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07.10.2020 - 02:16 |

1 Feet Kaç Metre Eder? 1 Fit Biriminin Km (Kilometre) Ve Mil Karşılığı Kaçtır?

Uzunluk ölçülerinden biri olarak kullanılan feet, ft kısaltmasıyla ifade edilir. 1 feet kaç metre eder, 1 fit biriminin km (kilometre) ve mil karşılığı nedir? Sizler için çeşitli feet dönüşümlerini hesapladık ve bilgileri derledik.

1 Feet Kaç Metre Eder? 1 Fit Biriminin Km (Kilometre) Ve Mil Karşılığı Kaçtır?
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Feet, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallıkta kullanılan bir ölçü birimidir. Türkiye'de ölçü birimleri metre cinsinden kullanıldığı için her türlü ticari ve sosyal işlerde birim dönüştürmesine ihtiyaç duyulur.

Feet ve Foot Farkı Nedir?

Genellikle ölçü birimi olarak feet bilinir olsa da, aslında bu ölçü birimi iki şekilde kullanılmaktadır. Eğer 1 üzerinden hesaplama yapılırsa foot kullanılır. Feet, foot kelimesinin çoğul halidir ve 1'den fazla olan uzunluk ölçümlerinde kullanılır. Yani 1 foot, 3 feet, 12 feet, 265 feet şeklinde kullanılmaktadır.

1 Feet Kaç Metre Eder?

3 feet 1 yardanın uzunluğuna denk gelmektedir. Yarda, 1958'de tanımlanan ve standart hale getirilen değeriyle 0,9144 metre olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple 1 foot (feet) 0,3048 metreye eşit olarak kabul edilmiştir. Yapılan matematiksel işlemlerin tümünde 1 foot 30,48 metre, 1 metre 3,28 fit olarak kabul edilmiştir.

1 Fit Biriminin Kilometre ve Mil Karşılığı Kaçtır?

Fit ölçü birimi diğer uzunluk birimleriyle sürekli bir dönüşüm içindedir. İnsanların ihtiyaçlarına göre yaptığı birim çevirmelerinden biri de 1 fit biriminin kilometre ve mil karşılıklarıdır.

1 kilometre 3280,84 fit olarak kabul edilir. Bu durumda 1 feet de 0.0003048000 km olarak hesaplanır. Sayısal değerlerden kaynaklı olarak feet ve km dönüşümlerinde ondalıklı sayılara dikkat edilmelidir.

Feet ve mil dönüşümlerinden de sıklıkla yararlanılmaktadır. 1 mil 5280 ft olarak kabul edilerek işlemler gerçekleştirilir. Ayrıca 1 ft 0,000189393939 mil olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda 1 km 0,621371192 mile denk gelmektedir.

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