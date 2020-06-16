Zümrüt Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Doğal Yeşil Zümrüt Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Dünyada Elmas, Safir ve Yakut en değerli 3 taştır. 4. taş olarak ise Zümrüt öne çıkıyor. Bunların dışında kalan diğer taşlar yarı değerli taş şeklinde ifade edilir. Antik dönemden günümüze kadar yüzyıllardır mücevher olarak kullanılan bu özel taş, günümüzde birçok takı ve süs eşyası üzerinden de değerlendirilir. Yeşil ve parlak rengi ile dünyanın en değerli taşları arasında bulunuyor.



Zümrüt Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?



Beril madeninin bir türlü olarak kusursuz maden çeşitleri arasında Zümrüt taşı gelmektedir. Diğer değerli taşlara göre daha yumuşak huylu olmasının yanı sıra, huzur ve mutluluk getirdiğine inanılan taşlardan biridir. Yeşil ve saydam seçenekleri üzerinden çok değerli bir taştır ve özellikle mücevherat açısından oldukça önemlidir. Hatta dünyanın en çok bilinen taşları arasında yer aldığını söylemek gerekir.



Magmatik etkiler ile beraber lavların ani soğuması üzerinden, kayaç boşluklarında oluşmuş 4 değerli taştan biridir. Milyonlarca yıl içerisinde meydana gelen oluşumunun yanı sıra, kullanım açısından dayanıklı bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Kalsit ve pirit ile birlikte oluşumu gerçekleşen bu özel taş, nadir bulunmasının yanı sıra aynı zamanda içeriğinde kristal ve küçük lekeler taşımaktadır.



Doğal Yeşil Zümrüt Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?



Zümrüt taşı dünyanın en çok bilinen ve birçok efsaneye karışmış en önemli ve değerli madenleri arasında gelmektedir. Bereket ve neşe getirdiğine inanılan taşın temizlenmesi de oldukça kolaydır. Özellikle sertlik skalası 7,5-8 gibi çok yüksek noktada bulunduğundan dolayı oldukça dayanıklı bir yapıya sahiptir. Yeşilin birçok değişik tonunu barındırmasına rağmen özellikle çimen yeşili en değerli olanıdır. Kolombiya, ABD, Afrika, Pakistan, Hindistan, Avustralya, Kolombiya, Rusya, Meksika ve Zambiya'da çıkarılan bir taştır. Özellikle Dünya çapındaki en değerli olanları Zambiya’da çıkarılır.



Şeffaflığı üzerinden değeri anlaşılan Zümrüt taşı, çatlakları az olanlarının daha değerli olduğu biliniyor. Bu yüzden seçim yaparken mutlaka çatlak olmamasına özen gösterilir. Diğer taşlara göre çok fazla parlamayan zümrüt taşı, ışığı kırma ve yayma gibi etkisi de çok bulunmaz. Mutlaka kullanırken özellikle yüksek darbelerden uzak tutulmalıdır. Aksi takdirde yaşanabilecek olası etkiler çatlaklara sebebiyet verebilir. Zümrüt taşı aynı zamanda insan sağlığına fayda getirecek önemli yararlar sunarken, tedavi amaçlı yaygın değerlendirilmektedir.



- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Sinir sistemini korur.

- Kalbi ve böbrek ile beraber ciğerleri kuvvetlendirir.

- Sadakat taşı olması ile bilinir ve sadakati arttırır.

- Başarıyı getirirken yetersizlik duygusundan kurtulma imkanı verir.

- Pozitif enerji oluşturur ve yaşama karşı minnet duygusunu güçlendirir.

- Bireye sevgi duygusunu aşılar ve yaşama sevincini güçlendirir.

- Depresyona karşı iyi gelir ve stresi azaltıcı etkisi bulunmaktadır.



Mücevherat ya da çeşitli takı seçenekleri ile beraber süs eşyası olarak da değerlendirilebilecek özel bir taştır. Önemli olan seçim yaparken uzman birinden destek almaktır.