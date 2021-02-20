Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Zührevi Hastalık Ne Demek? Zührevi Hastalıklar Nelerdir, Hangi Bölüme Gidilmelidir?
20.02.2021 - 18:06 |

Zührevi Hastalık Ne Demek? Zührevi Hastalıklar Nelerdir, Hangi Bölüme Gidilmelidir?

Zührevi hastalıklar tabiri günlük yaşamada sık kullanılan fakat eski Türkçeye ait olan bir kelime olmaktadır. Son zamanlarda pek çok kişi tarafında zührevi hastalıklar konusu hakkında merak edilen sorular bulunmaktadır. Bu sorular arasında daha çok Zührevi hastalık ne demek? Zührevi hastalıklar nelerdir, hangi bölüme gidilmelidir? Gibi sorular bulunmaktadır. İşte, merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Zührevi Hastalık Ne Demek? Zührevi Hastalıklar Nelerdir, Hangi Bölüme Gidilmelidir?
ABONE OL

 Zührevi hastalıklar alanı cinsel yolla bulaşan hastalılar hakkında çalışmalar içinde bulunmaktadır. Bu çalışmaları yapan bireyler kesinlikle alanında uzman ve sadece bu alan üzerin yoğunlaşmış bireylerdir.

 Zührevi Hastalık Ne Demek?

 Zührevi hastalıklar daha çok cinsel yol ile bulaşan hastalıklar olmaktadır. Bu hastalıklar ve Zührevi hastalıklar ilk kez 1960 yıllarında cinsel yol ile bulaşan bir hastalık üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu hastalık AİDS olarak bilinene ve pek çok kişinin hayatına mal olan bir durum olmaktadır. Bu hastalık ile mücadele edilmesi için birçok doktor ve akademisyen çalışmalar yürütmüştür.

 Fakat bir süre sonra bu denli dünya çapında olan hastalıklar için özel uğraşı gerektiği anlaşılmıştır. Bu nedenle 1970 yıllarının başında hemen ve ilk kez Zührevi hastalıklar bölümü gerçekleşmiştir. Bu nedenle bu bölüm günümüzde de cinsel yol ile bulaşan hastalıkları araştırmaktadır. İlk olarak AİDS için Türkiye’de açılan bu Zührevi hastalıklar kuruluşu bugün birçok hasatlık için detaylı tedavi edebilmektedir.

 Zührevi Hastalıklar Nelerdir, Hangi Bölüme Gidilmelidir?

 Zührevi hastalıklar pek çok çeşidi bulunana ve özel uğraşılar sonucunda işe yarayan bir bölüm olmaktadır. Bu Zührevi hastalıklar Frengi bel soğukluğu, AİDS, Genital Siğil ve genital uçuk gibi pek çok durumu bulunmaktadır. Bu hastalıklar ile karşılaşan bireyler Zührevi hastalıklar bölümüne gidilmesi gerekir.

 Bu alanların her birine ait bir tedavi ve terapi yöntemi bulunmamaktadır. Fakat bu hastalıkların birçoğu birçok eğitim ve tedaviler sonucu büyük ilerleme görülmektedir. Bu tedaviler devam edilmez ise durumlar daha da kötüye gidebilmektedir. Bu nedenle pek çok kişinin bu hastalıklar dikkate alamsı gerekir. Ayrıca bu hastalıklardan korunumlasın için yapılması gereken en önemli şey cinsel birliktelikler sırasında korunmasıdır.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ay İkizler’de ilerliyor. Bugün yakın çevrenizde çok daha aktifsiniz ve sürekli hareket halinde olabilirsiniz. Ancak sözlerinizde daha dengeli olmaya da gayret etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizdeki birikimleri değerlendirmek için aktif bir uğraş içinde olabilirsiniz. Aynı zamanda yeni kazanç yollarını ortaya çıkması da mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün burcunuzda ilerleyen Ay sayesinde daha atılımcı ve cesursunuz. Ancak ailenizi ve sevdiklerinizi ilgilendiren konularla da ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün düşüncelerinizde ve sözlerinizde aceleci olmamaya bakın. Kimi zaman geçmişten kaynaklanan konular yüzünden uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek yönünde yeni fikirleriniz öne çıkmakta. Hedeflerinize daha pozitif bakabileceğiniz, kendinize güvenebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın çok daha hareketli ve girişken olabileceğiniz bir gündesiniz. Sorumlulukların dikkat çekebileceği adımlar atabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinize güveniniz daha yüksek ve olaylara daha olumlu bakabilirsiniz. Uzaklar ve yolculuklar da dikkat çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün biraz daha sakin düşünmek ve endişelerden uzak durmak gerekiyor. Psikolojik açıdan kendinizi daha fazla stres altında hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ilişkilerinizde ve evlilikte daha düşünceli olabilirsiniz. Karşınızdakilerden beklentileriniz sizi daha hassas bir duruma sokabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Zaman alabilecek işlere ve uğraşlara daha çok dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda sağlık ve hizmet konuları da oyalayıcı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sevdiklerinizle ilgili konularda daha hevesli ve girişken olabilirsiniz. Sizi mutlu eden konulara ve yeniliklere daha açıksınız, hayatın olumlu yönlerine odaklanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailenizle ya da toprağa ait konularda yenilikler gündeme gelebilir. Ailevi konularda daha atılgan ve mücadeleci olmak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. Atilla Şengör
Op. Dr. Atilla ŞengörBurun eğriliği ve ameliyat
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıRevizyon Burun Estetiği
Serap Öztürk Niya
Serap Öztürk NiyaSaç Sağlığında Yeni Terapi
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluHangi yöne ilerliyoruz?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluHollywood’un yıldızı Türk: Mustafa Yazıcıoğlu
Duygu Bay
Duygu BayYolanda Cooper ile bilinçli güzelliğin sırları
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıBeslenmede D vitamini ve Kovid-19 ilişkisi
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyVajinismusta erkek
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıNeden rinoplasti yapılmalıdır?
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Damak Kaşıntısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Damak Kaşınıtısına Ne İyi Gelir, Tedavisi Var Mı?

Damak Kaşıntısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Damak Kaşınıtısına Ne İyi Gelir, Tedavisi Var Mı?

Arpacık Nedir, Neden Olur? Göz Kapağının İçinde Çıkan Beyaz Nokta (Arpacık) Nasıl Tedavi Edilir?

Arpacık Nedir, Neden Olur? Göz Kapağının İçinde Çıkan Beyaz Nokta (Arpacık) Nasıl Tedavi Edilir?

Hamileliğin İlk Ayında Belde Ağrı Olur Mu? Hamileliğin İlk Ayında Bel Ağrısı Normal Midir?

Hamileliğin İlk Ayında Belde Ağrı Olur Mu? Hamileliğin İlk Ayında Bel Ağrısı Normal Midir?

Igg Nedir? Igg Antikor Testi Nasıl Yapılır, Hangi Hastalıkları Tespit Etmek İçin Kullanılır?

Igg Nedir? Igg Antikor Testi Nasıl Yapılır, Hangi Hastalıkları Tespit Etmek İçin Kullanılır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet