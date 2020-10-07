1 Galon Kaç Litre Eder? Galon Biriminin Kg, M3 (Metreküp) Ve Libre Karşılığı Kaçtır?

Amerika ve Birleşik Krallıkta yaygın olarak kullanılan galonun bir diğer anlamı silindir biçimindeki bir kaptır. Bu kap, özellikle akaryakıt taşınması esnasında kullanılmaktadır. Yapım malzemesi ise metal ya da alaşımdır.



1 Galon Kaç Litre Eder?



Özellikle Birleşik Krallık ve Amerika ile yapılan ticari işlemlerde galon ve litreler kullanılmaktadır. Alınan ürünlerin hacimlerinin litre cinsinden hesaplanması ve anlaşmanın sağlanması için bir galonun kaç litre olduğu bilinmelidir.



Bir galon 3,78541178 litre yapmaktadır. Düz hesap yapmak isteyen ve virgül sonrası ile uğraşmak istemeyen kişiler bu sayıyı 3,79 kabul edebilir. Daha ayrıntı gerektirmeyen işlemler için 3,8 veya 4 şeklinde kabul edilerek işlem yapılabilir.



Galon Biriminin kg, m3 ve Libre Karşılıkları Nelerdir?



Galonlarla belirlenen hacimlere sahip sıvıların taşınması için kaç kg olduklarının hesaplanması gerekebilir. Bu durumlarda 1 galon 3,78541178 kg olarak hesaplanmalıdır. Ayrıca 1 kilogram 0,26417 galona eşit olmaktadır.



Libre hesaplaması yapılırken kilogram hesaplamasından yardım alınmaktadır. 500 gr, 1 libreye eşittir. Bu durumda 1 galon 8,3454 libre etmektedir. 1 librenin galon karşılığı da 0,119826 şeklinde bulunmaktadır.



Galon birimiyle hesaplanmış maddelerin taşınması, yerleştirilmesi, kaldırılması ve indirilmesi gibi durumlarda kaç m3 ettiğine ait soruların cevaplanması gerekir. Yapılacak her türlü işlemde bir galonun sahip olduğu uzunluk metrekare cinsinden belirlenmelidir.



Galon ve metreküp dönüşümlerini uygulamak kolaydır. Yapılan işlemlerin sonucunda 1 galon 0,004 m3'e eşit gelmektedir. 1 metreküp ise 264,17 galon eder. İşlem kolaylığı sağlamak adına dönüşümler galondan m3'e doğru yapılabilir.