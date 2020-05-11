10. yıla anlamlı bir adım: "Boşa Harcama"

Dünyanın ev bakımı ve kişisel bakımda lider üreticilerinden Procter & Gamble (P&G)’ın lider markası Fairy, Türkiye’deki 10. yılında anlamlı bir projeye imza atıyor ve “Boşa Harcama” diyor… Çevresel sürdürülebilirliğe ve Türkiye’nin yemek kültürüne önem veren Fairy, Gıda Kurtarma Derneği ile iş birliği yaparak gıda israfının azaltılması mücadelesine “Boşa Harcama” projesi ile güçlü bir destek verecek.

İki aşamalı olarak gerçekleşecek “Boşa Harcama” projesinin ilk aşamasında hedef 330.000 kişiye ulaşmak. Fairy, Gıda Kurtarma Derneği için lojistik altyapı desteğini ciddi bir bütçeyle finanse edecek. Bu destek ile Ege Bölgesi’nde 145.000 kişiye, Akdeniz Bölgesi’nde 185.000 kişiye gıda yardımı yapılacak. Böylece Gıda Kurtarma Derneği’nin yıllık düzenli gıda yardımı sağladığı 330.000 kişi sayısı ikiye katlanacak ve 660.000 kişi gıda desteğinden faydalanmış olacak. Bu çalışmayla her sene 7 milyon TL değerinde gıda, israf olmaktan kurtarılmış olacak.

Fairy, “Boşa Harcama” projesi ile gıda israfı konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı da hedefliyor. Projenin ikinci aşamasında, gıda israfına karşı eğitim gerçekleştirilebilmesi için 50 yeni bağış noktası aktifleştirilecek, 300 personele eğitim verilecek ve eğitim alan bu kişiler, bağış noktalarında toplumu gıda israfına karşı bilinçlendirecekler. Bu çalışmayla ise toplam 1,5 milyon TL değerinde ürün israfının önlenmesi hedefleniyor. Ayrıca Fairy beraber çalıştığı uzman şeflerin liderliğinde tüketicilerini, mutfaklarında israfı nasıl engelleyebilecekleri ve çıkan gıda fazlasını nasıl kullanabilecekleri hakkında bilinçlendirecek.

Ramazan ayının aynı zamanda bir dayanışma ayı olduğundan hareketle Fairy, Türkiye’deki 10. yılında Ramazan ayına özel olarak, ekstra bir çalışma daha başlattı. “Boşa Harcama” projesi kapsamında, Gıda Kurtarma Derneği aracılığıyla 10 bin ihtiyaç sahibi aileye, içinde ihtiyaç duyabilecekleri temel tüketim maddelerinin olduğu erzak paketleri ve Fairy ürünleri gönderilecek.