1 Derece Kaç Radyan Eder? 1 Derecenin Kelvin, Grad, Dakika, Saniye Ve Milyem Karşılığı Nedir?

Bir çember üzerindeki yarı çap uzunluğunda olan yaya radyan denmektir. Bu yayı gören merkezi açıya ise radyanlık acı denilmektedir.



1 Derece Kaç Radyan Eder?



Derece ve radyan açıları ölçmek için kullanılan terimlerdir. Bir çember 2π ve 360 derece olmaktadır. Böylece 360 derecenin 2π olduğu da anlaşılmaktadır. Kullanılan bu iki farklı değer çemberde bulunan bir noktanın bir tur dönerek aynı yere gelmesi ile oluşan açıyı temsil eder.



Dereceyi radyana çevirmek ise oldukça kolaydır. Pek çok kişi 1 derecenin kaç radyana eşit olduğunu merak etmektedir. 1 derece π/180 değerine eş değerdir. Yani bir derecenin radyan karşılığı bulunmak istenir ise dereceyi π/180 ile çarpmanız gerekmektedir.



1 Derece Kelvin, Grad, Dakika, Saniye ve Milyem Karşılığı Nedir?



Derecenin radyana çevrilmesi oldukça kolaydır. Derecenin π/180 ile çarpılması kaç radyana eşit olduğunu gösterir. Bunun dışında 1 derecenin kaç kelvin, grad, dakika, saniye ve milyem olduğu merak edilmektedir. Derecenin karşılıklarını şu şekilde sizlere açıkladık:



- 1 Derece 60 dakikaya eşittir.

- 1 Derece 1,1111111111 grada eşit olmaktadır.

- 1 Derece 3600 saniye olmaktadır.

- 1 Derece 17,7777777777778 milyem eder.



Suyun donma noktası ve buzun erime noktası olarak tanımlanmasına rağmen Celsius ölçeği resmi olarak elde edilmiş olan Kelvin sıcaklık ölçeği ile bağlantılı bir ölçek olmaktadır. 1 derece ise -273,15 olmaktadır.