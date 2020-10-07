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07.10.2020 - 02:12 |

1 Ekmek Kaç Gramdır? Ekmek Ortalama Olarak Kaç Gram Undan Yapılıyor?

Ekmek her türlü yemeğin yanında tüketilme alışkanlığı olan bir yiyecektir. Özellikle sulu yemeklerin yanında, kahvaltılarda çeşit çeşit ekmek kullanılır. 1 ekmek kaç gramdır, ekmek ortalama olarak kaç gram undan yapılıyor sorularının cevabını sizler için araştırdık.

1 Ekmek Kaç Gramdır? Ekmek Ortalama Olarak Kaç Gram Undan Yapılıyor?
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Ekmek, yiyeceklerin yanında tüketilebildiği gibi tek başına da yenebilir. Ekmeği kullanarak çeşitli yemekler, kızartmalar ve tostlar yapılabilir. Ayrıca kişinin zevkine, diyetine, kullanım amacına göre de ekmek çeşitleri ve malzemeleri değişiklik gösterebilir.

1 Ekmek Kaç Gramdır?

Ekmek gramları şehirden şehre farklılık gösterse bile hepsinin yapımında bir alt limit bulunur. Bu alt limit 250 gramdır. Fırınlar arasındaki satış farklılıklarının önüne geçmek, halkın bütçesini kontrol altında tutmak için ekmek fiyatları belirli düzenlemelere girerken gram hesabına göre girilir.

1 ekmek ortama 250 gramdan oluşur. Ekmeğin içinde çeşidine göre tahıllar, un, kepek, yumurta, susam gibi malzemeler bulunur. Kişinin isteğine göre satın alabileceği veya yapabileceği ekmeklerin içinde bulunan malzeme oranları değişiklik gösterebilmektedir.

Ekmek Ortalama Kaç Gram Undan Yapılıyor?

Ekmek yapımında kullanılabilecek farklı tarifler vardır. Bu tariflerde malzeme olarak unun yanı sıra su, kuru maya, şeker ve toz kullanılmaktadır. Tahıllı ekmek yapımında bu malzemelere ek olarak istenen tahıllar ekmeğe eklenebilir ya da tahıllı un kullanılarak ekmek yapılabilir.

Ekmek hamuru hazırlandıktan sonra dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur yaşanan kilo kaybıdır. Fırınlara gönderilen hamurlar ortalama olarak ağırlıkça ve %20 aralığında kilo kaybederler. Bu sebeple hazırlanan hamura konulan unun miktarı tam olarak belirlenemez.

1 kg un ile yapılan malzemelerde 250 gramlık ortalama olarak 5 veya 6 ekmek üretilmektedir. Yapılacak ufak bir matematiksel hesap ile bir ekmeğin için 160-180 gram un bulunduğu söylenebilir. Malzemelerin kullanımına, ekmeğin çeşidine ve gramajına göre un miktarı değişebilir.

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