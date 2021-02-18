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18.02.2021 - 18:25 |

Zona Hastalığı Öldürür Mü? Zona Hastalığı Tedavi Edilmezse Ne Olur, Tehlikeli Midir?

Zona hastalığı öldürür mü? Zona hastalığı tedavi edilmezse ne olur, tehlikeli midir? Zona hastalığının kesin tedavisi var mıdır? Zona hastalığı tedavisinde nelere dikkat etmek gerekir? Sizin için zona hastalığı öldürür mü ne gibi belirtileri var tüm detayları derledik.

Zona Hastalığı Öldürür Mü? Zona Hastalığı Tedavi Edilmezse Ne Olur, Tehlikeli Midir?
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 Zona, suçiçeği ile aynı virüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Suçiçeği sonucunda, birkaç virüs hariç neredeyse tamamı yok edilir.

 Zona Hastalığı Öldürür mü?

 Zona, normal bağışıklık savunması olan (bağışıklığı yeterli) kişilerde sekel bırakmadan düzelen genellikle hafif bir hastalıktır. Zona, en sık yetişkinleri etkileyen ve yaşla birlikte sıklığı artan yaygın bir hastalıktır. Vakaların yaklaşık üçte ikisi 50 yaşın ve 60 yaşın üzerindekileri ilgilendiriyor.

 Hastalık 75 yaşından sonra maksimum sıklığına ulaşır. Su çiçeği geçirenlerin yarısının 85 yaşından sonra zona geçireceği tahmin edilmektedir. Küçük çocuklarda zona nadirdir ve genellikle hafiftir.

 Zona Tedavi Edilmezse Ne Olur?

 Zona ölümcül değildir ancak ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bunlardan kaçınmak ve iyileşmeyi hızlandırmak için antiviral tedavi hızlı bir şekilde uygulanmalıdır. Tam olarak etkili olabilmesi için, kabarcıkların ortaya çıkmasından en fazla 3 gün sonra, mümkün olan en kısa sürede uygulanmalıdır.

 Ek olarak, ağrıyı gidermek için hasta ayrıca analjezik (parasetamol tipi) alabilir. Dayanması zor bir acı ile karşı karşıya kalırsa, ona opiatlar verilebilir. Etkilenen bir kişi asla doğrudan zona bulaştıramaz.

 Bununla birlikte, aktif bir biçimde VZV virüsünün bir taşıyıcısı olarak, muhtemelen suçiçeği aşılayacaktır. Bu nedenle hastalara, çevrelerindeki bu hastalığa hiç yakalanmamış kişilerle herhangi bir fiziksel temastan kaçınmaları şiddetle tavsiye edilir. Hamile kadınlar (fetüs için risk), bebekler ve bağışıklığı baskılanmış kişiler açısından daha fazla ihtiyatlı olunması önerilir. 

 Zona Hastalığı Nelere Sebep Olur?

 Ölümcül bir hastalık olmasa da zona ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Yüzde görülen zona oftalmik sadece yüz felcine neden olmaz, aynı zamanda gözün içine de yayılır. Genellikle bir sinir boyunca karıncalanma, yanma hissi ve büyük hassasiyet ile başlar. 

 Zona semptomları çok karakteristiktir ve bu nedenle, doktora basit bir rutin ziyaret sırasında bunu tespit etmek mümkündür. Herhangi bir komplikasyondan kaçınmak için, kızarıklığın başlangıcından sonraki 3 gün içinde tedaviye başlamak en iyisidir.

 Bazı durumlarda, zona ile ilişkili ağrı, diğer semptomlar düzeldikten ve lezyonlar iyileştikten sonra birkaç hafta (hatta aylarca) devam eder. Ağrılar yoğun ve geçmesi zordur. Hatta bazen bir depresyon döneminin başlangıcındadırlar. Hasta zona başladığında ne kadar yaşlıysa, komplikasyonlara sahip olma olasılığı o kadar yüksektir. 

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