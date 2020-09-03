Züleyha İsminin Anlamı Nedir? Züleyha Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Arapça kökenli bir isim olan Züleyha ismi, kız çocuklar için kullanılmaktadır. Su perisi anlamına gelen Züleyha isminin en bilinen özelliği ise liderlik vasfı olmasıdır.



Züleyha Ne Demek?



Züleyha isminin iki farklı anlamı yer almaktadır. İlk olarak su perisi demek olan Züleyha ismini diğer anlamı ise güzellik ve saflık olarak geçmektedir. Züleyha isminin analizi arasında okumaktan hoşlanan ve sanatsal yeteneğinin bulunması yer almaktadır. Sakin ve durgun olarak hayat süren bu kişilerin geçmişteki üzüntüleri sürekli düşünmeleri ve hayatları boyunca bu üzüntüleri çektikleri bilinmektedir. Züleyha isminin kişisel özelliklerinin başında ise para yönetmeyi bilen ve buna göre maddi açıdan iyi hayat sürdükleri yer almaktadır.



Hedef odaklı hayat süren ve iş hayatlarında hırslı davranan kişilerdir. Aşırı hırslı olmaları en kötü yönleri olan Züleyha isimli kişiler, maddiyata önem vermeleri nedeni ile negatif davranışlarda bulunabilmektedir. Türkiye’de en fazla isimler arasında yer alan Züleyha ismi ülkemizde ortalama 50 bine yakın kişide yer almaktadır. Züleyha ismi yalnızca kız çocukları için kullanılmakta ve ismin renk profili de pembe olarak geçmektedir.



Züleyha İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Çocuğuna Züleyha ismini koymak isteyen anne ve babalar, Kur’ an da bu ismin geçip geçmediğini de merak ediyor. Kur’ an-ı Kerim’in herhangi bir ayet ve bölümünde Züleyha ismi geçmiyor. Ancak Kur’an da geçmemesi bu ismi çocuğuna koymak için herhangi bir olumsuz engel teşkil etmiyor. İsmin anlamı bakımından kız çocuklarına koyulması tavsiye edilmektedir.