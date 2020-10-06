1 Çay Bardağı Kaç Ml, Gram Ve Cc Eder? Standart Çay Bardağı Ölçüleri

Mutfağın kimyasındaki tariflerde genellikle farklı bardak ölçüleri tercih edilmektedir. Bazı yemekler 1 bardak ölçü ile yapılıyor iken bazı yemekler 1 çay bardağı ölçüsü ile yapılmaktadır. Aynı zamanda bardak ölçülerinde tepeleme ve silme olayı da bulunmaktadır. Bu durumlarda da ölçüler çoğu zaman değişmektedir.



1 Çay Bardağı Kaç Ml, Gram ve CC Eder?



Tarif hazırlamanın en önemli noktası ölçülendirmenin doğru bir şekilde yapılmasıdır. Mutfaklarda kullanılan ölçülendirme şekli ise çay bardağı veya su bardağı olmaktadır. Bu mutfak ekipmanları ile gerçekleştirilen ölçülendirmeye pratik ölçülendirme adı verilmektedir.1 çay bardağı ölçü olarak 96 ml yapar. Birim olarak ml ve cc aynı hacimleri göstermesi nedeniyle 1 çay bardağı 96 cc yapmaktadır.



Standart Çay Bardağı Ölçüleri



Mutfaklarda ölçü amacıyla kullanılan bardaklardan birisi de çay bardaklarıdır. Bazı tariflerde ölçüler bardak ölçüsü olarak değil ml veya gram ölçüsü olarak vermektedir. Bu nedenle malzemelerin ne kadar konulacağında büyük karışıklıklar yapılmaktadır. 1 çay bardağının sıvılarda ve katılardaki ölçümü birbirinden farklıdır. Çay bardağı ile ölçüm yaptığımız un, şeker veya suyun ml ve gram ölçüleri bu nedenle birbirinden farklı olmaktadır.



- 1 çay bardağı su 75 ml'dir.

- 1 çay bardağı şeker ise 75 gramdır.

- 1 çay bardağı un ise 45 gram olmaktadır.