bulundurularak tedavi uygulanır. Aynı zamanda hastanın yaşı da kritik bir öneme sahiptir. 70 ve yaş üstündeki hastalarda enfeksiyonu yayılmasını önlemek için antibiyotik tedavisi uygulanır. Daha genç hastaların tedavisinde ise kaşıntı giderici kremler ve ağrı kesiciler kullanılır.



Zona, ağrılı bir hastalıktır ve yaşam kalitesini büyük ölçüde düşürür. Son yıllarda ağrıları azaltmak için birçok alternatif tedavi yöntemi uygulanmaya başladı. Bu tedavilerin başında bantlar geliyor. Kabarcıkların üstüne konulan bantlar ağrıyı tam olarak dindirmese de büyük oranda azaltıyor.



Hastanın vücut direncini arttırmak için B vitamini içeren ilaçlar da tedavide kullanılır. Hastanın şikayetlerine göre antiepileptik ilaçlar da kullanılabilir.