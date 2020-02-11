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Haberler14 Şubat Haberleri 12 milyar TL’ye aşka geldik!
11.02.2020 - 09:26 |

12 milyar TL’ye aşka geldik!

Bu yıl Sevgililer Günü için yapılacak harcama 12 milyar TL’yi bulacak. Perakende ve e-ticaret hareketli. Çiçekten kuyumcuya, pastacıdan tuhafiyeye her sektörde sevgili bereketi yaşanıyor

12 milyar TL’ye aşka geldik!

Hanife Baş

Sevgililer Günü’ne az bir süre kala piyasalarda hediye hareketi yaşanıyor. Bu yıl sevgililere yaklaşık 12 milyar TL’lik hediye alınması bekleniyor. Bu harcamanın 2.8 milyar TL’sinin kartla yapılacağı tahmin ediliyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, geçen yıl 14 Şubat’ta 2.5 milyar TL’lik kartlı harcama yapıldığını belirterek, “2019’da Sevgililer Günü haftasında bir önceki haftaya göre ciddi artış yaşandı. En fazla harcama kuyumculuk sektöründe yapıldı. Onu yüzde 13’le elektronik ve yüzde 6 ile kozmetik takip etti. Üç sektörde yapılan ortalama kartlı ödeme tutarı ise kuyumculukta 798 TL, elektronikte 377 TL ve kozmetikte 132 TL oldu. Her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL’si internetten gerçekleti. Bu yıl sevgililer için 2.8 milyar TL’lik kartlı harcama yapılacağını öngörüyoruz” dedi.

Esnafa can suyu

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 14 Şubat için yapılan harcamalar her geçen yıl artıyor. 2015 yılında 1.3 milyar TL, 2016’da 1 milyar TL, 2017’de 1.9 milyar TL, 2018’de 2.2 milyar TL ve 2019’da 2.5 milyar TL’lik kartlı harcama yapıldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü için yapılacak harcamalardan 11-12 milyarlık ciro beklediklerini dile getirerek, şunları söyledi: “Kuyumcudan çiçekçiye, pastacıdan tuhafiyeciye kadar tüm esnaf ve sanatkarımız 14 Şubat Sevgililer günü için hazır. Özel günler arasında en fazla harcama bu günde yapılıyor. Yaklaşık 11-12 milyar ciroyla esnafa can suyu olacak. Sevgililer Günü’nde normal zamanlardan yüzde 20-30 oranında daha fazla alışveriş yapılıyor. Her yıl bazı kişiler fiyatlarını önce şişirip sonra Sevgililer Günü diye büyük indirim varmış gibi gösteriyor. Gerçekte olmayan bu kampanyalara halkımız asla inanmamalı. Dikkatli olmalı.”

Onlineda iki kat artış

E-ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi ise, her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Şubat öncesinde hediye alma telaşının online ticareti hızlandırdığını vurgulayarak, “Sevgililer Günü, online perakendenin en hareketli olduğu günlerin başında geliyor. Sektörün yıllık hacminin yüzde 14’ü, şubat ayında gerçekleşir. Gömlekten kravata, parfümden çantaya binlerce hediyelik ürünün satışı normal dönemlere göre ciddi artış gösteriyor. Online pazarın büyümesi ve markaların da kendi online platformalarından kampanyalar yapmasıyla geçen yıla göre 14 Şubat hacimlerinin ikiye katlanacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Saat&Saat Başkanı Ramazan Kaya da, 2019 yılı cirosunun yüzde 7.1’ini şubat ayı cirolarının oluşturduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: “Saat Sevgililer Günü için önemli bir hediye. Bu yıl şubat ayının toplam yıl içindeki ciro payını yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz. Saat satın alırken fiyatlara aldanıp sahte ürün tuzağına düşmeyin. Markalı bir saat ya da aksesuar alıyorsanız yetkili satıcılardan alışveriş yapın. Ucuz ama sahte ürünlere kanmamalısınız.”

12 milyar TL’ye aşka geldik

1.5 milyon çiçek gidecek

Sevgililer Günü’nün hareketlendirdiği diğer bir sektör ise çiçek. Sadece bu özel günde Türkiye genelinde internet üzerinden 1.5 milyon adet çiçek siparişi verilmesi bekleniyor. Herkesecicek.com kurucusu Serhan Erfidan, Sevgililer Günü için 49 TL ile 199 TL arasında değişen fiyatlarda, her keseye uygun aranjmanlar hazırlandığını, internet üzerinden 1.5 milyon çiçek siparişi verilmesinin beklendiğini kaydetti.

Koton Türkiye Perakende Direktörü Merter Demir, “Sevgililer Günü perakende sektörü için ürün çeşitliliği, mağaza trafiği ve online satış anlamında en hareketli dönemlerinden biri. Bu özel gün alışverişi ocak sonu itibarıyla başlıyor, şubat ortasına kadar devam ediyor. Satışlarda ortalama yüzde 10 artış gözlemlediğimiz bir dönem” dedi.

İnternette bunlara dikkat edin

Emre Ekmekçi, internetten alışverişte dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: “Bildiğiniz ve güvendiğiniz mağazalardan alışveriş yapın. Bir e-ticaret sitesinin SSL sertifikasının olup olmadığına ve ödeme ekranında https:// yazdığına dikkat edin. Sosyal medya hesaplarına bakabilir, daha önce alışveriş yapan tüketicilerin yorumlarını inceleyebilirsiniz. Özellikle sosyal medyada karşınıza çıkan reklamlarla ulaştığınız ve ilk kez tanıştığınız bir marka hakkında temkinli olun. Onlineda gördüğünüz ürünlerin fiyatları ve kampanyaları gerçek olamayacak kadar cazip ise şüpheci davranın. 3D güvenli ödemeyi seçin.”

 

 

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